ΕΚΤ: "Χρειάζεται μεγαλύτερο bazooka; Ευχαρίστως!"

Η χθεσινή συνεδρίαση του Governing Council της ΕΚΤ, έκρυβε εκπλήξεις. Οι Κεντρικοί Τραπεζίτες διέγνωσαν μεγαλύτερη διάρκεια και επιδείνωση της ύφεσης στην ευρωπαϊκή οικονομία, από εκείνη των εκτιμήσεων των αναλυτών. Οπότε και έλαβαν περισσότερα και ισχυρότερα του αναμενομένου μέτρα.

Οι διαπιστώσεις των οικονομολόγων της Κεντρικής Τράπεζας για τα μελλοντικά μεγέθη της Ευρωζώνης, δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας για τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, εξαιτίας της πανδημίας κυρίως αλλά και αβελτηρίων του παρελθόντος στις μεταρρυθμίσεις, είναι κρίσιμη. Χαρακτηριστικές οι εκτιμήσεις στα πεδία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Ο πρώτος αναμένεται να μείνει μακριά από τον στόχο της Φρανκφούρτης (και των Βρυξελλών) για επίπεδα λίγο χαμηλότερα του 2% έως και το 2024 ενώ το δεύτερο, αφού μειωθεί κατά 7,3% εφέτος, προβλέπεται να αυξηθεί κατά το "ισχνό" 3,9% το 2021! Μειωμένο κατά 20+% από την πρόβλεψη +5% μόλις του περασμένου Σεπτεμβρίου...

Είναι πρόδηλο πως το δεύτερο κύμα του ιού, έχει προκαλέσει πολύ σοβαρότερα πλήγματα από αυτά που όλοι φαντάζονταν αρχικά. Το παραδέχτηκε η ίδια η κυρία Lagarde αλλά είναι επίσης ολοφάνερο σε όλα τα μεγέθη που δημοσιοποιούνται καθημερινά. Είτε μιλάμε για εκείνα που αφορούν τις οικονομίες της Ευρώπης, είτε για εκείνα που περιγράφουν την πορεία της CoViD-19.

Δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς μακριά για να το διαπιστώσει. Η Ελλάδα καλύπτει ήδη αισίως την πέμπτη εβδομάδα lockdown αλλά οι αριθμοί κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων κάθε άλλο παρά εντυπωσιακά μειωμένοι είναι…

Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, οι επιλογές του Συμβουλίου ήταν ελάχιστες. Επί της ουσίας, η συζήτηση για τα μέτρα περιορίστηκε μόνο στα μεγέθη τους. Από τα οποία μεγέθη, είναι εμφανέστατο ότι επικράτησε η λογική του μεγαλύτερου bazooka, η οποία και υλοποιήθηκε χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Από τη διαβεβαίωση για την πορεία των επιτοκίων στο ορατό μέλλον που συμπεριλήφθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στο forward guidance μέχρι τις χρονικές και ποσοτικές επεκτάσεις του PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), των TLTROs (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) και του κανονικού QE (Quantitative Easing), είναι φανερό ότι το Ευρωσύστημα έχει αποφασίσει να διατηρήσει "άπλετη ρευστότητα" σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας αλλά και έως ότου σημειωθεί αξιόλογη ανάκαμψη των πραγματικών οικονομιών.

Αυτή η αποφασιστικότητα του Συμβουλίου, γίνεται ακόμη εμφανέστερη εάν σκεφθεί κάποιος τις επανειλημμένες δηλώσεις της Προέδρου, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Όταν και αναφέρθηκε περισσότερες από δύο φορές στην "ευελιξία και προσαρμοστικότητα" που προτίθενται να δείξουν οι Διοικητές στην εφαρμογή των μέτρων. Ενώ δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη επίσης, η αλλαγή κανόνων στην χορήγηση των TLTROs ώστε να μην διευκολύνονται οι τράπεζες να βάζουν τα λεφτά στο σεντούκι αλλά να είναι "αναγκασμένες" διατηρούν υψηλά επίπεδα δανεισμού. "Με κανόνες και αρχές χρηστής διαχείρισης αλλά στα τωρινά ή και υψηλότερα επίπεδα" όπως τονίστηκε...

Δεν χρειάζεται να σπαταλήσει κανείς περισσότερο χρόνο για να διερωτάται εάν και υπό ποιους όρους θα καταπολεμήσει την κρίση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκ του αποτελέσματος, είναι ηλίου φαεινότερο πως πράττει ότι θεωρεί απαραίτητο σήμερα και θα συνεχίσει να το πράττει. Ακόμη και εάν χρειαστεί να "βαδίσει" οριακά πάνω στα περιθώρια που καθορίζουν οι Συνθήκες, θα το κάνει. Έχει ήδη "γνέψει", σχετικά...

Το πρόβλημα είναι πως, όπως έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα στο παρελθόν, δεν αρκεί η νομισματική πολιτική για να ξεπεραστεί η οποιαδήποτε σοβαρή οικονομική κρίση. Απαιτούνται ταυτόχρονα κατάλληλα δημοσιονομικά και πολιτικά μέτρα. Πολύ δεν περισσότερο όταν αντιμετωπίζουμε μία κρίση τόσο ακραία και μοναδική, όσο η δεύτερη μεγαλύτερη πανδημία στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι λογικές του κρατικού χρήματος και μόνο, δεν επαρκούν. Χρειάζονται πολύ περισσότερες παρεμβάσεις και με πολύ διαφορετική διαχείριση από το απλό μοίρασμα χρημάτων. Ουσιαστικές λύσεις μπορούν να δοθούν, μόνο μέσα από την διαδικασία της αιρετικής σκέψης, του out of the box thinking!

Χωρίς αυτό, ουσιαστικό αποτέλεσμα απέναντι σε θεομηνίες τύπου CoViD-19, ας μην περιμένει κανένας.

Μείνετε υγιείς και ασφαλείς.

Πέτρος Λάζος

petros.lazos@capital.gr