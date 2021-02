Κάθε θαύμα, τρεις μέρες!

Οι διαφορές μεταξύ επαγγελματιών και μικροεπενδυτών είναι πολλές. Δύο όμως καθορίζουν το πλαίσιο σχέσεων των μεν με τους δε: η επιμέλεια στη γνώση των κανονιστικών διατάξεων της αγοράς και το μέγεθος των κεφαλαίων.

Οι αγορές είναι πολύπλοκοι μηχανισμοί προεξόφλησης ειδήσεων και γεγονότων οι οποίοι, στη διάρκεια του χρόνου, αποδίδουν ρεαλιστικές αποτιμήσεις στα επενδυτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε αυτές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι τιμές είναι ρεαλιστικές ανά πάσα στιγμή! Κάθε άλλο!

Οι τιμές των ομολόγων, μετοχών, εμπορευμάτων κ.λπ. που διαπραγματεύονται σε μια αγορά, κάθε δεδομένη στιγμή καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση που υπάρχει για το κάθε ένα από αυτά. Συνήθως, αλλά όχι πάντα, αυτή η προσφορά και ζήτηση, καθορίζονται από την πραγματική αξία του επενδυτικού μέσου.

Όπως είναι ευνόητο, οι "στιγμιαίες αποτιμήσεις" μπορούν να επηρεαστούν εύκολα είτε αρνητικά, είτε θετικά, για κάποιο σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Με απλά λόγια, η κερδοφορία ή μη μιας βραχυχρόνιας θέσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από το μέγεθος των εισροών και εισροών κατά το συγκεκριμένο διάστημα. Μια μεγάλη εντολή αγοράς ή πώλησης ή ένα κύμα μαζικών αγορών ή πωλήσεων σε μια π.χ. μετοχή, μπορεί ν’ αλλάξει τις ισορροπίες της τιμής. Μόνο προσωρινά μεν, αλλά για αρκετό χρόνο ώστε να εξοντωθούν οικονομικά, αυτοί που δεν έχουν την εμπειρία να έχουν λάβει τα μέτρα τους για το αιφνιδιαστικό.

Ένα ρητό, που υπάρχει δεκαετίες σε όλες τις αγορές λέει: "Η αγορά μπορεί να παραμείνει παράλογη, πολύ περισσότερο καιρό απ’ ό,τι εσύ φερέγγυος" (Market can remain irrational, a lot longer than you can remain solvent)!

Αυτόν τον βασικότατο κανόνα του trading (κυρίως σε μετοχές και εμπορεύματα, σε αγορές ομολόγων δύσκολα αποκτούν απευθείας πρόσβαση μη επαγγελματίες) δεν υπολόγισαν οι "επαναστάτες του reddit"! Και οι περισσότεροι πλήρωσαν πολύ ακριβά την υπενθύμιση! Πολύ, πολύ ακριβά! Η μετοχή της GameStop (GME) στις 29 Ιανουαρίου έκλεισε στα $325 έχοντας πραγματοποιήσει υψηλό 52 εβδομάδων στα $483, μόλις την προηγούμενη ημέρα. Εχθές, μία μόλις εβδομάδα μετά, βρισκόταν χαμηλότερα των $60! Απώλειες από το υψηλό, μεγαλύτερες του 80%!

Πολλοί ισχυρίζονται ότι για τη ζημία που υπέστησαν, ευθύνονται οι πλατφόρμες συναλλαγών τις οποίες χρησιμοποιούν για να πραγματοποιούν πράξεις. Διότι αυτές είτε αύξησαν υπερβολικά τις απαιτήσεις εγγυήσεων για την χρήση του margin, είτε διότι απαγόρευσαν την δυνατότητα αγορών της συγκεκριμένης μετοχής, από αυτές. Προσοχή, ΜΟΝΟΝ τη δυνατότητα αγορών, όχι αυτήν των πωλήσεων! Δηλαδή μπορούσαν να πουλήσουν ανά πάσα στιγμή.

Φυσικά, από τη στιγμή που περιορίστηκαν οι πράξεις αγοράς από τις πλατφόρμες, οι θεωρίες συνωμοσίας έδωσαν και πήραν. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου ακούστηκε/λέχθηκε/γράφτηκε σχετικά. Τίποτα όμως δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα. Η οποία είναι απλή.

Από τη στιγμή που οι πλατφόρμες δέχθηκαν πολύ μεγαλύτερο όγκο εντολών απ’ ό,τι συνήθως και με δεδομένο ότι δέχονται μόνο αγορές "με ελεύθερη τιμή" (@market), η μεταβλητότητα (volatility) της τιμής της συγκεκριμένης μετοχής, εκτινάχθηκε στα ύψη. Ενδεικτικά μόνο παραθέτω τα χαμηλά, υψηλά και το κλείσιμο της GameStop στις 3 επίμαχες ημέρες:

27/1 |Χαμηλό $249.00 |Υψηλό $380.00 |Κλείσιμο $347.51

28/1 |Χαμηλό $ 112.25 |Υψηλό $483.00 |Κλείσιμο $193.60

29/1 |Χαμηλό $250.00 |Υψηλό $380.00 |Κλείσιμο $325.00

Το ύψος των συναλλαγών που έχει δικαίωμα να εκτελέσει κάθε πλατφόρμα αλλά και οι εγγυήσεις που είναι υποχρεωμένη από τις αρχές και τα Clearing Houses (εταιρείες εκκαθάρισης συναλλαγών) να δεσμεύει, για να παραχωρεί δικαίωμα margin trading (δηλ. δυνατότητα πράξεων με δανεισμό), είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την εκάστοτε μεταβλητότητα. Μεταβλητότητα την οποία παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο, τόσο οι εταιρείες που λειτουργούν τις πλατφόρμες (είναι ζήτημα επιβίωσης για αυτές) όσο και οι εκκαθαριστές, οι οποίοι επίσης είναι υπόλογοι για το συνολικό ρίσκο που εκκαθαρίζουν, με βάση τα κεφάλαιά τους.

Μόλις λοιπόν οι πλατφόρμες, οι εκκαθαριστές και οι αρχές είδαν την ημερήσια μεταβλητότητα να φτάνει σε αστρονομικά επίπεδα, οι δεύτεροι απαίτησαν ν’ αυξηθούν οι απαιτήσεις εγγυήσεων, ενώ οι πρώτοι ήταν υποχρεωμένοι, από το ύψος των εποπτικών τους κεφαλαίων, να διακόψουν κάθε πράξη που θ’ αύξανε τον κίνδυνο στην συγκεκριμένη μετοχή.

Με απλά λόγια, οι βίαιες και επιθετικές αγορές αύξησαν τόσο πολύ το volatility, που πλατφόρμες, εταιρείες εκκαθάρισης συναλλαγών και αρχές δεν είχαν άλλη επιλογή, για να διαφυλάξουν την ακεραιότητα της αγοράς. Αυτά είναι πράγματα γνωστά, σε όποιον ασχολείται σοβαρά με επενδύσεις σε χρηματιστήρια μετοχών και εμπορευμάτων (κυρίως, αλλά όχι μόνον).

Οι επαναστάτες του reddit, είτε δεν γνώριζαν, είτε δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη τους αυτούς τους κανόνες και τις κανονιστικές διατάξεις, είτε απλά καθοδηγήθηκαν από κάποια κακόβουλη ομάδα και απώλεσαν τεράστιο μέρος των κεφαλαίων τους…

Ήδη βρίσκεται σ’ εξέλιξη έρευνα των αρχών για το τι και πως συνέβη στην μετοχή της GameStop, ποιος βρίσκεται πίσω από τους λογαριασμούς της συγκεκριμένης ομάδας σε reddit, twitter κ.λπ., ποιος λειτούργησε τα bots που έδιναν τις εντολές ομαδικά ώστε να δημιουργηθεί πανικός αγορών κ.ο.κ.

Βέβαια, όσοι έχασαν χρήματα, δύσκολα θα πάρουν κάποια πίσω και σίγουρα όχι άμεσα. Όμως το όλο περιστατικό είναι χαρακτηριστικό του πόσο γρήγορα αλλάζουν με την σημερινή τεχνολογία οι συνθήκες στις αγορές, αλλά και πόσο ίδια μένουν, γενικότερα. Το μεγάλο ψάρι πάντα, μα πάντα θα τρώει το μικρό!

Μακάρι το πάθημα, να γίνει μάθημα...

Πέτρος Λάζος

petros.lazos@capital.gr

Τίποτα από τα ανωτέρω, δεν αποτελεί προτροπή ή σύσταση για αγορά, πώληση ή οποιαδήποτε πράξη ή συμμετοχή σε πράξεις επί μετοχών, ομολόγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών.