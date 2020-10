Το σορτάρισμα στο δολάριο και οι προεδρικές εκλογές

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Βρισκόμαστε ελάχιστα μόλις 24ωρα πριν ξεκινήσει μια από τις πλέον αμφίρροπες όσο και τεταμένες αναμετρήσεις σε Προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και τα πονταρίσματα δίνουν και παίρνουν σε όλα τα μήκη και πλάτη των αγορών.

Είτε πρόκειται για μετοχές, είτε για ομόλογα, είτε για νομίσματα. Και το αμερικανικό δολάριο φαίνεται να έχει την τιμητική του. "Ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο σπεύδει να σορτάρει το δολάριο με τις προσδοκίες ότι η άνευ προηγουμένου δημοσιονομική και νομισματική ώθηση θα παρατείνει τις απώλειες του νομίσματος, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές των ΗΠΑ". Με αυτά τα λόγια, το μεγάλο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg ξεκινούσε σχετικό θέμα (BlackRock Sells Dollar For Asian Currencies Into U.S. Vote) για το σορτάρισμα του αμερικανικού νομίσματος από τον "γίγαντα" BlackRock, και τη στροφή του προς τα ασιατικά νομίσματα.

Και αυτό, ενώ επί της ουσίας βρισκόμαστε ήδη σε... περίοδο ψηφοφορίας (που ήδη έχει ξεκινήσει σε κάποιες Πολιτείες) για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ αν και κανονικά η 3η Νοέμβρη είναι τυπικά η μέρα προσέλευσης μαζικά των πολιτών στις "κάλπες". Η BlackRock βγαίνει short στο δολάριο έναντι του κινεζικού γουάν, της ινδικής ρουπίας και της ρουπίας της Ινδονησίας, εκτιμώντας ότι αυτά θα επωφεληθούν από την αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος. "Η βασική υπόθεση είναι ότι έχουμε ακόμα τουλάχιστον ένα έως τρία χρόνια ήπιας αδυναμίας του δολαρίου – αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει", δήλωσε το μεγαλοστέλεχος του fund στο Bloomberg. "Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, ορισμένες από τις πολιτικές ενέργειες έχουν ήδη συμβεί".

Ο γίγαντας των 7,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι ανάμεσα στους διεθνείς παίκτες, συμπεριλαμβανομένων της Goldman Sachs Group Inc. και της UBS Asset Management, που ευνοούν την πώληση του δολαρίου λίγες μόλις ημέρες πριν τις εκλογές. Την περασμένη Δευτέρα, οι στρατηγικοί αναλυτές της BlackRock υποβάθμισαν τις εκτιμήσεις τους σχετικά με την πιθανότητα σημαντικής δημοσιονομικής επέκτασης υπό μια Δημοκρατική κυβέρνηση. Ο δείκτης του Bloomberg για το δολάριο έχει υποχωρήσει πάνω από 1% αυτόν τον μήνα καθώς ο Joe Biden επέκτεινε το προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις έναντι του Donald Trump. Το γουάν έχει αυξηθεί 1,4% έναντι του δολαρίου, η ρουπία της Ινδονησίας έχει αυξηθεί 1,5%, ενώ η ρουπία της Ινδίας έχει μικρές μεταβολές.

Η πτωτική τάση στο δολάριο μπορεί να δει μια "προσωρινή παύση" ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά η αδυναμία της είναι πιθανώς εδραιωμένη μακροπρόθεσμα, δήλωσε ο οίκος. "Το δολάριο εξακολουθεί να βρίσκεται στην ακριβή πλευρά από θεμελιώδη άποψη", σημειώνουν οι αναλυτές, και συμπλήρωσαν ότι "δύσκολα η κατεύθυνση αντιστρέφεται ή αλλάζει λόγω των εκλογών". Προς δικαίωση όσων υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του ισχυρού στην παγκόσμια σκακιέρα αλλάζει...

