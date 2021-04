Η παραλία περιμένει, η πανδημία όχι!

Με την CoViD-19 να θερίζει τις ζωές σαν στάχυα, στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, υπάρχουν ορισμένες χώρες που έχουν καλύτερη τύχη από τις υπόλοιπες. Διότι διαθέτουν ικανές ποσότητες εμβολίων ώστε ο πληθυσμός τους να βρεθεί γρηγορότερα προστατευμένος. Ανάμεσα στις τυχερές, βρίσκονται οι χώρες της ΕΕ και φυσικά η Ελλάδα.

Υπάρχει όμως μια τάση, να προτιμώνται τα εμβόλια συγκεκριμένης τεχνολογίας (messenger RNA – mRNA) έναντι κάποιων μιας διαφορετικής (ιικού φορέα – viral vector). H στήλη έχει επανειλημμένα δείξει την κατάσταση από πλευράς ρίσκου (εδώ και εδώ). Όμως το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και χρειάζεται οπωσδήποτε η πλευρά των ειδικών. Ο γιατρός Δημήτρης Μπαλατσούρας, συχνός φιλοξενούμενος της στήλης, έγραψε άλλο ένα εξαιρετικό κείμενο, εξηγώντας όλα αυτά που είναι απαραίτητο να ξέρουν όλοι όσοι θέλουν να πάρουν μία απόφαση στηριγμένη σε δεδομένα και όχι σε… "ψυχανεμίσματα"!

Το θέμα δεν είναι καθόλου απλό και έχει μεγάλη σημασία για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου τα εμβόλια της AstraZeneca προσφέρονται σε νέους ανθρώπους 30-39 ετών των οποίων η κατάσταση της υγείας τους έχει τεράστια σημασία για το μέλλον της χώρας και της οικονομίας. Η προσεκτική ανάγνωση του κειμένου αυτού λοιπόν, θα βοηθήσει πραγματικά όποιον επιθυμεί να γνωρίζει:

" ΕΜΒΟΛΙΑ ASTRA ΚΑΙ JOHNSON & JOHNSON: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΙΓΗ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

Ενώ μπαίνουμε στην περίοδο κορύφωσης του εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα μας, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κύμα ακυρώσεων εμβολιασμών με τα εμβόλια της Astra και πολύ φοβάμαι ότι της ίδιας μοίρας θα τύχουν και τα εμβόλια της Johnson & Johnson που θα αρχίσουν να γίνονται από τις 5 Μαΐου, αφού είναι παρόμοιας τεχνολογίας (σ.σ. όπως και το Ρωσικό Sputnik V, τα Κινεζικά κ.λπ.). Επειδή λοιπόν πολλοί άνθρωποι έχουν τρομοκρατηθεί από κάποιες, πιθανές υποτίθεται επιπλοκές των εμβολίων αυτών, ας δούμε λίγο τα στοιχεία αντικειμενικά και με ψυχρή λογική, απαντώντας σε μερικά συνηθισμένα ερωτήματα.

1. Ποιες είναι οι σοβαρές επιπλοκές των εμβολίων Astra και J & J;

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, και κυρίως από την Αγγλία όπου χρησιμοποιήθηκαν σε ευρεία κλίμακα τα εμβόλια της Astra, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις σχηματισμός θρόμβων στο αίμα σε συνδυασμό με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων (σημ. τα αιμοπετάλια είναι κάποια έμμορφα στοιχεία του αίματος που βοηθούν στην αιμόσταση). Η επιπλοκή αυτή λέγεται σύνδρομο VIPIT (Vaccine–Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia) και είναι αρκετά σοβαρή, μιας και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο. Το VIPIT παρατηρήθηκε κυρίως σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 55 ετών, 4 έως 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

2. Υπάρχει αντιμετώπιση για την επιπλοκή αυτή;

Ναι, εφόσον διαγνωσθεί έγκαιρα και χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Σήμερα γνωρίζουμε τον παθογενετικό μηχανισμό και τις εκδηλώσεις της επιπλοκής αυτής, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια άτομα έχουν κάποια προδιάθεση για να την εμφανίσουν. Τα πρώιμα συμπτώματα είναι: δύσπνοια, πόνος στον θώρακα, πρήξιμο στο πόδι, επίμονος πόνος στην κοιλιά, επίμονοι πονοκέφαλοι-θολερή όραση-ή άλλα νευρολογικά, ή μικρές κοκκινωπές κηλίδες πιο μακριά από την περιοχή της ένεσης. Θα πρέπει λοιπόν όποιος έχει τέτοια συμπτώματα, μέχρι και 4 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, να ζητήσει αμέσως ιατρική συμβουλή.

3. Πόσο συχνές είναι οι επιπλοκές αυτές;

Παρατηρήθηκαν σε περίπου 1 έως 8 περιπτώσεις στο 1 εκατομμύριο εμβολιασμών (σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα συνολικά 222 περιστατικά σε 34 εκατομμύρια εμβολιασμένους), ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΗΒ διαπιστώθηκαν 19 θάνατοι σε 18 εκατομμύρια εμβολιασμούς (περίπου 1 θάνατος στο εκατομμύριο). Σήμερα όμως, με την γνώση και εμπειρία στην έγκαιρη διάγνωση και φαρμακευτική αντιμετώπιση της επιπλοκής αυτής, πιστεύω ότι οι θάνατοι ή θα εκλείψουν ή θα γίνουν ακόμη σπανιότεροι. Ακόμη λιγότερα περιστατικά παρατηρήθηκαν στο εμβόλιο της J & J (6 γυναίκες με 1 θάνατο σε 7 εκατομμύρια εμβολιασμών), ενώ αναφέρθηκαν και κάποια περιστατικά, εξαιρετικά σπάνια στα εμβόλια m-RNA. Επειδή μερικοί δεν αντιλαμβάνονται καλά τις συσχετίσεις των αριθμών, ένας επιβάτης αεροπλάνου έχει 1 στις 188.000 πιθανότητες να πεθάνει από αεροπορικό ατύχημα – αλλά δεν σταματάμε να πετάμε, και πολλαπλάσιες πιθανότητες να καταλήξει από τροχαίο – αλλά δεν σταματάμε να οδηγούμε και να ταξιδεύουμε. Πουθενά δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, όλα τα πράγματα στη ζωή κρύβουν ένα λελογισμένο ρίσκο. Αν επιδιώκαμε να βρούμε τα 100% ασφαλή φάρμακα και εμβόλια, τα φαρμακεία θα ήταν άδεια.

4. Γιατί υπάρχουν τόσες διαφορετικές οδηγίες από τις διάφορες χώρες σχετικά με τα εμβόλια αυτά;

Πραγματικά, αυτό είναι που προκάλεσε τόσο μεγάλη σύγχυση, σε συνδυασμό με τα ΜΜΕ που ψάχνοντας και μεγαλοποιώντας διάφορες πιθανές και απίθανες παρενέργειες των εμβολίων διέσπειραν τον πανικό στον κόσμο. Κατ’ αρχήν να συνειδητοποιήσουμε ότι πέθαιναν και επομένως, θα εξακολουθήσουν να πεθαίνουν, κάπου 300 συνάνθρωποί μας την ημέρα από διάφορες αιτίες και θα ασθενούν σοβαρά πολύ περισσότεροι. Γιατί θα πρέπει όλα αυτά να τα συσχετίζουμε με τα εμβόλια; Τα συγκεκριμένα εμβόλια μας προστατεύουν από αυτό για το οποίο προορίζονται, την Covid-19, αλλά δεν μας κάνουν άτρωτους στις διάφορες παθήσεις και στον θάνατο. Όσον αφορά τις διαφορετικές πολιτικές των Ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με την χρήση του εμβολίου της Astra, βλέπουμε ότι: 1. Υπάρχει έγκριση από τον ΕΜΑ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου) του εμβολίου που λέει ότι τα οφέλη είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τους κινδύνους. 2. Μερικές χώρες, όπως η Νορβηγία και η Δανία, το σταμάτησαν εντελώς. Αλλά οι χώρες αυτές έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς την πανδημία, και έχουν ελάχιστα κρούσματα και πολύ μικρό αριθμό νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ, διαθέτοντας επομένως την πολυτέλεια αυτή. 3. Μερικές χώρες το ενέκριναν μόνο για μεγάλες ηλικίες (κυρίως από 60 και άνω), όπως η Γερμανία, Γαλλία, κλπ. Ένας λόγος της αυστηρότητας αυτής μπορεί να είναι και πολιτικός, δεδομένης της ευνοϊκής συμπεριφοράς της εταιρείας προς το ΗΒ και την αθέτηση των υποχρεώσεών της προς την ΕΕ. 4. Τέλος, άλλες χώρες το αντιμετωπίζουν ευνοϊκότερα, όπως η Αγγλία, στην οποία χορηγείται επάνω από την ηλικία των 30 ετών.

5. Γιατί στις ΗΠΑ δεν έχει εγκριθεί ακόμη το εμβόλιο της Astra και διακόπηκε προσωρινά η χορήγηση του εμβολίου της J & J;

Η μελέτη του εμβολίου της Astra είχε κάποια σχεδιαστικά σφάλματα και το FDA των ΗΠΑ που είναι ιδιαίτερα αυστηρό έχει ζητήσει νεότερα δεδομένα. Εξ άλλου, τα συμβόλαια της χώρας με τις 3 εταιρείες των ήδη εγκεκριμένων εμβολίων, της Pfizer, της Moderna και της J & J, υπερκαλύπτουν τις ανάγκες της χώρας. Ήδη στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ υπάρχει διαθεσιμότητα και όποιος θέλει, ανεξαρτήτως ηλικίας μπορεί να εμβολιασθεί. Επομένως οι ΗΠΑ δεν βιάζονται και εξετάζουν σχολαστικά όλα τα ζητήματα των πιθανών επιπλοκών. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε και η προσωρινή διακοπή του εμβολίου της J & J, λόγω λίγων περιστατικών θρομβώσεων που παρατηρήθηκαν, η απόφαση όμως του FDA ήταν ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και θα πρέπει να συνεχισθεί. Περιμένω να ακούσετε πολλά τις επόμενες ημέρες από τα κανάλια της TV και από τους κύκλους των αντιεμβολιαστών για κάποια περιστατικά μυοκαρδίτιδας που παρατηρήθηκαν μέσα σε εκατομμύρια εμβολιασμένων με το εμβόλιο της Pfizer στο Ισραήλ, που σύμφωνα όμως με τις πρώτες ενδείξεις δεν είναι περισσότερα από τα αναμενόμενα στον γενικό πληθυσμό. Μην παρασύρεστε, ακούτε τι θα αποφανθούν οι ειδικοί και ακολουθείστε κατά γράμμα τις οδηγίες τους. Στην συντριπτική πλειοψηφία τους δεν έχουν κανένα λόγο να διακινδυνεύουν την επιστημοσύνη τους και την αμεροληψία τους. Και μιλάω όχι μόνο για την χώρα μας, αλλά και παγκόσμια.

6. Ποια είναι η πολιτική της Ελλάδας για τον εμβολιασμό με Astra;

Η χώρα μας ποτέ δεν διέκοψε την χορήγησή του και σήμερα ακολουθεί την ευνοϊκότερη πολιτική, δηλαδή της Βρετανίας. Πως δικαιολογείται όμως η μη χορήγηση σε ηλικίες κάτω των 30 ετών; Στο φάσμα αυτό των ηλικιών είναι τόσο μικρός ο κίνδυνος για σοβαρή νόσηση, νοσηλεία και διασωλήνωση από Covid, που ο κίνδυνος, έστω και σπανιότατος, θρόμβωσης από το εμβόλιο μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερος. Η πολιτική αυτή της ευρείας χρήσης του εμβολίου είναι σωστή, επειδή σήμερα η επιδημία στην χώρα μας βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση, οι ΜΕΘ είναι γεμάτες και ο κίνδυνος να προσβληθεί κάποιος από τον κορονοϊό είναι πολύ μεγαλύτερος από τις σπανιότατες επιπλοκές του εμβολιασμού.

7. Δεν είναι καλύτερα να προτιμήσω να εμβολιασθώ με ένα εμβόλιο m-RNA που έχει λιγότερες επιπλοκές, καλύτερη αποτελεσματικότητα και γίνονται σύντομα οι 2 δόσεις (3-4 εβδομάδες αντί των 12 του εμβολίου της Astra);

H απάντηση είναι ΝΑΙ, αν μπορείτε να το κάνετε ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΑ! Αν όμως πρέπει να περιμένετε, ενώ έχετε την δυνατότητα να κάνετε άμεσα το εμβόλιο της Astra, μην διστάσετε καθόλου. ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ! Με την τεράστια διασπορά του ιού στη χώρα μας κινδυνεύετε απείρως περισσότερο από την αναμονή σε σύγκριση με τις ελάχιστες επιπλοκές του εμβολίου. Εξ άλλου, ενώ αρχικά στις κλινικές δοκιμές φαινόταν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Astra ήταν μόλις 60% σε σύγκριση με των εμβολίων m-RNA της Pfizer και της Moderna που ανέρχονταν στο 90-95%, στην ευρεία κλινική εφαρμογή τους φαίνεται ότι ελάχιστα υστερεί το εμβόλιο της Astra από τα m-RNA, ενώ όλα τα εμβόλια προστατεύουν ακόμη και από την πρώτη δόση, από βαρειά νόσηση σχεδόν στο 100%. Τα ίδια φυσικά ισχύουν και για το εμβόλιο της J & J.

8. Έχω κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου της Astra και με όλα αυτά που ακούω, θέλω να αποφύγω την δεύτερη. Μπορώ να εμβολιασθώ με διαφορετικό εμβόλιο;

Ήδη το έχει κάνει η Γερμανία, για περιπτώσεις όμως που ηλικιακά σαν νεότερα άτομα αποκλείονται από το εμβόλιο της Astra , σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της χώρας αυτής. Η χώρα μας όμως που έχει όριο ηλικίας τα 30, δεν εμπίπτει στην κατηγορία αυτή. Η γνώμη μου είναι να το κάνετε, ακόμη και αν φοβάστε για τις σπάνιες παρενέργειες, επειδή παρότι δεν υπάρχουν ακόμη πλήρη δεδομένα, φαίνεται ότι όλες συμβαίνουν μόνο μετά την πρώτη δόση του εμβολίου. Επίσης, δεν είναι ακόμη γνωστό κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη η αλλαγή εμβολίου διαφορετικής τεχνολογίας, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα.

9. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, αισθάνομαι απόλυτα υγιής, γιατί να εμβολιασθώ;

Συχνά ακούμε την αφελή αυτή ερώτηση/δήλωση σε κανάλια της TV, όταν δημοσιογράφοι πλησιάζουν απλούς πολίτες στον δρόμο και τους ρωτούν, στα πλαίσια της έρευνας και "ενημέρωσης” για τα εμβόλια. Η ερώτησή τους μένει αναπάντητη, ενώ η απάντηση είναι απλή. Δεν εμβολιάζονται οι άρρωστοι, αλλά οι υγιείς. Τα εμβόλια δεν αποτελούν κάποια θεραπεία, αλλά πρόληψη. Είναι αλφαβητάριο στην Ιατρική ότι η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας και δίχως τα εμβόλια, ουδέποτε θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε οριστικά την πανδημία. Μου κάνει εντύπωση που ακόμη και γιατροί δεν το αντιλαμβάνονται αυτό και προτείνουν να δώσουμε το βάρος στην θεραπεία και στα μονοκλωνικά αντισώματα που αποτελούν θεραπευτική και μόνο λύση. Ακόμη και άπειρα μονοκλωνικά να διέθετε η χώρα μας, η πανδημία ποτέ δεν θα τελείωνε. Και μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε, επειδή αρκετές ζωές θα σώζονταν ακόμη, αλλά σε καμιά περίπτωση τα μονοκλωνικά αντισώματα δεν έρχονται για να υποκαταστήσουν τα εμβόλια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA. Δεν περιμένουμε, εμβολιαζόμαστε το συντομότερο δυνατόν, με το πρώτο διαθέσιμο εμβόλια. Όλα τα εμβόλια είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και εγκεκριμένα από τους αρμόδιους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς της Ευρώπης και της χώρας μας. Η αναμονή είναι αυτή που κρύβει τους μεγάλους κινδύνους. Υπάρχει και κάτι ακόμη που δίσταζα να το αναφέρω, ξέροντας από αυτά που διαβάζω, ακούω και βλέπω να συμβαίνουν καθημερινά, ότι πολλοί δεν θα το λάβουν καθόλου υπόψιν, στην εποχή αυτή του ατομικισμού, του ωφελιμισμού και του άκρατου εγωισμού που βιώνουμε σήμερα. Αισθάνομαι όμως υποχρεωμένος να το αναφέρω. Αποτελούμε όλοι μέλη μιας κοινωνίας, ενδιαφερόμαστε για τον συνάνθρωπο. Με τα εμβόλια, εκτός από τον εαυτό μας προστατεύουμε και τους γύρω μας, προστατεύουμε τους γονείς μας, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας. Κάνουμε ένα βήμα προς την ανοσία αγέλης, ώστε να επανέλθουμε όσο το δυνατόν συντομότερα και με τις λιγότερες απώλειες στην κανονική μας ζωή. Ας φιλοσοφήσουμε λοιπόν ξεχνώντας για λίγο την 100% ασφάλεια που στη ζωή αυτή δεν θα την βρούμε ποτέ, επειδή δεν υπάρχει, και ας ακούσουμε τα λόγια του David Byrne στην υπέροχη American Utopia "We're only tourists in this life, only tourists but the view is nice”. Ας προσπαθήσουμε να απολαύσουμε την θέα της ζωής ξανά!"

Θεωρώ πως πληρέστερη κάλυψη των αποριών – αντιρρήσεων μη ειδικών πάνω σ’ ένα θέμα που δείχνει να προβληματίζει σημαντικό μέρος του πληθυσμού της χώρας, δεν θα μπορούσε να γίνει. Μοναδική υποσημείωση, εάν έχετε οποιοδήπότε ζήτημα υγείας, μια κουβέντα με τον θεράποντα γιατρό, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Αντίθετα έσωσε ζωές!

Έχετε λοιπόν την αναγκαία πληροφόρηση, για να πάρετε ένα υπολογισμένο ρίσκο (calculated risk το λένε στα χωριά) και να κάνετε την επιλογή σας!

Καλό βόλι!

Πέτρος Λάζος

petros.lazos@capital.gr

Twitter: Petros Lazos

Facebook: Peter Lazos