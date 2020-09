Θαύματα δεν γίνονται, πια!

Έφτασε επιτέλους η ώρα κατά την οποία θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις επιδράσεις της πανδημίας στην οικονομία. Τόσο σε αυτήν του πλανήτη, όσο και στην ελληνική.

Η χθεσινή ανακοίνωση της πορείας του ελληνικού ΑΕΠ για το Β’ Τρίμηνο (και κατ’ επέκταση για το Α’ εξάμηνο), "έκρυβε" μια εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη. Τουλάχιστον όσον αφορά το οικονομικό επιτελείο και τις εκτιμήσεις του. Αρκετοί από τους αναλυτές, είχαν σαφώς πιο "προσγειωμένες" προβλέψεις. Αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.

Το ουσιαστικό αφορά την ελληνική οικονομία, η οποία συρρικνώθηκε κατά 15,2% σε ετήσια βάση (-14% σε τριμηνιαία) για το Β’ τρίμηνο και κατά 7,9% για το εξάμηνο. Σίγουρα, όχι η καλύτερη επίδοση! Αλλά, υπό τις παρούσες συνθήκες και δεδομένα, απολύτως αποδεκτή και εντός πλαισίου.

Φυσικά θα δημιουργούνταν καλύτερες εντυπώσεις και τα πράγματα θα ήταν "μια στάλα" περισσότερο θετικά, εάν δεν υπήρχε αυτή η προσπάθεια να δημιουργηθεί κλίμα επίπλαστης αισιοδοξίας, όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας είναι. Η ουσία είναι πως οι επιδόσεις της οικονομίας κυμάνθηκαν σε αποδεκτά πλαίσια.

Μια ματιά στις επιδόσεις αντίστοιχα διαρθρωμένων ευρωπαϊκών οικονομιών (δηλ. αυτών με μεγάλη εξάρτηση από την ελληνική "μονοκαλλιέργεια", τον τουρισμό) και τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους ΕΕ και Ευρωζώνης, επιβεβαιώνει αυτό το συμπέρασμα.

Το ζητούμενο βέβαια, είναι η περαιτέρω πορεία. Διότι οι μεγαλύτερες επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, σημειώνονται παραδοσιακά στο Β’ Εξάμηνο και κυρίως στο Γ’ τρίμηνο. Μια περίοδος κατά την οποία "οργιάζει" ο τουρισμός και, δι’ αυτού, τροφοδοτείται ολόκληρη η οικονομία και γίνονται οι μεγαλύτερες εισπράξεις εσόδων από το κράτος.

Δεν υπάρχει τρόπος να θέσει κανείς την επερχόμενη πραγματικότητα ανώδυνα. Ακόμη και ο πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη, το είπε: πριν την άνοιξη θα έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Φοβάμαι δε, πως ο χειμώνας αυτός θα είναι σημαντικά βαρύτερος του αναμενομένου.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα τουριστικά έσοδα Ιουλίου-Αυγούστου, κάθε άλλο παρά θετικά προδιαθέτουν για τη συνέχεια, ενώ η μη συμμόρφωση μεγάλης μερίδας πολιτών με τα μέτρα προστασίας, τρομάζει για την έκταση που μπορεί να λάβει η πανδημία, μόλις ο καιρός υποχρεώσει σ’ "επαναφορά της ζωής" σε κλειστούς χώρους και κλειστά παράθυρα. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας, τότε θα προκληθούν τρομακτικές συνέπειες, οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να οδηγήσουν σε νέο lockdown.

Lockdown το οποίο θα μπορούσε να είναι αυστηρότερο του προηγουμένου και με μεγαλύτερο οικονομικό κόστος. Το οικονομικό κόστος αυτό, αν και μικρότερο αυτού που θα μπορούσε να υποστεί η χώρα μακροχρόνια εάν επέτρεπε ανεμπόδιστη επέλαση της νόσου, θα είναι εξαιρετικά υψηλό και πολύ δύσκολο ν’ αντιμετωπιστεί, χωρίς αντισυμβατικό οικονομικό σκεπτικό (λέγε με out of the box) και παρεμβάσεις "ειδικού τύπου". Αυτά τα στοιχεία, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, δυστυχώς λείπουν σήμερα...

Εάν στα παραπάνω, προστεθεί επίσης η παντελής έλλειψη του "τουριστικού μαύρου χρήματος", ενός "καυσίμου" της ελληνικής οικονομίας την ύπαρξη του οποίου κανείς δεν αποδέχεται επίσημα, αλλά όλοι γνωρίζουν τη σημασία για τις οικονομικές επιδόσεις του Δ’ τριμήνου, γίνεται κατανοητό ότι ο χειμώνας θα είναι κάτι περισσότερο από απλά, "δύσκολος".

Βέβαια, όλα αυτά θα μπορούσαν ν’ αποφευχθούν. Φυσικά όχι μόνο με αλλαγή νοοτροπίας και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων προστασίας. Αυτό θα έκανε μόνο τις ζημίες μικρότερες.

Για να διαλυθούν τελείως τα μαύρα σύννεφα, πάνω από την ελληνική (και όχι μόνο) οικονομία, θα χρειαζόταν μια σειρά από (μικρά και μεγάλα) θαύματα.

Θεαματικά επιτεύγματα στους τρόπους προστασίας, γρηγορότερη κυκλοφορία ευρέως αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου, ανακάλυψη κάποιου ευρύτατα αποτελεσματικού φαρμάκου κ.ο.κ. Ακόμη και τότε δε, η ανάκαμψη πιθανότατα θα εμφανίζονταν το 2021. Απλά στις αρχές του έτους και όχι κατά την άνοιξη, όπως προβλέπεται τώρα.

Όπως και να έχει το πράγμα, για ταχεία ανάκαμψη απαιτούνται θαύματα. Όπως όλοι ξέρουν όμως, ο καιρός τους έχει παρέλθει! Προ πολλού! Τουλάχιστον, όσον αφορά την οικονομία...

Πέτρος Λάζος

petros.lazos@capital.gr