Ας επενδύσουμε στις... επενδύσεις

Η ανάγκη της ελληνικής οικονομίας για προσέλκυση μεγάλου όγκου επενδύσεων, είναι κάτι περισσότερο από επιτακτική. Υπάρχει ανάγκη μεγάλων, άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, κατά προτίμηση. Η ανάγκη αυτή δεν αμφισβητείται από κανέναν.

Εχθές ανακοινώθηκε μια σημαντικότατη επένδυση, συνολικού ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία, μεγαλύτερη του €1 δισεκατομμυρίου.

Πρόκειται για επένδυση που ανήκει πραγματικά στην ψηφιακή επανάσταση και θα βοηθήσει τη χώρα να φθάσει τα μάλλα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας, αλλά και να βελτιώσει την θέση της στον γεωπολιτικό χάρτη, καθώς τα 3 data centers (ουσιαστικά ένα απόλυτα ασφαλές με τους 2 "καθρέπτες" του, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτα αδιάλειπτη λειτουργία) του τεχνολογικού γίγαντα θα αποτελέσουν κόμβο, για τις υπηρεσίες που προσφέρει, στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ανακοινώσεις και δηλώσεις για το θέμα, ήταν διθυραμβικές. Δικαιολογημένα στον βαθμό που η χώρα, από "αόρατη στους επενδυτικούς χάρτες" και "παρίας της επενδυτικής κοινότητας", μετατρέπεται πραγματικά σε "επιλέξιμο επενδυτικό προορισμό".

Από του σημείου αυτού όμως, μέχρι να λέγεται ότι "τώρα πια οι νομάδες της ψηφιακής ζωής, οι εταιρείες τεχνολογίας, οι διαχειριστές κεφαλαίων κ.λπ., μπορούν πια να έρθουν στην Ελλάδα", υπάρχει τεράστια απόσταση! Χαώδης, πραγματική άβυσσος!

Η επένδυση της εταιρείας που δημιούργησαν ο Bill Gates και ο Paul Allen, είναι σημαντικότατη για το μέλλον της χώρας. Αυτό είναι αναντίρρητο. Αλλά για να υπάρξει ουσιαστική τεχνολογική ανάπτυξη στην Ελλάδα, χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα από άφθονη χωρητικότητα αποθήκευσης προσβάσιμη από παντού και πάντα.

Οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων π.χ., απαιτούν υψηλές ταχύτητες μεταφοράς, για να μπορεί κανείς να τους χειριστεί παραγωγικά. Σε μια χώρα που το 80% των κατοίκων της έχει πρόσβαση σε ταχύτητες τεχνολογίας Digital Synchronous Line (DSL), δηλαδή μέχρι τα 50 Mbps, οι μεταφορές big data είναι απλά ουτοπία.

Φυσικά θα βοηθήσει η έλευση του 5G όμως:

Α. Για να υπάρξει ικανοποιητική κάλυψη σε όλη τη χώρα θα χρειαστούν περισσότερα από 2 χρόνια, χρονικό διάστημα το οποίο η οικονομία της Ελλάδας δεν μπορεί να διαθέσει περιμένοντας και

Β. Το 5G είναι αρκετά ακριβό στην χρήση του, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια εφαρμογής και υλοποίησης του.

Όχι τόσο που να εμποδίζεται μια μεγάλη και σοβαρή εταιρεία να το χρησιμοποιήσει, εφόσον το χρειάζεται, αλλά οπωσδήποτε αρκετά ακριβό για να μην μπορούν να το πληρώσουν π.χ. 3 νεαροί σε ένα μικρό γραφείο, οι οποίοι έχουν μια πάρα πολύ καλή ιδέα, που χρειάζεται όμως μεγάλες ταχύτητες διαμεταγωγής δεδομένων.

Για αυτούς αλλά και για την ευρύτερη ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα κάνουν χρήση ΚΑΙ των data centers της Microsoft, η λύση λέγεται FTTH (Fiber To The Home). Λύση που υποτίθεται ότι παρέχεται σε ολόκληρη τη χώρα (σχεδόν), αλλά στην πραγματικότητα έχει εφαρμοστεί μόνο κατ’ ελάχιστο μέρος και πρακτικά υλοποιείται μόνο το μέρος του FFTC (Fiber To The Cabin, δηλ. οπτική ίνα μέχρι το "ΚΑΦΑΟ"). Με αποτέλεσμα, λόγω της απογοητευτικής κατάστασης του τοπικού δικτύου, να μην μπορούν να επιτευχθούν αποδεκτές ταχύτητες για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών. Ακόμη και 20 ή 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, ακόμη και αυτά τα 50 Mbps, αποτελούν όνειρο θερινής νύκτας...

Με απλά λόγια, η χώρα χρειάζεται τις τεχνολογικές υποδομές που έχουν όλες οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες που ήδη βρίσκονται στην 4η βιομηχανική εποχή, εάν θέλει να φθάσει και να παραμείνει στην αιχμή της καινοτομίας και να μην υποχωρεί συνεχώς στις σχετικές λίστες, μέχρι να καταλήξει είτε "ψηφιακός παρίας", είτε Μπανανία της υποσαχάριας Αφρικής. Αυτό δεν είναι έκφραση υπερβολής, αλλά υπαρκτός κίνδυνος...

Σήμερα, εκτός της ανακοίνωσης της επένδυσης της εταιρεία από το Seattle, ανακοινώθηκαν 14 εγκεκριμένες επενδύσεις επιπλέον. Ενώ ταυτόχρονα ενημερωθήκαμε για άλλες 3, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στην τελική έγκριση του επενδυτικού τους πλάνου. Το συνολικό ύψος των εισρεόντων κεφαλαίων, ξεπερνά τα €3,3 δισεκατομμύρια. Εξαιρετικά!

Μόνο που, από αυτά τα 17 project, μόλις το ένα (από τα μικρότερα) αφορά βιομηχανική επένδυση. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν είτε τουριστικές εγκαταστάσεις, είτε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επένδυση που να αφορά την προώθηση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, ούτε μισή, για δείγμα.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, που κατόρθωσε να προσελκύσει αυτές τις επενδύσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσελκύσει κανείς επενδύσεις σε τόσο δύσκολους καιρούς πανδημιών και γεωπολιτικών προβλημάτων. Διπλά δε δύσκολο, για μια χώρα όπως η Ελλάδα με τις τόσες αγκυλώσεις και διαρθρωτικά προβλήματα. Πραγματικά και ολόψυχα μπράβο, άξια προσπάθεια!

Όμως αν δεν αλλάξει κατεύθυνση ως προς το είδος των επενδύσεων που θέλει να προσελκύσει, πολύ φοβάμαι ότι η περιβόητη φράση περί "γκαρσονιών της Ευρώπης", θα φθάσει να είναι από κατάρα, ευχή και ανάγκη...

