Άλλο Financial Times και άλλο Financial Crimes…

Του Κώστα Στούπα

Οι παλαιότεροι θα θυμούνται κατά την περίοδο της "φούσκας" του Χρηματιστηρίου το Καλοκαίρι του ’99, δεκάδες μετοχές όπως π.χ. της "Θεσσαλικής", της "Ιντερσατ" κλπ να κάνουν ράλι ενώ οι τιμές των μετοχών "στιβαρών” επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία και κέρδη στην τελευταία γραμμή του ισολογισμού όπως π.χ. του Τιτάνα ή της 3 Ε να είναι στάσιμες ή και να υποχωρούν...

Στο τέλος ενός χρηματιστηριακού κύκλου συνηθίζονται τέτοιες παραδοξότητες, τα "σαπάκια" να αποδίδουν καλύτερα από τα blue chips...

Η παραπάνω εικόνα μου πέρασε από το μυαλό όταν διάβασα το προχθεσινό δημοσίευμα των Financial Times το οποίο παρουσίαζε τα στοιχεία που έδειχναν τον ελληνικό μεταποιητικό τομέα να καλπάζει και τον αντίστοιχο γερμανικό να συρρικνώνεται...

Μιλάμε για τους Financial Times που δεν έχουν καμία σχέση με τη συμπαθή έκδοση των Financial Crimes που εξέδιδαν παλαιότερα αριστεριστές συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τους οποίους διακινούσαν στα γραφεία των αθηναϊκών εφημερίδων τις εποχές που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα...

Κατά το άρθρο των FT λοιπόν και σύμφωνα με την IHS Markit, "...η Γερμανία, που θεωρείται η ατμομηχανή της ευρωζώνης, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη υποχώρηση του μεταποιητικού τομέα σε περισσότερο από μία δεκαετία. Ωστόσο, ο ίδιος τομέας στην Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από οπουδήποτε αλλού στην ευρωζώνη..."

Κατά την ίδια ανάλυση: "Τα στοιχεία αποδεικνύουν πόσο ευάλωτη είναι η οικονομία της Γερμανίας απέναντι στην παγκόσμια επιβράδυνση, ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας αποδεικνύουν την ανάκαμψη της οικονομίας..."

Η τελευταία αυτή διατύπωση μου θύμισε κάποιες αντίστοιχες στελεχών του οικονομικού επιτελείου των ελληνικών κυβερνήσεων κατά την περίοδο του κραχ του 2008 και της ύφεσης που ακολούθησε, που υποστηρίζαν πως οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία θα ήταν ηπιότερες γιατί επρόκειτο για μια οικονομία χωρίς σημαντική έκθεση στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα που κλυδωνιζόταν.

Πράγματι για κάποιους μήνες η ελληνική οικονομία έδειχνε να μην επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Την ώρα π.χ. που οι μετοχές των αμερικανικών τραπεζών είχαν σχεδόν μηδενίσει οι δικές μας έγραφαν απώλειες αλλά σε λογικά και ανακτήσιμα επίπεδα...

"Δεν υπάρχει πρόβλημα..." μου είχε δηλώσει τότε στέλεχος του κλάδου, οι τράπεζες μας είναι εκτεθειμένες κυρίως στην εσωτερική οικονομία που είναι κλειστή και ως εκ τούτου προστατευμένη".

Πράγματι έτσι έδειχναν τα πράγματα μέχρι τα τέλη του 2009 όταν ξεκίνησε το σενάριο της ελληνικής χρεοκοπίας μετά τον αποκλεισμό από τις αγορές του ελληνικού κράτους που αποτελούσε και τον κινητήρα της οικονομίας μας.

Το πρόβλημα της διεθνούς οικονομίας εμφανίστηκε στην "προστατευμένη" ελληνική οικονομία με αρκετούς μήνες καθυστέρηση αλλά με πολλαπλάσια ένταση.

Η γερμανική οικονομία όπως αναφέρει και το άρθρο των FT είναι η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τούτο σημαίνει πως όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν έκθεση στη γερμανική αγορά.

Παρά το γεγονός πως η Γερμανία δεν συνορεύει με την Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών με 6,4% του συνόλου το 2018 έναντι 10,3% που πάνε προς Ιταλία και 6,1% που κατευθύνονται προς Τουρκία.

O σημαντικότερος προορισμός των ιταλικών και των τουρκικών εξαγωγών όμως είναι η Γερμανία όπου κατευθύνεται το 13% των ιταλικών και το 9% των αντίστοιχων τουρκικών. Η συρρίκνωση της γερμανικής οικονομίας θα έχει σαν συνέπεια τη μείωση της ζήτησης για εισαγωγές από όλες τις χώρες στις οποίες εξάγουμε οπότε ο αντίκτυπος θα φτάσει σε μας έστω και με κάποια καθυστέρηση.

Εκτός των εξαγωγών όμως οι Γερμανοί με 5 εκατ. επισκέπτες συνιστούν τη μερίδα του λέοντος των τουριστών που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Αν τα εισοδήματα στη Γερμανία μειωθούν αυτό θα έχει αντίκτυπο και στον προγραμματισμό των ταξιδιών των γερμανικών νοικοκυριών στο εξωτερικό.

Κάποιοι ενδεχομένως να αντελήφθησαν την παραδοξότητα να επιτυγχάνει η ελληνική οικονομία καλύτερες επιδόσεις από τη γερμανική σαν το "κρύο πιάτο" της εκδίκησης, για τον διασυρμό της Ελλάδας για τις οικονομικές της επιδόσεις από τους αυστηρούς προτεστάντες του Βορρά τα προηγούμενα χρόνια.

Μάλλον όμως σημείο για ανησυχία πρέπει να εκληφθεί, εκτός αν η ΕΚΤ με το χρήμα που μοιράζει τονώσει τη διάθεση των Γερμανών για ταξίδια και κατανάλωση.

Το ζήτημα είναι όμως πως τα αρνητικά επιτόκια μειώνουν τα εισοδήματα των Γερμανών που αρέσκονται να έχουν καταθέσεις και όχι δάνεια...

Γενικώς η κατάσταση μοιάζει με μπερδεμένο κουβάρι! Το μόνο βέβαιο είναι πως άλλο πράγμα είναι οι Financial Times και άλλο οι Financial Crimes. Όταν οι δεύτεροι περάσουν σε κυκλοφορία τους πρώτους κάτι συνταρακτικό θα κυοφορείται. To ίδιο συμβαίνει και όταν η Ελλάδα παριστάνει την ατμομηχανή την Ευρωζώνη και δει στην παραγωγή...

