Μπορεί να γίνει διαγραφή χρέους, ναι ή όχι;

Οι οικονομικές επιπτώσεις και η κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία, είναι γνωστές στους πάντες και δεν αμφισβητούνται από κανέναν.

Αντίθετα, είναι εντελώς άγνωστο το τελικό μέγεθος και η συνολική έκταση που θα λάβουν. Θα χρειαστεί να διανύσουμε μακρύ δρόμο, πριν μπορέσει κάποιος να υπολογίσει με σχετική αξιοπιστία τον οριστικό λογαριασμό της μεγαλύτερης υγειονομικής και οικονομικής κρίσης των τελευταίων 100 ετών.

Μπορεί όμως να προβλεφθεί με απόλυτη ασφάλεια, ότι τα τελικά ποσά θα είναι τεράστια και πιθανότατα θα ξεπερνούν κάθε πρόβλεψη, έως τώρα. Βιώνουμε καθημερινά, τον μεγαλύτερο οικονομικό Αρμαγεδώνα που έζησε ποτέ ο άνθρωπος. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο.

Η στήλη έχει εξηγήσει επανειλημμένα πως αυτού του τύπου και μεγέθους κρίσεις, είναι ανθρωπίνως αδύνατον να επιλυθούν με συμβατικές μεθόδους. Χρειάζονται σκεπτικό και στρατηγική, έξω από τα συνηθισμένα. Αυτό που συνήθως οι ειδικοί διαχείρισης κρίσεων αποκαλούν, out of the box!

Πράγματι, μετά το σοκ των πρώτων εβδομάδων πέρυσι, είδαμε και ακούσαμε πολλά σχέδια και αρκετές δράσεις κάτω από αυτό το modus operandi, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Ηγετών, καθώς και το ΡΕΡΡ της ΕΚΤ.

Σε αυτή την ανατρεπτική, "εκτός κουτιού", ομάδα σχεδίων, ανήκει επίσης όλη η συζήτηση που έχει ξεκινήσει αναφορικά με μια πιθανή διαγραφή χρέους. Μια διαγραφή την οποία πολλοί Διοικητές του Ευρωσυστήματος, με προεξάρχοντες την Πρόεδρο Lagarde και τον καθηγητή Στουρνάρα, αρνούνται να δεχτούν. Στηριζόμενοι κυρίως στις προβλέψεις των Συνθηκών για απαγόρευση χρηματοδότησης των κρατών μελών της Ευρωζώνης, από την Κεντρική Τράπεζα αλλά και τον (περιβόητο στην Ελλάδα, από την εποχή των Μνημονίων) Ηθικό Κίνδυνο (moral hazard).

H δεύτερη αιτιολόγηση της άρνησης είναι παντελώς ανυπόστατη. Η κρίση προκαλείται από μία θεομηνία την οποία καμία χώρα-μέλος, με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Επομένως δεν τίθεται ζήτημα χρηστής διαχείρισης ή σκόπιμης επανάληψης στο μέλλον.

Η πρώτη όμως, όχι απλά είναι βάσιμη, αλλά αποτελεί πραγματικά αξεπέραστο εμπόδιο. Εκτός εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδείξουν την απαιτούμενη προσαρμοστικότητα και ευελιξία! Θα το πράξουν;

Άγνωστο. Αλλά, αφενός η προϊστορία των κρίσεων της Ευρωζώνης και αφετέρου το πρωτοφανές μέγεθος της χιονοστιβάδας χρεών που δημιουργεί η πανδημία, το καθιστούν εξαιρετικά πιθανό. Για τους ίδιους λόγους, πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως, εφόσον όντως επιλεγεί μια τέτοια ενέργεια ως μέρος μιας συνολικότερης λύσης, θα απαιτηθεί να προϋπάρξουν συγκεκριμένα βήματα και ανάληψη ακραία δεσμευτικών υποχρεώσεων, πριν υλοποιηθεί οτιδήποτε.

Θα ζητηθεί σίγουρα να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν πραγματικές, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις επιτέλους, οπωσδήποτε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να κατευθυνθούν σε παραγωγικές, γνωστές εκ των προτέρων επενδύσεις και μόνο, να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο ρύθμισης και των ιδιωτικών χρεών και πολλά άλλα. Εφόσον όμως πληρωθούν οι όροι, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα δούμε μια διαγραφή να συμβαίνει. Ανεξαρτήτως του ονόματος που θα της δοθεί…

Φυσικά, δεν θα πρέπει ν’ αναμένεται κανενός είδους "σεισάχθεια" ή άλλη παρόμοια "εφεύρεση", σαν εκείνες που ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα το διάστημα 2010-2015. Ίσως χρειαστεί η χρήση κάποιων εργαλείων από εκείνα που παρουσίαζε σαν καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία το asset-Γιάνης (π.χ. perpetual bonds) αλλά στην κανονική τους μορφή, όπως φτιάχτηκαν και υπάρχουν στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι για πολλές δεκαετίες. Μέχρις εκεί, όμως. Άλλα γραφικά και ευτράπελα δεν θα δούμε…

Τέλος, θα πρέπει να περιμένουμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο timing, καθώς χρειάζεται να μην υπάρχει σοβαρός υγειονομικός κίνδυνος και η παγκόσμια οικονομία να έχει ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιεί τα πρώτα, "δειλά" βήματα ουσιαστικής ανάκαμψης, για να εφαρμοστεί επιτυχημένα μία τέτοια κίνηση. Διαφορετικά, το ρίσκο ν’ αποδειχτεί το μέτρο ανεπαρκές ή μικρότερο των περιστάσεων, είναι κάτι περισσότερο από υπαρκτό.

Για να δούμε λοιπόν, τι θα δούμε!

Πέτρος Λάζος

