Τελικά, τι τουρισμό θέλουμε;

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Η κατάρρευση της Thomas Cook και οι σημαντικές δυσμενείς συνέπειες για την ελληνική τουριστική βιομηχανία επαναφέρουν στο προσκήνιο μία παλαιά συζήτηση που ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Τι είδους τουρισμό θέλουμε στη χώρα. Γιατί πολύ φοβάμαι, ότι η τουριστική βιομηχανία αναπτύχθηκε άναρχα και χωρίς σχέδιο ή προγραμματισμό. Και τούτο παρά το γεγονός ότι και στη διοικητική πυραμίδα της ξενοδοχειακής μπίζνας αλλά και σε θεσμικό επίπεδο, υπάρχουν σοβαρά και καταρτισμένα στελέχη. Όμως δεν αρκεί αυτό...

Προφανώς και στη χώρα υπάρχουν πλέον αξιόλογες υποδομές υψηλού επιπέδου. Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις. Και επιτυχημένες και αποτυχημένες διαχειριστικά. Έχουμε προοδεύσει αρκετά από την εποχή του... rooms to let. Αν και με το Airbnb, το... rooms to let σε μοντέρνα σε αναβαθμισμένη έστω μορφή έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Ας μείνουμε όμως στον επαγγελματικό τουρισμό. Δεν ξέρω τι νομίζετε εσείς, αλλά προσωπικά η "έκρηξη" που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στα "all inclusive” θέρετρα αποκλειστικά σχεδόν για τους πελάτες της Thomas Cook ή της TUI ή άλλων λιγότερο προβεβλημένων τουριστικών κολοσσών μαζικού και φθηνού τουρισμού δεν είμαι βέβαιος ότι προσφέρουν μακροπρόθεσμα θετικές υπηρεσίες στον ελληνικό τουρισμό.

Σύμφωνοι, αυξάνονται οι αφίξεις και τα νούμερα, ασφαλώς κάποιες σχεδόν χρεωκοπημένες μονάδες ανακαινίστηκαν και διασώθηκαν, αναμφισβήτητα υπάρχουν οφέλη, όμως από την άλλη πλευρά οι χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου τουρίστες που κατακλύζουν τη χώρα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις υπηρεσιών, αδιαφορώντας οι περισσότεροι αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή την Τουρκία, ή την Ισπανία, αφού η φθηνή προσφορά είναι αυτή που μετράει. Και σίγουρα η συνεισφορά αυτών των τουριστών στις τοπικές κοινωνίες είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Όλα περιλαμβάνονται άλλωστε στο φθηνό πακέτο...

Ειλικρινά δεν ξέρω αν αυτό ήταν το όραμα για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αυτό το χαμηλό επίπεδο αντανακλά τα πλεονεκτήματα και τις χάρες που μπορεί να προσφέρει αυτή η χώρα σε μέσου και υψηλού επιπέδου τουρίστες. Και δεν αναφέρομαι προφανώς στις υπερβολές της Μυκόνου που αποτελεί κάτι σαν... κράτος εν κράττει. Η τουριστική έκρηξη του φθηνού τουρισμού μαρτυρά και την αδυναμία της χώρας, των ιθυνόντων, αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει σε μη δίκαιη τιμολόγηση.

Θα μπορούσε η Thomas Cook να μην είχε πτωχεύσει. Οι προβληματισμοί δεν θα ήταν διαφορετικοί. Βεβαίως είναι πολλές οι συνιστώσες. Όμως είναι και μία ευκαιρία, έστω και μέσα από μία καταστροφή, γιατί περί καταστροφής πρόκειται, να μπουν κάποια πράγματα στο τραπέζι. Και από πλευράς Πολιτείας και από πλευράς των επαγγελματιών του χώρου. Να ξανασκεφτούμε ίσως τι είδους τουρισμό θέλουμε. Και να ξέρουν, ότι φαινόμενα σαν αυτό της πτώχευσης της Thomas Cook δεν είναι ούτε μοναδικά ούτε μονοσήμαντα. Συνήθως προκαλούν ντόμινο...

