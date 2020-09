Όμορφη Θεσσαλονίκη

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην, "πετσοκομμένη" λόγω CoViD-19 αλλά υπαρκτή λόγω παράδοσης, συνάθροιση της Νύμφης του Θερμαϊκού, είχε κάμποσα ενδιαφέροντα σημεία.

Όχι βέβαια μέχρι του σημείου να αποκαλείται "το Ελληνικό State of The Union" (γέλασαν και τα πεζοδρόμια στην Αριστοτέλους). Όχι πως δεν είχε πράγματι ενδιαφέρον, αλλά η απόσταση από έναν θεσμό όπως το State of The Union των Ηνωμένων Πολιτειών είναι χαώδης. Απλά για να υπάρχει το μέτρο της διαφοράς, η αμερικανική εκδήλωση προβλέπεται στο Αμερικανικό Σύνταγμα, αποτελεί υποχρέωση του εκάστοτε Προέδρου και πραγματοποιείται σε ειδική αίθουσα του Κογκρέσου όπου χωρούν τόσο τα μέλη της Γερουσίας, όσο και οι Αντιπρόσωποι των Πολιτειών, μιας και απαιτείται η παρουσία όλων. Δυστυχώς, υπάρχει μια μερίδα Ελλήνων που έχει απωλέσει κάθε αίσθηση του μέτρου, εδώ και χρόνια...

Από εκεί και πέρα τα όσα ακούστηκαν στη Νύμφη του Θερμαϊκού, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρήζουν ανάλυσης. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, μιας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε δαπάνες και περικοπές εσόδων ύψους, περί τα €14 δισ., δηλαδή περί το 7% του ΑΕΠ! Πρόκειται για πάρα πολλά χρήματα! "That’s a lot of dough, folks!", που έλεγαν και στα χωριά...

Τα μισά από αυτά τα χρήματα (περίπου, μιας και οι στρατιωτικές δαπάνες υπόκεινται σε διαδικασίες διαγωνισμών με πληρωμές που εκτείνονται σ’ ένα μεγάλο βάθος χρόνου) θα διατεθούν για την ενίσχυση των ικανοτήτων αποτροπής εχθρικών επιβουλών κατά της χώρας. Οι περισσότεροι στέκονται στην αγορά των Rafale, των φρεγατών κ.λπ. αλλά το σημαντικότερο και πιο ενδιαφέρον σε αυτό το τμήμα των κυβερνητικών εξαγγελιών, είναι η αναγγελία για βελτίωση των δυνατοτήτων κυβερνοπολέμου. Δεν είναι ευρέως γνωστό αλλά οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως όλοι οι σοβαροί στρατοί τα τελευταία χρόνια, διαθέτουν ειδικά τμήματα τα οποία χρειάζονται συνεχή ενίσχυση, ώστε διατηρούνται στην αιχμή των σχετικών τεχνολογιών. Οι μοντέρνοι πόλεμοι σπανίως διεξάγονται εκτός κυβερνοχώρου πλέον...

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των όσων εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, φυσικά αφορά τα κυβερνητικά μέτρα μέριμνας, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που (εξακολουθεί να) δημιουργεί ο κορονοϊός. Τα προβλήματα πολλά, μεγάλα και πολυσύνθετα...

Αναγγέλθηκαν μια σειρά περικοπών σε κρατικά έσοδα και μια σειρά δαπανών, όλα εστιασμένα στην αύξηση της ρευστότητας του συστήματος στο μέγιστο δυνατό, δεδομένων των συνθηκών. Η όλη προσπάθεια παράλληλα στοχεύει, αφενός στην δημιουργία ενός -έστω υποτυπώδους- θετικού επενδυτικού κλίματος (μέσω μείωσης ασφαλιστικών εισφορών και επιδότησης δημιουργίας θέσεων εργασίας) και αφετέρου να δώσει "μήνυμα" στην αγορά, πως και πόροι υπάρχουν και πως ότι χρειαστεί να γίνει ώστε να μετριασθούν οι συνέπειες της πανδημίας, θα γίνει.

Το σημείο των εξαγγελιών όμως, που είναι το πλέον άξιο λόγου, είναι άλλο!

Με τις υπάρχουσες συνθήκες παγκοσμίως, ελάχιστες σοβαρές στρατηγικές μπορούν να σχεδιαστούν και ακόμη λιγότερα σχέδια να υλοποιηθούν με, έστω μέτρια, επιτυχία. Πρόκειται για μία πραγματικότητα απανταχού της Γης, που αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις και η οποία έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά βαρύ κλίμα αβεβαιότητας, σε κάθε τομέα, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ειδικά στην Ελλάδα, όπου ο τουρισμός έχει τον ρόλο που έχει στην οικονομία και η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού απέχει λίγες εβδομάδες, η αβεβαιότητα είχε φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και ουδείς είχε κάποια σοβαρή ένδειξη ότι η κυβέρνηση διαθέτει ουσιαστικό σχέδιο! Και μάλιστα ένα σχέδιο το οποίο, λίγο ως πολύ, εκτελείται κανονικά.

Ο τρόπος και το ύφος της πρωθυπουργικής παρουσίας, παράλληλα με τις λεπτομέρειες (και τον τρόπο) που δόθηκαν, πέτυχαν ακριβώς αυτό: να δείξουν πως υπάρχει σχέδιο το οποίο παρακολουθείται, προσαρμόζεται και εκτελείται. Ενίοτε με λάθη, κάποτε με δυσλειτουργίες και οπωσδήποτε με προβλήματα, αλλά εκτελείται.

Στην παρούσα συγκυρία που βιώνουμε, η ύπαρξη και η εκτέλεση ενός παρακολουθούμενου σχεδίου, είναι ότι σημαντικότερο και το στοιχείο εκείνο του πρωθυπουργικού διημέρου στην Θεσσαλονίκη που οφείλουμε να κρατήσουμε.

Όλα τα υπόλοιπα, θα τα δούμε εν καιρώ...

Πέτρος Λάζος

