Γιατί οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές στρατηγικές

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Με τον χαρακτηριστικό τίτλο "Investors wonder if the 60/40 portfolio has a future" οι Financial Times αναδείκνυαν το ερώτημα των ανθρώπων της αγοράς για το κατά πόσο το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο έχει μέλλον.

Το χαρτοφυλάκιο 60/40, δηλαδή ο συνδυασμός μετοχών και ομολόγων που αποτελεί βασικό στήριγμα της επενδυτικής στρατηγικής εδώ και δεκαετίες, κατά πόσο μπορεί να βρει εφαρμογή και στη προσεχές μέλλον ή κινδυνεύει να καταστεί άνευ αντικειμένου. Τούτο, καθώς ορισμένοι επενδυτές προβλέπουν χρόνια χαμηλής απόδοσης και από τα δύο συστατικά του, ομόλογα και μετοχές. Με τις μετοχές και τα κρατικά ομόλογα σε ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις, οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές, προκειμένου να έχουν όφελος από άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Ένας… "πυρηνικός χειμώνας" προσκαλεί το χαρτοφυλάκιο 60% μετοχές / 40% ομόλογα, στη δεκαετία του 2020, δήλωνε ο Vincent Deluard, μακροοικονομικός αναλυτής στο fund StoneX Group, ο οποίος εκτιμά ότι οι αποδόσεις ενός κλασικού χαρτοφυλακίου, προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μόνον ένα κλάσμα του 8,1%, απόδοση την οποία είχαν τα εν λόγω χαρτοφυλάκια την τελευταία δεκαετία. "Είναι δύσκολο να δούμε από πού προέρχεται η απόδοση ιδίων κεφαλαίων", είπε Vincent Deluard.

Συνήθως τα ανά τον κόσμο μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική. Όπως σημειώνεται, την πλειοψηφία των χαρτοφυλακίου αποτελούν οι μετοχές, των οποίων η απόδοση αντικατοπτρίζει την οικονομική ανάπτυξη, ενώ τα ομόλογα, τα οποία ενεργούν ως σταθεροποιητές λόγω του σταθερού εισοδήματος που προσφέρουν και της περιορισμένης μεταβλητότητάς τους, αποτελούν μια ισχυρή μειοψηφία. Οι μεγαλύτεροι αποταμιευτές συχνά μετατοπίζουν το υπόλοιπο υπέρ των ομολόγων.

Ο Stanley Druckenmiller, βετεράνος της βιομηχανίας αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, δήλωσε ότι οι αγορές υπέφεραν από "επενδυτική φρενίτιδα", έπειτα από τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Τα χαρτοφυλάκια με απλή κατανομή 60% μετοχές / 40% ομόλογα, στις ΗΠΑ, είχαν έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,2%. Φέτος έφτασαν μέχρι 7%. Την ίδια στιγμή, οι τιμές των ομολόγων αυξάνονται καθώς οι αποδόσεις μειώνονται. Στα χρηματιστήρια, παρά την υποχώρηση των τελευταίων εβδομάδων, οι επενδυτές προειδοποιούν ότι οι αποτιμήσεις μετοχών είναι ιστορικά υψηλές. Η αναλογία τιμής προς κέρδη στον S&P 500 είναι x21,7, σύμφωνα με τη FactSet, έναντι μέσου όρου x15,4 φορές τα τελευταία 20 χρόνια.

Οι αναλυτές έχουν προτείνει εναλλακτικές πηγές σταθερού εισοδήματος για να αντικαταστήσουν ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Ο David Kelly, επικεφαλής αναλυτής της JPMorgan Funds, δήλωσε ότι "το τυπικό χαρτοφυλάκιο δεν είναι πλέον κατάλληλο, στο σημερινό περιβάλλον της χρηματοοικονομικής αγοράς". Οι επενδυτές απαιτούν μια "πολύχρωμη πίτα, που απομακρύνεται από τα ομόλογα [ΗΠΑ] και τις μετοχές", είπε. "Θέλουν περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ξένων μετοχών, value μετοχών και περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τις αναδυόμενες αγορές. Και ο νοών νοείτο...

