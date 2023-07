Του Κώστα Στούπα

1) Ακραία φαινόμενα και ακραίες συμπεριφορές...

Υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας που πιστεύει ακράδαντα πως τα περί κλιματικής αλλαγής είναι "παραμύθια" και μεθοδεύσεις κάποιων σκοτεινών πολιτικών και οικονομικών κύκλων προκειμένου να κερδοσκοπήσουν μέσω της ενεργειακής μετάβασης ή να χειραγωγήσουν και εξουσιάσουν περαιτέρω τον κόσμο...

Η θεώρηση αυτή, η οποία κυρίως έχει ακροδεξιές αποχρώσεις, διατείνεται πως κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει συχνά περίοδοι διάρκειας μερικών αιώνων ή δεκαετιών που το κλίμα της Γης, γίνεται θερμότερο ή ψυχρότερο με ανάλογες γεωπολιτικές και βιοπολιτικές συνέπειες...

Κατά κάποιες από τις εκδοχές αυτής της θεώρησης, η αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας οφείλεται σε έκλυση νεφών ή αερίων θερμοκηπίου από ηφαιστειακή δραστηριότητα ή από καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια του Ήλιου και όχι από δραστηριότητες των ανθρώπων.

Τα περισσότερα από αυτά είναι αλήθεια και τεκμηριωμένα.

Η θεώρηση αυτή αμφισβητεί πως η κλιματική αλλαγή οφείλεται στην αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εκθετικά τις τελευταίες δεκαετίες. Άρα αφού έχει ξανασυμβεί και επιβιώσαμε ή οφείλεται σε δυνάμεις υπέρτερες ημών, ας μην προσπαθήσουμε να την αποτρέψουμε ξοδεύοντας χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού.

Οι ίδιοι άνθρωποι ενδεχομένως θα συμφωνούσαν να ξοδέψουμε πολλά τρισεκατομμύρια προκειμένου να καταφέρουμε να αποτρέψουμε στο μέλλον κάποιον κομήτη του οποίου η τροχιά διασταυρώνεται με αυτή της Γης.

Η πραγματικότητα είναι πως ο πληθυσμός του πλανήτη τα τελευταία 200 χρόνια έχει αυξηθεί από 500-600 εκατ. σε 8 δισεκατομμύρια. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση και το βιοτικό επίπεδο έχει εκτοξευθεί, γεγονός που έχει πολλαπλασιάσει τη συνολική και την κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας...

Η ανθρωπότητα σήμερα από τεχνολογικής πλευράς, αν το επιθυμεί, μπορεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος ζωής στον πλανήτη, ή ακόμη να διαταράξει και την τροχιά του...

Το πλήθος και η κατανάλωση ενέργειας πολλαπλασιάζονται, ενώ από την άλλη πλευρά το μέγεθος του πλανήτη και άρα και των φυσικών του πόρων έχει μείνει ίδιο. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το μέγεθος του πληθυσμού που μπορεί να συντηρήσει ένας πλανήτης του μεγέθους της Γης, αλλά ακόμη και με την πλέον εκτεταμένη τεχνολογική υποστήριξη και την ευελιξία στην κατανομή πόρων που εξασφαλίζει η ελεύθερη αγορά, σίγουρα υπάρχει ένα όριο στην αύξηση του πληθυσμού και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου...

Οι πανδημίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν συμπτώματα της αύξησης του πληθυσμού και του αποτυπώματος που αφήνει ο πολυτελής τρόπος διαβίωσης του Homo Sapiens στον πλανήτη. Άλλες είναι οι δυνατότητες μετάδοσης ενός ιού σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή και άλλες σε μια πυκνοκατοικημένη που οι ανάσες ανακατεύονται και τα σώματα έρχονται σε επαφή ή ακουμπάν τις ίδιες επιφάνειες...

Ακόμη και αν δεν είναι ανθρωπογενής η κλιματική αλλαγή κάθε έλλογο είδος, παρατηρώντας την αύξηση του πληθυσμού και τη μείωση των πόρων και της ικανότητας του οικοσυστήματος στην ανανέωση και τη συντήρηση της βιομάζας στην επιφάνεια, θα προβληματιζόταν και θα ελάμβανε μέτρα...

Αν στο ένα άκρο βρίσκονται οι "ψεκασμένοι" που δεν πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή και το αποτύπωμα που αφήνει η αύξηση του πληθυσμού, από την άλλη υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν πως αντικαθιστώντας τα πλαστικά καλαμάκια με χάρτινα και αλλάζοντας το πλούσιο σε πρωτεΐνες διαιτολόγιο που βοήθησε το είδος να αναπτύξει τον εγκέφαλο και να συστήσει περίπλοκες δομές κοινωνικής συνύπαρξης και συνεργασίας, μπορούμε να ζήσουμε σε αρμονία με τον πλανήτη...

Η διαβίωση ενός χορτοφάγου σε ένα σύγχρονο σπίτι με ηλεκτρικό ρεύμα, σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης και η μετακίνησή του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ένα ποδήλατο, μπορεί να αφήνει μικρότερο αποτύπωμα, από αυτό κάποιου "μοσχαροφάγου" που μετακινείται καθημερινά με μηχανή εσωτερική καύσης 3.000 κυβικών, αλλά δεν είναι αμελητέα… Αρκεί να δει κάποιος τσιμινιέρα του χυτηρίου που κατασκευάζει τον σκελετό του ποδηλάτου ή τα σώματα του καλοριφέρ.

Όπως αναλύω διεξοδικότερα στο βιβλίο μου "Η επερχόμενη Αταξία", το επίπεδο ενός πολιτισμού όπως και το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων του, συναρτώνται απόλυτα από τις ποσότητες και την ποιότητα της ενέργειας που καταναλώνει...

Για να υπάρξει η αρμονική διαβίωση με τον πλανήτη όπως την φαντάζονται οι "οικολογιστές" ο πληθυσμός των ανθρώπων πρέπει να πέσει κάτω από το 1 δισ. και το επίπεδο διαβίωσης σε αυτό του μεσαίωνα με δουλοπάροικους με μέσο ύψος 1,5 μέτρα και προσδόκιμο ζωής περί τα 50 έτη.

Το ζητούμενο είναι πώς θα προλάβουμε τα χειρότερα, σε σχέση με τις αντοχές του οικοσυστήματος του πλανήτη και πώς θα διατηρήσουμε και θα βελτιώσουμε το επίπεδο διαβίωσης και πνευματικής ενάργειας...

Σίγουρα η πνευματική, πολιτική και οικονομική ελίτ έχει κάνει λάθη και θα κάνει και άλλα στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Η αμφισβήτηση που δέχεται όμως από αμφότερα τα άκρα έχει να κάνει περισσότερο με την περιρρέουσα αντισυστημική θολούρα και τις κακές συνήθειες ανθρώπων που δεν χρειάστηκε να αναπτύξουν το ένστικτο επιβίωσης.

Ανέφερα όλα τα παραπάνω γιατί πιστεύω πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βιώνουμε όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια οφείλονται στην αύξηση του πληθυσμού και την εκτόξευση του βιοτικού επιπέδου. Νομίζω πως πλέον βραχυπρόθεσμα λίγα μπορούμε να κάνουμε, εκτός της πρόληψης και αντιμετώπισης των συνεπειών...

Μακροπρόθεσμα η ενεργειακή μετάβαση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την επιβράδυνση της επιβάρυνσης του πλανήτη, αλλά μάλλον πολύ φιλόδοξη...

Οπότε ως άτομα, ως έθνη και ως διεθνής κοινότητα μας απομένει η καλύτερη διαχείριση των συνεπειών των μεταβολών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε αυτή την κατεύθυνση ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη της Gaia Vince στο βιβλίο Nomad Century: How Climate Migration Will Reshape Our World Gaia Vince…

"Όπου κι αν ζείτε τώρα, αυτή η μετανάστευση θα επηρεάσει εσάς και τις ζωές των παιδιών σας. Μπορεί να φαίνεται προφανές ότι το Μπαγκλαντές, μια χώρα όπου το ένα τρίτο του πληθυσμού ζει κατά μήκος μιας χαμηλής ακτής, γίνεται ακατοίκητη. (Περισσότεροι από 13 εκατομμύρια Μπαγκλαντεσιανοί - σχεδόν το 10% του πληθυσμού - αναμένεται να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι το 2050.)

Επίσης, τα έθνη της ερήμου όπως το Σουδάν γίνονται μη βιώσιμα. Όμως τις επόμενες δεκαετίες θα πληγούν σοβαρά και τα πλούσια έθνη. Η καυτή, πληγείσα από την ξηρασία Αυστραλία θα υποφέρει, όπως και τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας εκατομμύρια από πόλεις όπως το Μαϊάμι και η Νέα Ορλεάνη να αναζητήσουν ασφάλεια σε ψυχρότερες πολιτείες όπως το Όρεγκον και η Μοντάνα.

Θα χρειαστεί να χτιστούν πόλεις για να στεγαστούν.

Μόνο στην Ινδία, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα βρίσκονται σε κίνδυνο. Άλλο μισό δισεκατομμύριο θα χρειαστεί να μετακινηθούν εντός της Κίνας και εκατομμύρια ακόμη στη Λατινική Αμερική και την Αφρική.

Το πολύτιμο μεσογειακό κλίμα της Νότιας Ευρώπης έχει ήδη μετατοπιστεί βόρεια, αφήνοντας κανονικές συνθήκες ερήμου από την Ισπανία μέχρι την Τουρκία. Εν τω μεταξύ, τμήματα της Μέσης Ανατολής έχουν ήδη γίνει αφόρητα από την αυξανόμενη ζέστη, την έλλειψη νερού και τα φτωχά εδάφη.

Οι άνθρωποι θα αρχίσουν να φεύγουν. Είναι ήδη σε κίνηση…"

2) Περί Ακρόπολης...

Καλημέρα σας κ.Στούπα,

Και ενώ το Ελληνικό κράτος τα έχει κάνει άλλη μια φορά μαντάρα με τις φωτιές με απόδειξη μηδενικής αίσθησης εθνικής ασφάλειας συνέβη και αυτό:

https://www.youtube.com/watch?v=BZOvgldIBlo&ab_channel=PeterSchiff

O κ. Πίτερ Σίφ είναι παγκοσμίως γνωστός επενδυτής, τουιτάρει συνεχώς και έχει το κανάλι του στο youtube. Τον ακούνε χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται πολλά και χοντρά "πορτοφόλια"

Ο άνθρωπος προσπάθησε να πάει στην Ακρόπολη πριν από μερικές μέρες και όπως είναι εθιμικό πια οι υπάλληλοι έκλεισαν το μνημείο λόγω ζέστης. Ακούστε τα 5 πρώτα λεπτά δεν χρειάζεται παραπάνω.

Προφανώς το βίντεο είναι η καλύτερη δυσφήμιση για τον Ελληνικό προορισμό και αν αναλογιστεί κανείς σε ποιους απευθύνεται τότε η ζημιά είναι πολλαπλάσια.

Είναι αδιανόητο να κλείνει το μνημείο και άνθρωποι από την άλλη πλευρά του πλανήτη που μπορεί να μην ξαναέρθουν στην Ελλάδα να χάνουν την ευκαιρία να το επισκεφτούν λόγων των υπαλλήλων. Οι ίδιοι οι τουρίστες αψηφούν τον καύσωνα. Είναι δυνατόν να μην το κάνουν και οι υπάλληλοι;

ΜΦΧ,

Γραμματικάκης Βασίλειος

