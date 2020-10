Ο χρυσός, το Ουζμπεκιστάν, η Τουρκία και τα κοσμήματα στην Ινδία...

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Η άνοδος του χρυσού το προηγούμενο χρονικό διάστημα έβαλε σε… πειρασμό ορισμένες Κεντρικές Τράπεζες που διαθέτουν χιλιάδες τόνους από το πολύτιμο μέταλλο να πουλήσουν, αποκομίζοντας τα σχετικά κέρδη.

Κατά το Bloomberg μάλιστα (Central Banks Sell Gold for First Time in a Decade) οι κεντρικές τράπεζες πουλούν χρυσό για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, καθώς ορισμένες χώρες παραγωγής εκμεταλλεύτηκαν τη διαμόρφωση των τιμών σε επίπεδα σχεδόν ρεκόρ, προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες που έχουν καταγράψει λόγω της πανδημίας. Για ποιες πωλήσεις μιλάμε, ποιες Κεντρικές Τράπεζες ρευστοποίησαν και υπό ποίες συνθήκες; Κατά την έρευνα λοιπόν, οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 12,1 τόνους χρυσού το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με αγορές 141,9 τόνων το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με έκθεση του World Gold Council. Οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως από το Ουζμπεκιστάν και την Τουρκία, ενώ η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας εμφάνισε επίσης στο τρίμηνο την πρώτη πώληση εδώ και 13 χρόνια.

Ενώ οι εισροές σε ETFs έχουν οδηγήσει την άνοδο του χρυσού το 2020, οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες ήταν αυτές που βοήθησαν στην ενίσχυση του χρυσού τα τελευταία χρόνια. Η Citigroup Inc. τον περασμένο μήνα προέβλεψε ότι η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες θα ανακάμψει το 2021, αφού επιβραδύνθηκε φέτος μετά από το παρ’ ολίγον ρεκόρ αγορών που σημείωσε τόσο το 2018 όσο και το 2019. "Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι λόγω συνθηκών οι τράπεζες μπορεί να κοιτάξουν τα αποθέματα χρυσού τους", δήλωσε η Louise Street, επικεφαλής αναλυτής στο WGC. "Σχεδόν όλες οι πωλήσεις προέρχονται από τράπεζες που αγοράζουν από εγχώριες πηγές εκμεταλλευόμενες την υψηλή τιμή του χρυσού σε μια εποχή που είναι τεντωμένες από οικονομική άποψη".

Οι κεντρικές τράπεζες της Τουρκίας και του Ουζμπεκιστάν πούλησαν 22,3 τόνους και 34,9 τόνους χρυσού, αντίστοιχα, το τρίτο τρίμηνο, ανέφερε η WGC, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Ο χρυσός σημείωσε άνοδο ρεκόρ κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ακόμη και την ώρα που η συνολική ζήτηση για ράβδους μειώθηκε κατά 19% σε ετήσια βάση, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, ανέφερε το WGC.

Αυτή η πτώση σημειώθηκε την ώρα που η ζήτηση κοσμημάτων στην Ινδία μειώθηκε κατά το ήμισυ, ενώ η κινεζική κατανάλωση κοσμημάτων ήταν επίσης ασθενέστερη. Η πτώση των κοσμημάτων αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της ζήτησης των επενδυτών κατά 21%, σύμφωνα με την WGC, η οποία αντλεί δεδομένα τόσο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και από το Metals Focus.

Οι ράβδοι χρυσού και τα νομίσματα αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης, καθώς οι ροές σε χρηματιστηριακά κεφάλαια επιβραδύνθηκαν από τα προηγούμενα τρίμηνα. Η συνολική προσφορά χρυσού μειώθηκε 3% από έτος σε έτος καθώς η παραγωγή ορυχείων παρέμεινε σε ύφεση, ακόμη και μετά την άρση των περιορισμών Covid-19 σε παραγωγούς όπως η Νότια Αφρική.

dimitris.papakonstantinou@capital.gr