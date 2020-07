Οι αγορές, οι μπερδεμένοι οίκοι και τα... "ζαλισμένα κοτόπουλα"

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Ο ένας διεθνής οίκος προβλέπει συνέχιση του ράλι, ο άλλος μιλά για "σύννεφα", το τρίτο ξένο "σπίτι" εμφανίζεται σχετικά αισιόδοξο και ο έτερος αναλυτής σχετικά απαισιόδοξος...

Ας μην μπούμε σε ονοματολογία, αν το υποστηρίζει η JP Morgan, η Goldman Sachs, η Citi, η BofA ή η Deutsche Bank. Μικρή σημασία έχει. Την ίδια ώρα, πέρα από τις εκ διαμέτρου αντίθετες "πορείες" για τις αγορές και τις μετοχές που διαβλέπουν γκουρού, αναλυτές και "ειδικοί", οι αναθεωρήσεις εκτιμήσεων, σεναρίων και προβλέψεων ακόμα και από τους ίδιους τραπεζικούς και επενδυτικούς οίκους είναι συχνό φαινόμενο, για να μην πούμε... καθημερινό. Μύλος...

Αλλά μη νομίζετε ότι και στις τάξεις των μεγαλοπενδυτών ή και του retail υπάρχει σύμπνοια απόψεων. Την ώρα που pension funds, θεσμικοί, ισχυρά χαρτοφυλάκια ή και hedge funds είτε έχουν μείνει εκτός διακρατώντας ρευστότητα είτε… "τρώγονται" για να "μπούνε στον χορό", το retail και άλλα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια φέρονται να στηρίζουν, μαζί με την απλόχερη αρωγή των κεντρικών τραπεζών, τις αγορές σε υψηλά επίπεδα. Το retail έχει επανακάμψει. Διεθνώς, όχι εδώ...

Προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης (CNBC, Bloomberg, MarketWatch κ.λπ.) συνεχώς προβάλλουν θέματα που ούτε λίγο ούτε πολύ συγκλίνουν στο ότι… ουδείς μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί μέσα στο β’ εξάμηνο, ότι οι ειδικοί, οι αναλυτές και οι οικονομολόγοι δυσκολεύονται να συμφωνήσουν για το πώς θα κινηθούν έως το τέλος του έτους τα χρηματιστήρια. Φέρνουν στο φως τη δυσκολία που εμφανίζουν ακόμα και οι επικεφαλής στρατηγικοί αναλυτές γνωστών οίκων να συμφωνήσουν για το τι θα δούμε στα ταμπλό το αμέσως προσεχές διάστημα. Ενδεικτικοί οι τίτλοι σε θέματα όπως: "No One Can Agree on Where the Stock Market Will Be in Six Months", ή "Why stockmarket strategists have never been more confused in June about the year-end outlook for equities" κ.λπ.

Και όμως, μάλλον υπάρχει ένα θέμα στο οποίο φαίνεται οι περισσότεροι να συμφωνούν, μέσα από τα σενάρια, τις αναθεωρήσεις, τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις. Και αυτό δεν είναι άλλο από την εκτίμηση ότι "το μόνο βέβαια για τη συνέχεια είναι... η αβεβαιότητα και το volatility". Φαίνεται λοιπόν ότι οι αναλυτές, οι οικονομολόγοι, οι διαχειριστές κεφαλαίου και οι επενδυτές δεν έγιναν απολύτως... σοφότεροι από το πρώτο "μισό" του έτους. Ή μάλλον, για να το πούμε ορθότερα, ούτε και οι ίδιοι οι ειδικοί "βάζουν το χέρι τους στη φωτιά" για τη συνέχεια. Προφανώς και πήραν τα "παθήματά" τους, απέκτησαν εμπειρίες και γνώσεις, αλλά δεν είναι απολύτως σαφές αν έχουν... "πάρει και το μάθημά τους". Ακόμα παραμένουν, όπως λένε στην πιάτσα και στην αργκό, "ζαλισμένα κοτόπουλα", μπερδεμένοι, σαν να δυσκολεύονται να βγάλουν ξεκάθαρη κρίση, μοιάζουν βραχυκυκλωμένοι και σε σύγχυση.

Ίσως μάλιστα, να μην έχουν και άδικο. Άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά και ασφάλεια το μέλλον, οι συνθήκες είναι τέτοιες που κάθε αναλυτής οφείλει να επισημαίνει τους κινδύνους και την πρωτοφανή αβεβαιότητα. Κατά συνέπεια, αν οι ειδικοί παραμένουν απολύτως επιφυλακτικοί, τι να κάνουν οι επενδυτές που "βλέπουν" αυτό το μπαράζ σεναρίων και αναθεωρήσεων σε προβλέψεις και εκτιμήσεις;

Πάντως, οι επενδυτές ας είναι προετοιμασμένοι για τα πάντα. Και προφανώς και για τη μεταβλητότητα των αγορών, αναλόγως των ειδήσεων και των πληροφοριών που θα προκύπτουν σε μείζονα θέματα, όπως το υγειονομικό και η πορεία της πανδημίας, το επιχειρηματικό κλίμα και οι οικονομικοί δείκτες, οι γεωπολιτικές εντάσεις κ.λπ. Βέβαια, και άλλες εποχές είχαμε σκαμπανεβάσματα, αλλά βιώνουμε μια πρωτοφανή κατάσταση.

Πλην όμως, πλέον υπάρχει η εμπειρία του πρώτου εξαμήνου μέσα στο οποίο... οι αγορές τα είδαν όλα! Κατά πόσο το καλοκαίρι θα μειώσει τη μεταβλητότητα στις αγορές, θα φανεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σημειώστε επίσης, ότι σταδιακά εισερχόμαστε και στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, και σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και αυτό το "κομμάτι στο παζλ των αγορών". Για να δούμε όμως αν θα έχει συνέχεια η θετική εκκίνηση του β’ εξαμήνου...

