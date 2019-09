Ο αντίκτυπος Μητσοτάκη...

Του Κώστα Στούπα

1)The M+M impact...

Η πλέον ενδιαφέρουσα οικονομική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων ήταν η πρόσφατη έξοδος του ΟΤΕ στις αγορές.

Το άλλοτε ισχυρό κρατικό μονοπώλιο που έχει εξελιχθεί σε μια από τις πλέον αποδοτικές ιδιωτικές εταιρείες, σε μια απελευθερωμένη αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δανείστηκε περί τα 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 0,875%,το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ: "Ο Όμιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση του χρηματοπιστωτικού του προφίλ, μέσω της επιμήκυνσης των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών του με πολύ χαμηλότερο χρηματοδοτικό κόστος…"

Τι σημαίνει αυτό για την εταιρεία; Αν για 500 εκατ. με επιτόκιο 4% κατέβαλε τόκους περί τα 20 εκατ. τον χρόνο, με επιτόκιο 0,87% θα καταβάλει τόκους 4,3 εκατ. Αν π.χ. το 2018 παρουσίασε καθαρά κέρδη περί τα 280 εκατ. μόνο εξαιτίας αυτής της εξέλιξης θα τα αυξήσει πάνω από 295 εκατ. ευρώ.

Αν λάβουμε υπόψη πως ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός των ελληνικών επιχειρήσεων ανέρχεται περί τα 50 δισ. ευρώ κάθε 1 μονάδα μείωσης των επιτοκίων αντιστοιχεί περίπου σε μείωση του ετήσιου κόστους των τόκων κατά 500 εκατ. ευρώ.

Δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις όμως πρόσβαση σε διεθνή δανεισμό και την έκδοση ομολόγων. Με τον τραπεζικό δανεισμό τα πράγματα είναι περισσότερο περίπλοκα καθώς το ύψος των "κόκκινων" δανείων αυξάνει το κόστος δανεισμού των τραπεζών και άρα και το κόστος της δανειοδότησης…

Παρ’ όλα αυτά πρόκειται για το πλέον θετικό μήνυμα για την ελληνική οικονομία κατά την τελευταία δεκαετία.

Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μια προειδοποίηση.

Η δραστική αυτή μείωση των επιτοκίων οφείλεται σε δυο παράγοντες: Ο πρώτος είναι η πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ και η προσδοκία νέας ποσοτικής χαλάρωσης που έχει στείλει ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών ομολογιακών εκδόσεων στην αρνητική ζώνη.

Ο δεύτερος λόγος είναι η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη που δημιουργεί στους επενδυτές και τον κόσμο της οικονομίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε σχέση με την κυβέρνηση Τσίπρα.

Η δραστική μείωση των επιτοκίων θα διευκολύνει την επιτάχυνση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων όπως π.χ. αυτού στο "Ελληνικό". Τα χαμηλότερα επιτόκια βελτιώνουν την απόσβεση μιας επένδυσης καθιστώντας τη ταχύτερα κερδοφόρα. Αυτό είναι κάτι που μετράει πολύ στις επενδυτικές αποφάσεις.

Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λάθος όταν υποστηρίζει πως η επένδυση είναι εκ των ουκ άνευ όταν γίνεται με τραπεζικό δανεισμό καθώς δεν εισρέει "φρέσκο" χρήμα στην οικονομία. Ο δανεισμός είναι βασικό συστατικό της οικονομικής δραστηριότητας και όταν στηρίζεται σε υγιή βάση όλοι κερδίζουν: ο επιχειρηματίας, οι τράπεζες, οι ομολογιούχοι, οι καταθέτες, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι εργαζόμενοι, το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία…

Ένας λόγος που ο κόσμος της οικονομίας εμπιστεύεται τον κ. Τσίπρα λιγότερο από τον κ. Μητσοτάκη είναι η επίδειξη αυτής της πομπώδους άγνοιας ή έστω σκοπιμότητας προς άγραν μικροπολιτικού οφέλους...

Η προειδοποίηση...

Είπαμε όμως πως οι τελευταίες εξελίξεις σαν αυτήν της εξόδου του ΟΤΕ στις αγορές αποτελούν και μια προειδοποίηση...

Η πράγματι επιτυχημένη αυτή έξοδος οφείλεται στα αρνητικά επιτόκια που έχει επιβάλει η ΕΚΤ στην Ευρωζώνη. Μ(mitsοtakis)+ M(ario Dragi) Impact...

Την εβδομάδα που πέρασε η Ελλάδα με βάση τα επιτόκια των 10ετών στη δευτερογενή αγορά δανειζόταν με επιτόκιο 1,55% και οι ΗΠΑ με επιτόκιο 1,80%.

Εν τω μεταξύ η μεγαλύτερη επιχείρηση των ΗΠΑ η Apple έχει ταμείο με 200 δισ. δολάρια και η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση η ΔΕΗ βρίσκεται με τα δυο "πόδια" στον τάφο, αφού το 2018 έγραψε ζημιές περί το 1 δισ. και οι υποχρεώσεις της ενίοτε "βλέπουν" το δεκαπλάσιο της κεφαλαιοποίησης…

Με λίγα λόγια το σκηνικό η Ελλάδα να δανείζεται με όρους Γερμανίας ή ΗΠΑ ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής υπερδύναμης το είχαμε ζήσει και την περίοδο πριν τη χρεοκοπία του 2010.

Δια τούτο να είστε εγκρατείς και προσεκτικοί...

2) Διακίνηση Ακτινίδιων...

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) η Ελλάδα το 2017 ήταν η πέμπτη χώρα παγκοσμίως στην παραγωγή ακτινιδίου. Από το 2013 έως το 2017 η παραγωγή στην Ελλάδα σχεδόν τριπλασιάστηκε φτάνοντας τους 274.600 τόνους, καθιστώντας το ακτινίδιο την πιο δυναμική καλλιέργεια στη χώρα.

Η παραγωγή για πολλά χρόνια απορροφώνταν κυρίως από Έλληνες χονδρεμπόρους ή συνεταιρισμούς παραγωγών. Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να δραστηριοποιούνται στη χώρα χονδρέμποροι από ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως Ιταλία και Ισπανία), οι οποίοι οδήγησαν στην τόνωση του ανταγωνισμού και σε υψηλότερες τιμές για τον παραγωγό.

Οι χονδρέμποροι του εξωτερικού διακινούν τα ακτινίδια σε παλετοκιβώτια (bins) των 300-400 kg.

Τον Οκτώβριο του 2018 ψηφίστηκε ρύθμιση [1] σχετικά με την εμπορία και διακίνηση των ακτινιδίων. Το Άρθρο 4 της ρύθμισης επιβάλλει τη διακίνηση ακτινιδίων σε συσκευασίες 20 κιλών και αποκλείει τη χρήση παλετοκιβωτίων. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται η δραστηριοποίηση των χονδρεμπόρων του εξωτερικού στην Ελλάδα και συνεπώς μειώνεται ο ανταγωνισμός σε βάρος των παραγωγών (π.χ., επιστολή του Περιφερειάρχη Ηπείρου [2]). Η ρύθμιση αυτή τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2019 και φέτος θα είναι η πρώτη συγκομιδή στην οποία θα εφαρμοσθεί.

Αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής αποτελεί η ελεύθερη επιχειρηματικότητα, χωρίς τεχνητά εμπόδια και ρυθμίσεις, εντός της "εσωτερικής αγοράς”. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για την "άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς”. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής σε όλες τις εκφάνσεις του.

Με εκτίμηση,

EK

[1] Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων (ΦΕΚ 4728/τ.Β’/22.10.2018)

[2] Επιστολή Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη στις 12/9/2018

kosta.stoupas@capital.gr