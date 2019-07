Τετάρτη, 31-Ιουλ-2019 00:04 So far, so good…

Μικρότερο μέγεθος κειμένου Την Κυριακή 28 Ιουλίου, η κυβέρνηση που εξελέγη στις πρόσφατες εκλογές, συμπλήρωσε 20 ημέρες από την ανάληψη της εξουσίας. Αυτό το (άτυπο) ορόσημο αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ρίξει κανείς μια πρώτη ματιά στα έως τώρα πεπραγμένα της. Όχι βέβαια για να προχωρήσει σε συγκρίσεις με το απελθόν κυβερνητικό σχήμα. Τα γεγονότα σε αυτό το σημείο, είναι ξεκάθαρα. Τόσο ξεκάθαρα, όσο υπέθετε ο οποιοσδήποτε λογικός παρατηρητής, πριν τις εκλογές. Η διαφορά σε προετοιμασία και εφαρμογή των πρώτων δράσεων όπως και η αποτελεσματικότητα (τόσο αναφορικά με το σχεδιασμένο, όσο και με το έκτακτο της πραγματικότητας) είναι πασιφανής και χαώδης. Η ημέρα με τη νύχτα. Πραγματικά, συγκρίσεις δεν μπορούν να γίνουν. Η τεράστια, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική διαφορά στη διακυβέρνηση πριν και μετά τις 7 Ιουλίου όμως, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτό το εικοσαήμερο όλα έγιναν σωστά, πως αποφεύχθηκαν τα λάθη. Αντιθέτως μάλιστα, υπήρξαν αρκετά. Με πρώτο και εντονότερα αισθητό, την επιμονή στη δημιουργία επικοινωνιακών εντυπώσεων και ενός κλίματος ουτοπικής τελειότητας. Πρόκειται για τακτική σαφέστατα ασφαλή για τις νεοκλεγείσες κυβερνήσεις βραχυχρόνια αλλά, όπως έχει αποδείξει επανειλημμένα η εμπειρία, εξαιρετικά επιζήμια γι’ αυτές μακροχρόνια. Όταν έχεις κερδίσει την απόλυτη πολιτική κυριαρχία που κατέκτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη της 7ης Ιουλίου, παρακάμπτεις τις συμβουλές των επικοινωνιολόγων και πάσης φύσεως συμβούλων και καθορίζεις εσύ το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν τα πράγματα, θέτεις εσύ τους (νέους) κανόνες. Κανείς δεν διαθέτει τη δύναμη αλλά ούτε την θέληση να σου αντιταχθεί, όταν ελέγχεις απόλυτα το πεδίο. Ενώ εάν επιλέξεις τη συμβατική διαδρομή, αντί να φέρεις το νέο, το διαφορετικό, το καλύτερο όπως ευαγγελιζόσουν, απλά πέφτεις στην παγίδα της πεπατημένης. Ένα γεγονός που οι πολίτες αντιλαμβάνονται, αρχικά από ένστικτο και στη συνέχεια με το λογικό. Από εκεί και ύστερα, οι πρώτες ρωγμές στην εικόνα αλλά και την πραγματική πολιτική κατάσταση μιας κυβέρνησης, είναι θέμα χρόνου και μόνον... Το επικοινωνιακό τέμπο όμως, δεν είναι το μοναδικό σημείο όπου ακούστηκαν κυβερνητικά "φάλτσα" στις πρώτες 20 ημέρες. Υπήρξαν διάφορες παραφωνίες. Π.χ. η πληροφόρηση για την εγγραφή των επιστρεφόμενων κερδών για τα SMP και ANFA ομόλογα του Ευρωσυστήματος, προκάλεσε αριθμό μη θετικών σχολίων. Εντός και εκτός Ελλάδος. Όχι άδικα... Διότι, ακόμη και αν πράγματι δεχθούν οι εταίροι τη λογιστική ακροβασία:

Α. Οι επιστροφές αυτές διαρκούν μία τριετία, έως και το 2021. Ενώ τα ποσά που πρέπει να καλύψουν, αποτελούν μόνιμες δαπάνες. Άρα, όπως ρωτήθηκε σχετικά η στήλη από γνώστη: "Πόθεν;" Και ας μην βρεθεί κανείς να επικαλεσθεί πως εν τω μεταξύ θα προκύψει ανάπτυξη και θα καλυφτούν μόνιμα τα ποσά. Αυτή η (βασιμότατη και πιθανότατη) εικασία, μέχρι τη στιγμή που θα υπάρξει επιβεβαίωση από τους αριθμούς, είναι κάτι παντελώς άσχετο και ελαφρά αστείο. Ειδικά στ’ αυτιά μεγάλων και σοβαρών επενδυτών... Β. Σε κάθε περίπτωση θα καλύψουν (έστω και προσωρινά) τη διαφορά των κυβερνητικών παροχών σαν λογιστική εγγραφή, αλλά επί της ουσίας τα χρήματα θα εξακολουθούν να λείπουν. Διότι οι επιστροφές κερδών προορίζονται για τη μείωση και αποπληρωμή του χρέους, έχουν υπολογισθεί σε αυτήν και είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Επομένως η απώλεια του στόχου, σε επίπεδο πραγματικών πληρωμών, θα υφίσταται. Άρα, πόθεν; Αυτή η ερώτηση μαζί με κάποιες ακόμη, είναι αποτέλεσμα ορισμένων από τις πρώτες κυβερνητικές δράσεις. Πρόκειται για ερωτήσεις που προκαλούν ανησυχία. Σοβαρή ανησυχία. Αλλά σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να οδηγήσουν σε βεβιασμένα συμπεράσματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνητικών πεπραγμένων βαθμολογείται πολύ πιο κοντά στο άριστα παρά στη βάση και το συνολικό πρόσημο κρίνεται θετικότατο. Με δεδομένη μάλιστα την κατάσταση της χώρας, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για απτές ουσιαστικές διαφορές. Όποιος αναμένει θαύματα μέσα σε λίγες εβδομάδες, καλά θα κάνει να πάει ένα μακρινό ταξίδι. Ότι πρέπει γι’ ανυπόμονους. αυτήν την εποχή... Οι υπόλοιποι κρατούν τα θετικά, πράττουν όλα όσα χρειάζονται και, το σημαντικότερο, δεν κοιτούν το ρολόι ανά πέντε λεπτά. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα επιβλαβές τόσο για τα νεύρα τους, όσο και για την πορεία της χώρας. Πέτρος Λάζος

