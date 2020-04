Το ΧΑ, οι "παραδόσεις" και ο... βαρύς λογαριασμός

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Ο Απρίλιος, που η παράδοση τον θέλει... σχετικά φιλικό προς τους "long”, ήταν όντως ένας θετικός μήνας και για το Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Καθώς η αντίδραση που ξεκίνησε από τα χαμηλά του Μαρτίου είχε συνέχεια. Μάλιστα, προς το τέλος του Απριλίου, πέρα από τα blue chips, έσπευσαν να δώσουν τη δική τους συνδρομή και οι τράπεζες, σαν να πραγματοποιήθηκε ένα άτυπο... window dressing στον κλάδο που υστερούσε και είχε μείνει σχετικά πίσω. Οι συναλλαγές βέβαια δεν είναι υψηλές, ενώ υπάρχουν χαρτοφυλάκια πρόθυμα να δώσουν "χαρτιά” σε υψηλότερα νούμερα ώστε να απεγκλωβιστούν. Αλλά τουλάχιστον έχει ανέβει το ενδιαφέρον στο ταμπλό. Ζωντάνεψε κάπως.

Το θέμα τώρα βέβαια είναι κατά πόσο η αγορά θα καταφέρει να "σπάσει" την άλλη παράδοση, εκείνη του Μαΐου. Δηλαδή να μη βρει εφαρμογή το γνωστό ρητό των traders περί... "sell in May and go away”, κάτι που προφανώς και θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες. Που δεν είναι άλλοι, θα το πούμε για μια ακόμη φορά, από την εξέλιξη της πανδημίας, την ανακάλυψη φαρμάκου που μπορεί να δώσει ελπίδες για μια καλύτερη διαχείριση του ιού, από τα απόνερα στις οικονομίες και τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και από ένα νέο δεδομένο: τη σταδιακή άρση του γενικευμένου lockdown ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Γιατί όπως σημειώνουν οι παράγοντες της οικονομίας, "τώρα αρχίζουν τα δύσκολα”, δίχως βέβαια να παραγνωρίζεται ο σημαντικός παράγοντας "δημόσια υγεία”, καθώς ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει και με τον ιό. Βέβαια, η ανακάλυψη ενός ασφαλούς φαρμάκου θα είναι και για το ελληνικό χρηματιστήριο ένα θετικό νέο, γιατί θα μειώσει τη φοβία και τον οικονομικό της αντίκτυπο και θα επιτρέψει στους επενδυτές να αποκτήσουν ορατότητα.

Οι funds managers, όταν πλέον ο ιός είχε κάνει για τα καλά την εμφάνισή του και στον "Δυτικό κόσμο”, παρακολουθούσαν την εξέλιξη της καμπύλης των θυμάτων της πανδημίας, που έφερε ραγδαία πτώση στα assets. Και σε επόμενο στάδιο την κάμψη της, που αμέσως πυροδότησε το πρώτο ράλι στις αγορές. Τώρα, τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, οι αναλυτές, οι οίκοι, οι traders παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για την εξέλιξη των φαρμάκων ευελπιστώντας σε θετικά νέα. Ωστόσο, τσεκάρουν και τα πρώτα "νούμερα” που βγαίνουν και αφορούν σε οικονομικούς δείκτες α' τριμήνου. Οταν ακόμα δεν είχε προλάβει να κορυφωθεί το "κλείσιμο των οικονομιών”.

Αναμφίβολα, ο Απρίλιος ήταν ένας από τους χειρότερους μήνες για την παγκόσμια οικονομία που επί της ουσίας σε μεγάλο βαθμό ήταν ανενεργή. Τα "καμπανάκια” της ύφεσης βέβαια άρχισαν να χτυπούν νωρίτερα. Το αμερικανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 4,8% στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, με τον μισό μόνο "Μάρτιο” η οικονομία να είναι κλειστή. Στη Γαλλία το ΑΕΠ έπεσε σχεδόν 6%, στην Ισπανία πάνω από 5%, ενώ αποκαρδιωτικά είναι στοιχεία και προβλέψεις για άλλες χώρες. Τα εταιρικά αποτελέσματα έχουν δείξει "βουτιά” σε Ευρώπη και ΗΠΑ, οι μακροοικονομικοί δείκτες έχουν υποχωρήσει σημαντικά. Και οι αναλυτές ανησυχούν ότι η επόμενη μέτρηση θα είναι πολύ χειρότερη, καθώς ο μήνας του απόλυτου lockdown ήταν ο Απρίλιος. Όποια πρόβλεψη και αν επιβεβαιωθεί, οι άνθρωποι των αγορών εκτιμούν ότι στις ΗΠΑ οδεύουμε για τη μεγαλύτερη οικονομική πτώση των τελευταίων 90 ετών, από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του ’30.

Προφανώς λοιπόν, ο Απρίλιος άφησε μια θετική παρακαταθήκη για τα χρηματιστήρια, ωστόσο, χρονικά, αποτέλεσε και την απαρχή της μεγάλης ύφεσης, τουλάχιστον σε επίπεδο β' τριμήνου. Και θα δούμε τι θα συμβεί περαιτέρω. Γιατί πλέον, μπορεί να υπάρχει μια αισιοδοξία για την άρση των μέτρων, τη σταδιακή επανέναρξη της οικονομίας, ωστόσο, μιλάμε για "μια νέα κατάσταση”, για μια "νέα εικόνα”. Θεωρείται λογικό σε πρώτη φάση να υπάρχει αναστάτωση, αμηχανία, αντιδράσεις για την εφαρμογή κλπ. Πολλοί κλάδοι της οικονομίας πάνε "ταξίδι στο άγνωστο”, από τις αερομεταφορές και τον τουρισμό, έως την εστίαση, το εμπόριο, τα ακίνητα κ.λπ. Λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία, την οποία αναγνωρίζουν και στις τράπεζες που ετοιμάζονται για τα δύσκολα, δηλαδή τη στήριξη "ευπαθών” κλάδων. Με σκοπό όμως να δώσουν βοήθεια σε βιώσιμα σχήματα...

Η επάνοδος και η επανεκκίνηση της οικονομίας θα είναι πολύ δύσκολη διαδικασία και ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Προφανώς βέβαια, δεν ξεκινούν όλες οι επιχειρήσεις από την ίδια βάση, την ίδια αφετηρία. Θα παίξει ρόλο ο κλάδος δράσης, ο ισολογισμός, η επάρκεια κεφαλαίων και ρευστότητας, οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον ιό.

dimitris.papakonstantinou@capital.gr