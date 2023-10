Δημοτικές: Τρείς γάμοι και μια κηδεία...

Του Κώστα Στούπα

1) Τρεις γάμοι και μια κηδεία...

Αν υπάρχουν κάποια πολιτικά συμπεράσματα και μηνύματα από τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, αυτά αφορούν κυρίως ανακατατάξεις που δρομολογούνται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και την ισχυρή παρουσία των "ανταρτών" της Νέας Δημοκρατίας...

Για την ακρίβεια η Νέα Δημοκρατία υπέστη μεγαλύτερη ζημιά από τους "αντάρτες" υποψηφίους παρά από τους υποψηφίους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η Νέα Δημοκρατία ηττήθηκε στις 5 από τις 6 περιφέρειες που κρίθηκαν στον β' γύρο αφού με εξαίρεση την Πελοπόννησο, όπου ο εκλεκτός της Ν.Δ. κ. Πτωχός κέρδισε, οι τέσσερις περιφέρειες, πέρασαν σε αντάρτες του κυβερνώντος κόμματος, ενώ στη Θεσσαλία, κέρδισε ο υποστηριζόμενος από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κ. Κουρέτας...

Με 8 από τις 13 περιφέρειες σε υποψηφίους που υποστήριξε η Νέα Δημοκρατία, 4 σε "αντάρτες" της Ν.Δ. και 1 στο ΠΑΣΟΚ δύσκολα μπορεί κάποιος να μιλήσει για ήττα...

Παρά ταύτα οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές κρύβουν μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση.

Η μάχη της Αθήνας...

Οι εξελίξεις στον πρώτο δήμο της χώρας, τον δήμο των Αθηναίων, είναι χαρακτηριστικές.

Ο Κώστας Μπακογιάννης εξελέγη δήμαρχος το 2019, λαμβάνοντας στον πρώτο γύρο 88.921 ψήφους και 42,65% με τη συμμετοχή στο 46,65%. Στον δεύτερο γύρο έλαβε 96.660 ψήφους και 65,25%.

Στις τελευταίες εκλογές, στον πρώτο γύρο έλαβε 57.800 ψήφους και 41,35% με συμμετοχή 32,32% και στον δεύτερο γύρο 50.800 ψήφους με συμμετοχή 26,73%.

Η μείωση της συμμετοχής στις εκλογές του 2023, εκτός της λαμπρής ηλιοφάνειας που δημιούργησε κίνητρα για αποδράσεις, θα μπορούσε να αποδοθεί και στη χαλάρωση της στράτευσης του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου μετά την κατάρρευση του τελευταίου και τα φαιδρά που λαμβάνουν χώρα σε σχέση με τη "μεταπολιτική" νέα ηγεσία του...

Η κατάληψη της δεύτερης θέσης από τον Χ. Δούκα που υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ με διαφορά 174 ψήφων έναντι του Κ. Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ που κατέλαβε την τρίτη θέση, αποτυπώνει τον αντίκτυπο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για την ιστορία πάντως, το 2023 ο Χ. Δούκας που υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ έλαβε στον πρώτο γύρο 19.842 ψήφους και 14,19% και ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ 18.668 και 13,36%.

Το 2019 ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ηλιόπουλος είχε λάβει 35.403 ψήφους και 16,98% ενώ ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος 27.504 ψήφους και 13,19%.

Είναι προφανές πως η μεγαλύτερη αποχή το 2023 καθόρισε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση αφορά το αποτέλεσμα που θα υπήρχε, αν στον δεύτερο γύρο αντί του νεοεμφανιζόμενου Χάρη Δούκα είχε περάσει ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ...

Το πλέον πιθανό είναι πως θα είχαμε αρκετά διαφοροποιημένες εξελίξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός απ’ ό,τι εσχάτως έχει γελοιοποιηθεί, έχει κουράσει...

Επίσης, αν στον πρώτο γύρο ο Κ. Μπακογιάννης είχε λάβει 42% αντί 41,35% το αποτέλεσμα θα είχε κριθεί τότε για 900 περίπου ψήφους...

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις οριακές διαφορές παρήγαγαν διακριτά αποτελέσματα αλλά τα όποια συμπεράσματα είναι πρόωρα.

Αν προκύπτει κάποιο συμπέρασμα, έστω και πρόωρο, είναι πως το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μια οριακή τάση ισχυροποίησης και ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη φθίνουσα πορεία... Η ισχυροποίηση που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ όμως είναι μόνο έναντι του παραπαίοντος ΣΥΡΙΖΑ και απέχει από τα μεγέθη και τη δυναμική που θα επιτρέψει τη δημιουργία ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και αξίζει περισσότερης προσοχής είναι η αύξηση της αποχής. Στον βαθμό που αυτή συσχετιστεί με την περιρρέουσα διάθεση αντισυστημικότητας της εποχής μπορεί να κυοφορεί εξελίξεις μεσοπρόθεσμα, ανάλογα με τις διακυμάνσεις των συνθηκών.

Ακριβέστερη άποψη για τις πολιτικές εξελίξεις θα έχουμε σε λίγους μήνες με τις ευρωεκλογές, οπότε και με βάση τις εσωτερικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείουν να έχουμε και ανατροπές...

2) Πρότυπα σχολεία...

Αγαπητέ Κώστα,

Θα μου επιτρέψεις τον ενικό, επειδή διαβάζω την αρθρογραφία σου τόσα πολλά χρόνια και έχω αυτή την οικειότητα.

Θα ήθελα να επισημάνω τα χάλια στα οποία βρίσκεται η δημόσια παιδεία και αναφέρομαι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η κόρη μου είναι μαθήτρια της Β γυμνασίου του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα 15/10, δεν υπάρχουν τέσσερις βασικές ειδικότητες καθηγητών, και ΔΕΝ διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Τεχνολογία. Έως τώρα έχουν διδαχθεί δυο ώρες μαθηματικά, από καθηγητή άλλων τάξεων που φιλοτιμήθηκε, ενώ για τα υπόλοιπα μαθήματα καμία ώρα.

Μιλάμε για Πρότυπα σχολεία που η παρούσα κυβέρνηση επανάφερε τον θεσμό το 2019 (και πολύ καλά έκανε), προβάλλοντας ότι είναι υπέρ της αριστείας. Δυστυχώς ως εκεί, ουσία σχεδόν καμία.

Έγινε τεράστια προσπάθεια από τον σύλλογο γονέων και από γονείς μεμονωμένα, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως Υπουργείο, Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, Αυτοτελές τμήμα Προτύπων και πειραματικών, Δευτεροβάθμια, κτλ. χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Επίσης, έγινε κοινοποίηση της επιστολής διαμαρτυρίας σε όλους τους βουλευτές του νομού Θεσ/νίκης εκ των οποίων μόνο ένας, ο κύριος Κούβελας, ανταποκρίθηκε και έστειλε επιστολή στον υπουργό Παιδείας ενώ οι υπόλοιποι μάλλον δεν το θεώρησαν σοβαρό το θέμα.

Είναι πολύ κρίμα, να υπάρχει μια δεξαμενή άριστων μαθητών και να καταστρέφεται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και στην ανεπάρκειας του κράτους. Κατά τα άλλα, λόγια- λόγια- λόγια από τους κυβερνώντες, που θέλουν να τα βλέπουν όπως τους βολεύει. Κρίμα….

Το χειρότερο από τα πολλά που έχω ακούσει, είναι ότι δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι καθηγητές να πάνε σ΄ αυτά τα σχολεία, εφόσον είναι περισσότερο απαιτητικά, χωρίς να πληρώνονται παραπάνω.

Συμπέρασμα, να έχω μετανιώσει που δεν έστειλα την κόρη μου σε ιδιωτικό σχολείο, παρόλο που είχε πάρει μεγάλες υποτροφίες στα πιο γνωστά ιδιωτικά της Θεσ/νικης. Πίστεψα στο αδιανόητο, ότι κάτι θα άλλαζε!!! Αμ δε!!!

Σας ευχαριστώ για τα καθημερινά σας άρθρα, τα οποία είναι δεξαμενή σκέψης- γνώσης για μένα.

Με εκτίμηση

Κ. Π.

Σε περίπτωση δημοσίευσης βάλτε μόνο τα αρχικά...

3)Βιβλία για Ισραήλ...

Αγαπητέ κ. Στούπα, μερικές προτάσεις ακόμη για όσους θέλουν να διαμορφώσουν άποψη...

Enemies and Neighbours: Arabs and Jews in Palestine and Israel 1917-2017 by Ian Black (2017)

Eighteen Days in October: The Yom Kippur War and How it Created the Modern Middle East by Uri Kaufman (2023)

Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu

A Day in the Life of Abed Salama: A Palestine Story by Nathan Thrall (2023)

