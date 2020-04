ΧΑ: Τουλάχιστον, δεν θα βαρεθούμε, που λένε και οι traders

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Όπως λένε και στη χρηματιστηριακή πιάτσα, "μάλλον δεν θα βαρεθούμε" αυτό το διάστημα...

Εδώ φτάσαμε να δούμε την ΕΚΤ να λειτουργεί ως... hedge fund, να μιμείται το "ελικόπτερο” της Fed, τεκτονικές πλάκες στην Ευρωζώνη να... κουνιούνται, θέματα ταμπού να μπαίνουν στο τραπέζι ή να σπάνε, αποτιμήσεις όπως του πετρελαίου να καταρρέουν και άλλες τέτοιες... ομορφιές”. Γιατί τέτοιες συγκυρίες εμφανίζονται μια φορά στα 10 χρόνια, όπως έλεγε και η JP Morgan πρόσφατα, και χαρακτηρίζονται από φαινόμενα έντονα και ξαφνικά, τύπου "too soon, too fast”. Να δούμε βέβαια, πού θα βγάλουν όλα αυτά...

Τι λένε τα... "παιδιά” για τις μετοχές; Από τη μία πλευρά, το κύμα ρευστότητας που "πέφτει” στις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες έχει καταφέρει, τουλάχιστον για την ώρα και μέσα στις τελευταίες εβδομάδες, να εξισορροπήσει και να στηρίξει, σε έναν βαθμό, τα χρηματιστήρια. Οι traders εστιάζουν την προσοχή τους στο γεγονός ότι ορισμένες χώρες έχουν αρχίσει να "μαζεύουν” μέρος από τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία, ενώ ταυτόχρονα παραμένει η εστίαση στη δράση των κεντρικών τραπεζών, στις κινήσεις της ΕΚΤ που έφτασε να αγοράζει junk bonds αλά... Fed, στην πορεία των τιμών του πετρελαίου αλλά και στις διεργασίες στους "κόλπους” της Ε.Ε, με τους "παίκτες” να προσδοκούν σε νέα πλημμυρίδα κεφαλαίων και καλύτερη ανταπόκριση από πλευράς των Ευρωπαίων ηγετών. Και να ποντάρουν ότι αρκετές επιχειρήσεις, όχι μόνο blue chips, αλλά και από τη μεσαία και χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση, έχουν τις προϋποθέσεις και εμπειρία μετά την 10ετή κρίση, να επιβιώσουν και να "βγούνε δυνατές”.

Είναι όλα όσα έχουν γίνει ή πρόκειται να αποφασιστούν στο πολύ άμεσο μέλλον ικανά να αντιμετωπίσουν την κρίση και να δώσουν περαιτέρω ώθηση στις αγορές; Κάποιοι ελπίζουν ότι έχουμε δει τα χειρότερα, άλλοι όμως διεθνείς οίκοι, αναλυτές και επενδυτές ισχυρίζονται ότι τώρα έρχεται ο "λογαριασμός”. Οι επενδυτικοί κύκλοι, οι αγορές, στο προσεχές χρονικό διάστημα θα τιμολογήσουν δεδομένα όπως τη σημαντική επικείμενη μείωση της κερδοφορίας, την ύφεση στις οικονομίες, τη νέα επιδείνωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων, την πτώση της κατανάλωσης και την αύξηση των εταιρικών και κρατικών χρεών.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας, από οικονομική πλευρά, θα καθορίσει την πορεία και των μετοχών, αν και ήδη, εν μέσω αβεβαιότητας, χαμηλής ορατότητας και μεταβλητότητας, τα χρηματιστήρια, ως προεξοφλητικοί μηχανισμοί, έχουν δώσει "δείγματα γραφής”. Για όσους δεν λειτουργούν με τη φιλοσοφία, τη στρατηγική και το ταμπεραμέντο των traders και των hedge funds, πιθανότερο είναι να περιμένουν να αρχίσουν να βλέπουν τα πρώτα βελτιωμένα μακροοικονομικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, σε μια ακόμα κρίσιμη συγκυρία βρίσκονται οι αγορές γενικότερα, και προφανώς και η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά ειδικότερα, καθώς αυτές τις ημέρες μια σειρά από διεργασίες και εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα ή θα προκύψουν προσεχώς, θα καθορίσουν ή θα επηρεάσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία.

Τα απόνερα, ο απόηχος και τα επόμενα "βήματα” της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της Ευρωζώνης για τις δράσεις απέναντι στις οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19, η ενεργοποίηση εργαλείων από την ΕΚΤ που θυμίζουν κινήσεις αλά Fed (με αγορές ομολόγων junk), η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο S&P αναμφίβολα παίζουν τον δικό τους ρόλο. Στο μεταξύ περιμένοντας να βγει λευκός καπνός ή να προκύψουν κάποιες θετικές εξελίξεις, οι επενδυτές έχουν υιοθετήσει στάση αναμονής και δεν παίρνουν ρίσκα, βλέποντας μάλιστα και τις αποδόσεις στα ομόλογα, ιδίως της "νότιας” ευρωπεριφέρειας, να δέχονται πιέσεις και την Ευρώπη να μην στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.

Στο ΧΑ, ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ο "αδύναμος κρίκος” της αγοράς, στον απόηχο της ύφεσης στην οποία εισέρχεται η οικονομία και λόγω της αναμενόμενης αύξησης των κόκκινων δανείων. Εκ των πραγμάτων οι τράπεζες θα εγγράψουν στα χαρτοφυλάκιά τους νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων, γεγονός που προκαλεί νευρικότητα στους επενδυτές. Πάντως, στην αγορά ακούγεται ότι οι τράπεζες "ούτε τα μολύβια άφησαν κάτω”, ούτε τα "χέρια σήκωσαν ψηλά”, αντιθέτως, συνεχίζουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση της διαχείρισης των ανοιγμάτων μέσω και των projects που είχαν ενεργοποιήσει αλλά λόγω συγκυρίας "πάγωσαν”.

