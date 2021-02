Μέσα κι έξω απ’ το κουτί!

Εχθές δημοσίευσε η Κομισιόν τις προβλέψεις της για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό των χωρών της ΕΕ, την τριετία 2020-22.

Παρά τα περί του αντιθέτου "μηνύματα" από την πραγματική οικονομία, η Επιτροπή παρουσιάστηκε αισιόδοξη. Τόσο για την εκτίμηση του 2020 όσο και στις προβολές της για τα έτη 2021 και 2022.

Ειδικότερα, για την Ελλάδα προβλέπει ύφεση -10% για το 2020 (παραδόξως δεν είναι η χειρότερη της ΕΕ με την ύφεση στην Ισπανία να προβλέπεται στο -11%), ενώ για τα 2021 και 2022, αναμένει ανάπτυξη 3,5% και 5% αντίστοιχα. Θεωρώντας ταυτόχρονα, πως ο πληθωρισμός έκλεισε στο -1,3% πέρυσι και αναμένεται στο -0,1% και 0,6% τα δύο επόμενα χρόνια, χωρίς στις προβολές αυτές να έχει συνυπολογιστεί η (όποια) επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρακτική απόλυτα λογική, μιας και δεν έχει παραδοθεί ακόμη το τελικό σχέδιο καταμερισμού των €32 δισ., πράγμα που θα γίνει τον Απρίλιο.

Ακόμη και με αυτήν την έλλειψη όμως, όλες οι προβλέψεις του πληθωρισμού προκαλούν εξαιρετική ανησυχία. Είναι μακράν οι χειρότερες στην Ένωση και το περιβάλλον αποπληθωρισμού στο οποίο βρίσκεται η χώρα, είναι ξεκάθαρο. Σαφώς θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό υπό τις παρούσες συνθήκες αλλά αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα ανατροπής της τάσης, πολύ πιο σύντομα απ’ όσο προβλέπουν αναστροφή οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών, τα προβλήματα που θ’ αντιμετωπίσει η Ελληνική οικονομία, θα είναι εξαιρετικά σοβαρά!

Αντίθετα απ’ ό,τι νομίζουν πολλοί, σήμερα και με τα προβλήματα παραγωγής που αυτή αντιμετωπίζει, ο αποπληθωρισμός δεν σημαίνει ότι "μπορείς ν’ αγοράσεις περισσότερα πράγματα", για να θυμηθούμε τον Mario Draghi ("…First, the fact that inflation is low is not, by itself, bad; with low inflation, you can buy more stuff" απάντηση του στην συνέντευξη Τύπου της 6ης Ιουνίου 2013 στην Φρανκφούρτη, σε ερώτηση για τον χαμηλό πληθωρισμό, που έμεινε παροιμιώδης).

Πιθανότατα, τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορούν ν’ αναστρέψουν την κατάσταση. Τουλάχιστον σε έναν βαθμό. Εάν όμως αυτή η αντιστροφή δεν είναι έντονη και δυναμική, θα υπάρξουν σοβαρότατα θέματα λειτουργίας των αγορών στην πραγματική οικονομία. Προβλήματα στη αγορά εργασίας, στην βιομηχανία, στις εισαγωγές κ.ο.κ.

Ο χαμηλός πληθωρισμός, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Ίσως δε, να μην είναι και το μεγαλύτερο. Όχι όταν η (παραδοσιακά αισιόδοξη έως υπεραισιόδοξη) Κομισιόν δίνει ύφεση της τάξης του 10% και το Eurogroup ζητά "στήριξη των οικονομιών με περισσότερο διαρθρωτικά μέτρα". Δύο γεγονότα που σημαίνουν ότι η πραγματικότητα είναι σημαντικά χειρότερη από όσο διαβλέπει η Επιτροπή. Ανεξάρτητα από την διπλή προσπάθεια του οικονομικού επιτελείου να την βελτιώσει και να δώσει περισσότερο αισιόδοξα μηνύματα από πέρυσι, η πανδημία προκαλεί πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα, από το αναμενόμενο. Μόνο το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει μέσα σε 40 μόλις ημέρες δαπανήσει €5.9 δις, από τα €7.5 δις που προβλέπει ο τρέχων προϋπολογισμός, για ενισχύσεις λόγω πανδημίας, φωνάζει από μόνο του! Και φωνάζει εκκωφαντικά δυνατά…

Η επίκληση του Eurogroup σε διαρθρωτικά μέτρα ειδικά δε, σημαίνει ότι από εδώ και πέρα οι διατιθέμενοι πόροι, δεν μπορούν να κατευθύνονται σε μηνιαία επιδόματα και καλύψεις ενοικίων, αλλά χρειάζεται να βρεθούν νέες μέθοδοι και τα κεφάλαια να διοχετευθούν σε σαφώς πιο παραγωγικούς δρόμους.

Με απλά λόγια, ότι ήταν να γίνει με τις λογικές "μέσα στο κουτί" έγινε και τώρα χρειάζονται καινοτόμες, καθαρά αναπτυξιακές πολιτικές και οράματα. Έφτασε η ώρα όλοι ν’ αφήσουν το μονοπάτι της πεπατημένης, να "βγουν από το κουτί" και ν’ αναζητήσουν νέες λύσεις στα νέα προβλήματα, που ήδη έχουν αρχίσει ν’ ανακύπτουν. Οι παλιές λύσεις, απλά δεν επαρκούν! Είναι τόσο απλό…

Πολλοί θ’ αναρωτηθούν ποιες είναι αυτές οι νέες λύσεις. Δυστυχώς γι’ αυτούς, αφενός δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν ουσιαστικές λύσεις σε λίγες εκατοντάδες λέξεις και αφετέρου, στην μετά πανδημία εποχή, η λύση για τον κάθε ένα ξεχωριστά θα είναι διαφορετική.

Μόνο το πνεύμα μπορεί να μεταδοθεί και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο: "Αλλάξτε ή χαθείτε"! Εναλλακτική δεν υπάρχει…

Πέτρος Λάζος

