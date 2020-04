Κοιτάζοντας την άβυσσο…

Καθώς "προχωράμε" βαθύτερα στην κρίση, δημοσιεύονται τρέχοντα μεγέθη της παγκόσμιας οικονομίας και έτσι αποκαλύπτονται οι πραγματικές διαστάσεις του προς αντιμετώπιση προβλήματος. Οι οποίες είναι, πραγματικά τρομακτικές.

Εχθές το απόγευμα, δημοσιοποιήθηκε ο αριθμός των αιτήσεων επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, για την προηγούμενη εβδομάδα, 22 έως 28 Μαρτίου 2020. Έφτασαν τα έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες! 6.650.000 νέοι άνεργοι!

Ενώ για την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα 15 ως 21 Μαρτίου, είχαν φτάσει τα τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες! 3.340.000 εργαζόμενοι χωρίς καμία εργασία!

Αυτή η τελευταία εγγραφή φυσικά, αποτελούσε ιστορικό ρεκόρ όλων των εποχών μέχρι εχτές. "Συντρίφτηκε" από την νέα "επίδοση". Το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ ήταν οι 695.000 αιτήσεις και είχε σημειωθεί το μακρινό 1982...

Συνολικά, μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες, ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ εργαζόμενοι στη (μακράν) μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη βρέθηκαν χωρίς κάποιο σταθερό εισόδημα. Ένα μεγάλο μέρος δε από αυτούς, θα στερηθεί και την υγειονομική κάλυψη που θα είχε υπό "κανονικές συνθήκες ανεργίας". Σε καιρό πανδημίας, κάποια εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα έχουν τη δυνατότητα ιατρικής περίθαλψης...

Το χειρότερο σημείο όμως είναι ότι, όλο αυτό, δεν αποτελεί παρά ένα μέρος του παγόβουνου που σταδιακά αποκαλύπτεται στις ΗΠΑ. Θεωρητικά, το lockdown των επιχειρήσεων την περασμένη εβδομάδα, δεν είχε ακόμη φθάσει ούτε στο ήμισυ του μεγέθους που απαιτείται να υλοποιηθεί για την αποτελεσματική αναχαίτηση της CoViD-19!

Οι εκτιμήσεις των σοβαρότερων αναλυτών, μιλούν για συνολικά 47.000.000 ανέργων εντός των επόμενων εβδομάδων. Σε ένα σύνολο εργατικού δυναμικού της τάξης των εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (περίπου). Πραγματικά τραγική κατάσταση…

Τα παραπάνω δεν είναι τίποτα περισσότερο, από μία "ματιά στο μέλλον" της αμερικανικής οικονομίας. Ματιά η οποία δείχνει πως αυτό το μέλλον για την υπερδύναμη, δεν θα είναι απλά κακό, αλλά το χειρότερο δυνατό.

Ήδη η Fitch Ratings και όλοι οι αναλυτές μιλούν για επικράτηση του χειρότερου σεναρίου παγκόσμια ενώ, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, στην αμερικανική αγορά κυκλοφορούν φήμες ότι ο Οργανισμός Trump, το κυριότερο όχημα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου και της οικογένειάς του, συζητά με την Deutsche Bank (από την εποχή προ της προεδρίας, μακράν ο μεγαλύτερος δανειστής των επιχειρήσεων Trump) για "να υπάρξει μία ρύθμιση ώστε να καθυστερήσουν πληρωμές υποχρεώσεων".

Μετάφραση; Εφόσον οι φήμες επαληθευτούν, ένα μέρος τουλάχιστον των επιχειρήσεων του Αμερικανού Προέδρου, θα χρεοκοπήσει. Βεβαίως, τυπικά ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση από το 2016, μιας και όλος ο όμιλος διοικείται από μέλη της οικογενείας του, αλλά εύκολα φαντάζεται κανείς τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τέτοιο γεγονός, στην αμερικανική οικονομία...

Η συνολική εικόνα της οικονομίας των ΗΠΑ, όπως προδιαγράφεται μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις, σε συνδυασμό με τη συνολική δράση της πανδημίας σε ολόκληρη την υφήλιο, είναι ολοκάθαροι οιωνοί των όσων πρόκειται να συμβούν στην ελληνική οικονομία, στη διάρκεια των επομένων εβδομάδων και μηνών.

Τίποτε από όλα όσα έρθουν δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί καλό και τίποτε δεν θα μοιάζει με οτιδήποτε έχουμε γνωρίσει, συναντήσει ή βιώσει τα τελευταία εβδομήντα χρόνια (τουλάχιστον). Η ώρα που η συγκεκριμένη πραγματικότητα χρειάζεται να γίνει κατανοητή από τους πάντες, έφθασε. Περιθώρια για διερευνήσεις και αναμονές του τύπου "βλέποντας και κάνοντας", δεν υπάρχουν πλέον.

Ο τυφώνας ξεδιπλώνεται πλέον με πλήρη δύναμη. Εάν δεν ληφθούν οι αναγκαίες προφυλάξεις, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μιας ισοπεδωτικής καταστροφής.

Οι μέχρι τώρα χειρισμοί στο υγειονομικό πεδίο είναι εξαιρετικοί και στο οικονομικό από αποδεκτοί έως πολύ καλοί. Με δυο λέξεις, η Ελλάδα τα πάει "δυνατά και καλά". Δυστυχώς, τα γεγονότα προειδοποιούν πως αυτές οι επιδόσεις δεν είναι αρκετές.

Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και βελτίωση! Όσο κι αν αυτό μοιάζει δύσκολο έως ακατόρθωτο, πρέπει να γίνει πραγματικότητα.

Διαφορετικά όλη η, όντως τρομερή, μέχρι σήμερα προσπάθεια, όλες οι, πραγματικά καταπληκτικές μέχρι τώρα, επιδόσεις, κινδυνεύουν να πάνε στράφι. Δυστυχώς οι ακραίες καταστάσεις, τις σπάνιες φορές που συμβαίνουν, απαιτούν το ξεπέρασμα των ορίων του καθενός από εμάς.

"When things get tough, the tough get going". Άλλη επιλογή δεν υπάρχει.

Πέτρος Λάζος

petros.lazos@capital.gr