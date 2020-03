Μέσα στο σπίτι, έξω απ’ το κουτί

Η πανδημία παίρνει διαστάσεις πέραν κάθε φαντασίας πλέον και ο αριθμός των θυμάτων της συγκλονίζει. Οι ρυθμοί απώλειας των ανθρώπινων ζωών είναι εξωπραγματικοί και η καθημερινή ανακοίνωση των στατιστικών προκαλεί κατάθλιψη.

Μόνο τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν οι χώρες η μία μετά την άλλη εάν σκεφτεί κάποιος, η σοβαρότητα της κατάστασης γίνεται καταφανέστατη. Όλος ο πλανήτης βρίσκεται είτε σε οικειοθελή, είτε σε αναγκαστική καραντίνα και η οικονομική ζωή έχει παραλύσει. Πέραν των αγαθών πρώτης ανάγκης και των υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την περίσταση, ελάχιστες συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Όποιος τρέφει ψευδαισθήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει η CoViD-19 στην οικονομία, ας ξαναδεί τα μεγέθη των ποσών που διαθέτουν οι Κεντρικές Τράπεζες, στην προσπάθεια τους ν’ αποσοβήσουν την οικονομική ασφυξία του πλανήτη.

Την Πέμπτη το βράδυ η ΕΚΤ αποφάσισε ένα πρόγραμμα αγοράς τίτλων και αξιών, "ειδικά για τον κορονοϊό", ύψους €750 δισεκατομμυρίων (επτακοσίων πενήντα δισ.)! Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε πως ζητά από το Κογκρέσο τη νομοθετική έγκριση (η συμφωνία αναμένεται άμεσα) για αποστολή μιας επιταγής $3.000 σε κάθε αμερικανική οικογένεια, ταυτόχρονα με την έναρξη από την Federal Reserve ενός νέου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης QE (η Fed έχει σχεδόν ολοκληρώσει τα παλαιότερα προγράμματά της, αντίθετα από την ECB) ύψους 4 τρισ. δολαρίων. Τεσσάρων τρισεκατομμυρίων!

Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για να καταλάβουμε την ένταση και την έκταση των γεγονότων, που ακολουθούν. Οι αριθμοί είναι και σαρωτικοί και εκκωφαντικοί. Το δε μήνυμά τους πεντακάθαρο: Η γενιά μας βιώνει μια άνευ προηγουμένου θεομηνία και οι επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα είναι οι δυσκολότεροι που έζησε ποτέ. Κι ας έχει επιβιώσει από φοβερές και τρομερές καταστάσεις, ήδη!

Με αυτό το κλίμα δεδομένο και με την απαγόρευση κυκλοφορίας να ισχύει ήδη στην Ελλάδα, όλοι έχουμε αρκετό χρόνο διαθέσιμο. Χρόνο τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, όχι μόνο για να βγάλουμε από το μυαλό μας την φριχτή συγκυρία που βιώνουμε αλλά και για να αναλογιστούμε και να σχεδιάσουμε την επόμενη ημέρα.

Η οποία επόμενη ημέρα, άσχετα εάν έρθει σε μερικές εβδομάδες ή σε κάποιους μήνες, θα είναι πολύ, μα πάρα πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν η τελευταία προηγούμενη του κορονοϊού. Τέτοιου μεγέθους και σημασίας συμβάντα, δεν αφήνουν τίποτα ανέγγιχτο και κανέναν ίδιο με πριν.

Υπό μία έννοια, θα μπορούσε να πει κανείς πως θα πρόκειται για ένα νέο ξεκίνημα, για μετατροπή της κρίσης, σ’ ευκαιρία! Μιας ευκαιρίας που (σχεδόν) πάντα γεννιέται μέσα από τ’ αποκαΐδια μιας κρίσης.

Για να γίνει αυτή η μετατροπή πραγματικότητα, δύο πράγματα χρειάζεται να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι:

Α. Ν’ ακολουθούμε πιστά και με απόλυτη προσήλωση τις οδηγίες των ειδικών. Δηλαδή να μένουμε στο σπίτι.

Β. Να χρησιμοποιούμε στον (άφθονο αυτό) χρόνο το μυαλό μας δημιουργικά, με σκέψεις και όνειρα πρωτοποριακά. Με οράματα καινοτομίας και προόδου για ένα καλύτερο, για ένα διαφορετικό, περισσότερο αποδοτικό μέλλον, ο καθένας για τον εαυτό του και όλοι μαζί για την χώρα, την κοινωνία και τον πλανήτη ολόκληρο.

Για να πετύχουμε το δεύτερο είναι απαραίτητο αυτό που οι Αγγλοσάξωνες αποκαλούν, "σκέψη έξω από το κουτί" (out of the box thinking). Οτιδήποτε άλλο, περισσότερο συμβατικό, είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Δεν μπορείς να βγεις από μία άβυσσο, περπατώντας πίσω. Δεν μπορείς να βγεις από το σκοτάδι στο φως μ’ επιτυχία, βαδίζοντας με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο δρόμο που σε οδήγησαν στο χάος.

Άρα για να είναι η επόμενη ημέρα απολαυστική και παραγωγική για όλους, θα πρέπει το σώμα μας να μένει μέσα στο σπίτι, ενώ το μυαλό μας θα πρέπει να βγει από το κουτί. Και να βγει για τα καλά! Να ψάξει νέους δρόμους και καινούργιους τρόπους …

Άραγε μπορούμε, να τα επιτύχουμε αυτά τα δύο; Προσωπικά θεωρώ πως, ναι! Μπορούμε, οπωσδήποτε! Υπό κάποιες προϋποθέσεις και όρους, είναι βέβαιο!

Εσείς τι λέτε;

Πέτρος Λάζος

petros.lazos@capital.gr