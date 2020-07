Χρηματιστήριο: Ανοδικές διαθέσεις... πτωτικού χαρακτήρα

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Το θολό τοπίο παραμένει στη χρηματιστηριακή αγορά, που δίνει διφορούμενα "μηνύματα" για την πορεία της.

Βλέποντας τους εμπλεκόμενους με τη χρηματιστηριακή αγορά αφενός να… "διψούν" για μια αντίδραση, αφετέρου να μην είναι και ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το πώς θα καταφέρει το ΧΑ να δώσει σημαντική ανοδική διαφυγή, θυμηθήκαμε τη φράση που έλεγε γνωστός broker, σε αντίστοιχες περιόδους και περιπτώσεις. "Το χρηματιστήριο έχει ανοδικές διαθέσεις αλλά... πτωτικού χαρακτήρα", συνήθιζε να λέει με σκωπτικό και ολίγον χιουμοριστικό ύφος, διατηρώντας την αισιοδοξία του, γνωρίζοντας όμως ότι δεν ήταν υπέρ του το κλίμα.

Δεν ξέρουμε αν η συγκεκριμένη ατάκα ταιριάζει ακριβώς με την τρέχουσα συγκυρία, μια φορά πάντως, κάπως έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Οσοι συμμετέχουν στον κύκλο των συναλλαγών, αλλά και οι αναλυτές, όλο και προσδοκούν μια ανοδική κίνηση για το ΧΑ, μήπως και ακολουθήσει την τάση των διεθνών αγορών, αλλά τελικά, όλο και η ελληνική αγορά διολισθαίνει προς το κάτω όριο της ζώνης συσσώρευσης στην οποία έχει εισέλθει εδώ και παραπάνω από έναν μήνα.

Θα καταφέρει να αντιδράσει; Θα το δούμε. Για την ώρα μόνο σποραδικά καταφέρνει να δώσει κάποια κίνηση προς τα πάνω, πάντα στο γνωστό εύρος τιμών σε επίπεδο Γ.Δ. (630 με 680 μονάδες, με πιο στενά όρια πέριξ των 640-660). Οι τζίροι είναι χαμηλοί, οι τράπεζες έγιναν εκ νέου "βαρίδι", ενώ και κάποια άλλα blue chips που συνήθιζαν να ξεχωρίζουν μοιάζουν "βαριά και ασήκωτα".

Ο δε Ιούλιος, μάλλον δεν ξεκίνησε και καλά για το ΧΑ. Φταίει η απουσία ή η ατονία, έστω, που δείχνουν οι ξένοι παίκτες και θεσμικοί; Ότι έχει επανακάμψει διεθνώς η ανησυχία για αναζωπύρωση της πανδημίας; Περιμένουν τι θα συμβεί με το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρώπης; Ανησυχούν για τα ελληνικά οικονομικά δεδομένα λόγω της αναμενόμενης πτώσης του τουρισμού; Βλέπουν να "τραβάει" το πράγμα με τις τράπεζες και θεωρούν ότι θα παραμείνει χαμηλή η ορατότητα, όσον αφορά τη "νέα γενιά κόκκινων δανείων" που φέρνει η πανδημία, κάτι που θα ξεκαθαρίσει μόνο μετά την άρση των μέτρων στήριξης;

Σε κάθε περίπτωση, έντονος παραμένει ο προβληματισμός στις τάξεις των επαγγελματιών του χώρου, καθώς τείνει να παγιωθεί τόσο η διατήρηση του τζίρου σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, αλλά και κάποιας μορφής "χωσίματος" στις πτωτικές συνεδριάσεις προς τα τέλη, όσο και η νέα αδυναμία των τραπεζικών μετοχών να διεκδικήσουν υψηλότερες αποτιμήσεις. Για την ώρα δε, επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο που έχουμε παρατηρήσει και άλλες φορές στο παρελθόν. Παρά τη βελτίωση των αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα, δεν υπάρχει αντίστοιχη βελτίωση στις μετοχές.

Θα μου πείτε και εσείς, μπορεί κάποια στιγμή το ΧΑ να... ξεθαρρέψει και να δείξει μια ανοδική διάθεση. Το θέμα όμως είναι αν είναι πιθανόν να διατηρηθεί μια τυχόν αντίδραση ή θα εφαρμοστεί το ρητό που σας λέγαμε περί… πτωτικού χαρακτήρα. Γιατί προς το παρόν έχουμε απλά εναλλαγές προσήμων και μικρού εύρους διακυμάνσεις στην αγορά. Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη μας όσα σημειώνουν διεθνείς επενδυτικοί οίκοι και αναλυτές (όπως πρόσφατα μόλις η Goldman Sachs), τότε η μεταβλητότητα είναι εδώ και θα μείνει ολόκληρο το 2020. "High volatility is here to stay in 2020", έγραφαν προ ημερών στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, επικαλούμενοι και τις εκτιμήσεις διεθνών οίκων.

Ακόμα και αν οι οίκοι θεωρούν ότι το consensus αναμένει άνοδο για τις μετοχές τους επόμενους 12 μήνες, πιστεύουν ότι η αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα θα παραμείνουν αυξημένες. Δηλαδή, ακόμα και αν πάμε σε θετικό σενάριο προσεχώς, οι αναταράξεις δεν θα λείψουν. Το θέμα είναι, όμως, αν και πότε θα καταφέρει να ακολουθήσει την τάση και το ΧΑ…

