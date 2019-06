Χρηματιστήριο: Τα τελευταία πονταρίσματα πριν τις κάλπες

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

No more bets please, λέει ο γκρουπιέρης, αλλά αυτό στη ρουλέτα. Στο Χρηματιστήριο, πέφτουν αυτές τις μέρες τα τελευταία πονταρίσματα με το βλέμμα στις εκλογές.

Και είναι λογικό, στις λίγες συνεδριάσεις που απομένουν μέχρι την 7η Ιουλίου οι "παίκτες" να χαράσσουν διάφορες τακτικές. Προφανώς δεν είναι οι ίδιες, καθώς άλλοι προσανατολίζονται σε πιο ήπιες κινήσεις τύπου stock picking, άλλοι επενδυτικοί πόλοι ενδεχομένως να το... πάνε μέχρι τέλους, προσδοκώντας σε "καθαρό αποτέλεσμα", ενώ κάποια χαρτοφυλάκια θα τηρήσουν στάση αναμονής. Άλλοι θα επιδοθούν σε trading αναλόγως... συνθηκών και συγκυριών, με ορίζοντα 2-3 ημερών, κάποια funds ίσως επιλέξουν να "κάνουν ταμείο" μέσα στις προσεχείς συνεδριάσεις ελπίζοντας σε τυχόν υποχώρηση τιμών ώστε να "μπουκάρουν" πάλι μετά τις "κάλπες" και πάει λέγοντας.

Για όσους δεν θελήσουν να περιμένουν πρώτα τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να είναι... πάνω από την "οθόνη" ή έστω να παίρνουν συνεχώς πληροφορίες για τα τεκταινόμενα στο ταμπλό, πέρα από τις "μεγάλες" εξελίξεις, πέρα από τα όσα προκύψουν στο διεθνές στερέωμα, προφανώς χρήσιμο είναι να παρατηρήσουν και το θέμα των "συναλλαγών". Εάν στην αρχή της εβδομάδας παρατηρηθεί μια ενίσχυση των συναλλαγών, ιδίως στον τραπεζικό κλάδο, που καλώς ή κακώς επηρεάζει τον βαθμό μεταβλητότητας της αγοράς και προς τις δύο κατευθύνσεις, αλλά και "πονταρίσματα" σε blue chips δεικτοβαρή, τα οποία επιλέγουν συγκεκριμένα μεγάλα funds, τότε ίσως να μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι κάποια χαρτοφυλάκια έχουν τους λόγους τους να συνεχίσουν να "παίζουν το στοίχημα προεξόφλησης". Στο οποίο, κρίσιμο ρόλο θα έχει η προσδοκία επίτευξης αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα.

Βέβαια, μια σημαντική μερίδα ανθρώπων και επαγγελματιών της αγοράς εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να δούμε κατά βάση μετρημένες κινήσεις, με σχετική πάντα μεταβλητότητα, σταδιακή υποχώρηση του τζίρου, περιμένοντας ίσως και καλύτερα σημεία εισόδου λόγω του ότι το τελευταίο διάστημα κάποια funds έσπευσαν να "κλειδώσουν" μέρος των θέσεών της κυρίως σε τραπεζικές μετοχές. Δηλαδή, τα χαρτοφυλάκια να τηρήσουν στάση αναμονής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα σπεύσουν να ρίξουν και αυτά "τη ζαριά" τους αν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Πλην όμως, ενδεχομένως κάποια πιο ποιoτικά και long χαρτοφυλάκια να θελήσουν να περιμένουν το αποτέλεσμα ώστε να πάρουν τη "σκυτάλη" από τα hedge funds.

Υπάρχει, δηλαδή, μια... θεωρία που θέλει κάποιους επενδυτικούς πόλους να ελπίζουν σε μια μίνι κατοχύρωση τιμών ώστε να εισέλθουν στον κύκλο των συναλλαγών από επίπεδα που παραπέμπουν στην περιοχή δοκιμασίας των 825-835 μονάδων. Κόντρα σε αυτές τις προσδοκίες "παίζουν" άλλοι επενδυτικοί πόλοι που αρχικά διαβλέπουν σε κατοχύρωση του κρίσιμου εύρους των 850-860, και ακολούθως σε πειστική υπέρβαση του άνω άκρου της ζώνης αυτής, εξέλιξη που ενισχύει το σενάριο αντίδρασης προς τις 890 μονάδες.

Σε κάθε περίπτωση τα βλέμματα είναι στραμμένα και στις διεθνείς εξελίξεις, όπως και στην τάση των ξένων χρηματιστηρίων αλλά και στα σήματα από την αγορά ομολόγων. Με τις δύο πλευρές, τους πιο αισιόδοξους και τους πιο επιφυλακτικούς, να "τσεκάρουν" η μία την άλλη, στο πλαίσιο της ορατής μεν, αλλά περισσότερο μετρημένης και λιγότερο βιαστικής εσχάτως, προεξόφλησης του εκλογικού αποτελέσματος. Τα νεότερα… μετά τις κάλπες…

