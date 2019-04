Χρηματιστήριο: Το ελληνικό "bet", οι long αφορμές αλλά και το... "sell in May"

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Στο σημείο που βρέθηκε η αγορά μετά το Πάσχα των Καθολικών και ενόψει του "δικού μας" Πάσχα, αναπτύσσονται τα σενάρια της επόμενης ημέρας.

Η επανεκκίνηση των συναλλαγών στο ΧΑ, μετά τις αργίες λόγω του Πάσχα των Καθολικών, και εν μέσω βέβαια της δικής μας Μεγάλης Εβδομάδας για την Ορθοδοξία, έδειξε σε γενικές γραμμές ότι οι ενασχολούμενοι με το ταμπλό, traders, ξένα funds και επενδυτές, κατά βάση είχαν την πρόθεση να επιδοθούν σε συντήρηση δυνάμεων και μετρημένες κινήσεις. Αν και η περίπτωση της ΔΕΗ τάραξε τελικά τα νερά... Άλλωστε, πέραν του υποτονικού κλίματος λόγω εορτών, είχε προηγηθεί μια σημαντική κίνηση του ΧΑ προς τις 780 μονάδες, με την αγορά ήδη να βρίσκεται εντός πολύ σημαντικής περιοχής, "γεμάτης" από τεχνικά σημεία. Φαίνεται λοιπόν ότι με το τέλος του Απρίλη, που συνολικά ήταν θετικός, κλείνει ένας κύκλος, υπό μία έννοια, για την αγορά, με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε μια περιοχή... δοκιμασίας, και τους "παίκτες" να θεωρούν δεδομένο ότι η υπέρβαση των 780 μονάδων θα απαιτήσει εξελίξεις, νέες αφορμές, φρέσκο χρήμα και νέα "καύσιμα".

Βέβαια, ουδείς μπορεί εκ των προτέρων να προδικάσει ποιο από τα δύο σενάρια, που τελευταία έχουν αναπτυχθεί στους κύκλους της αγοράς, μπορεί να επαληθευθεί. Θα συνεχίσει η αγορά πλαγιοανοδικά, αφού πρώτα καταφέρει να "σπάσει" τη ζώνη των 780-800 μονάδων, και θα "κοιτάξει" προς την περιοχή των 850 μονάδων, αν όχι υψηλότερα, με παρακαταθήκη την ορμή του "long Απριλίου"; Σπρωγμένη και από τα θετικά μηνύματα αναβάθμισης της χώρας;

Ή μήπως την επόμενο μήνα θα ισχύσει το γνωστό χρηματιστηριακό ρητό "sell in May and go away", με συνέπεια ο Γενικός Δείκτης να υποχωρήσει, καθώς θα εκκρεμούν και οι εκλογές, προς την περιοχή των 700-720 μονάδων; Από βδομάδα θα δοθούν τα πρώτα "μηνύματα", και θα φανεί αν η αγορά έχει προεξοφλήσει τις αναβαθμίσεις ή έχει ακόμα να δώσει "κάτι παραπάνω".

Έχοντας ωστόσο κατά νου ότι μια αναταραχή σε εγχώριο ή διεθνές πεδίο εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε αποφόρτιση και χαμηλότερες τιμές. Καθώς τυχόν αναταράξεις διεθνώς, μοιραίο είναι να επηρεάσουν και το "ευαίσθητο", όσο και "κερδισμένο" έναντι άλλων αγορών ΧΑ τους τελευταίους μήνες. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη στάση των πάσης φύσεως funds που συμμετέχουν στο "ελληνικό bet" που φαντάζει ως "ελπιδοφόρο" όσο όμως και risky. Και που μέχρι στιγμής έχει στέψει νικητές τους long.

Μέχρι τώρα πάντως, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κινήθηκε με σταθερή τροχιά προς τα πάνω, παρά την "αρρυθμία" λόγω ΔΕΗ, δείχνοντας ότι προεξοφλεί θετικές αλλαγές στην οικονομία και τις εισηγμένες εταιρείες. Το ΧΑ κινείται με άνοδο χωρίς ουσιαστικά διόρθωση, στο... τέμπο των αμερικανικών δεικτών. Κατά τους αισιόδοξους, δηλαδή όσους δεν αποτιμούν αρνητικά τις προκλήσεις που υπάρχουν στο πεδίο της οικονομίας, των τραπεζών και της πολιτικής, μια σειρά από λόγους κρατάει "ζεστό" των σενάριο των 850 μονάδων (και βλέπουμε...). Ανακοινώσεις Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ (ήδη είχαμε τα περί... υπερπλεονάσματος), η αναβάθμιση από τον S&P, νέα έξοδος προσεχώς στις αγορές μέσω ομολόγου, αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ, αναβαθμίσεις MSCI, το investment day της Εθνικής, τυχόν άλλο deal σε επίπεδο NPEs για τις τράπεζες κ.λπ. αποτελούν παραμέτρους που ενδέχεται να δώσουν "καύσιμα" στην αγορά και στο σενάριο της περαιτέρω ανόδου.

Προφανώς όμως, επαναλαμβάνουμε, ήδη έχουν καταγραφεί σημαντικά κέρδη και κάποια funds ίσως να θεωρούν ότι οι τράπεζες έχουν προσεγγίσει ζώνες που εξαντλούν τα ανοδικά περιθώρια. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά την άνοδο, το ΧΑ ακόμα έχει "δείκτες" σε discount έναντι άλλων ξένων χρηματιστηρίων, και κατά πολλούς η αγορά απέχει από το fair value της. Όπως όμως, έχει και "προκλήσεις" που μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια των long, ενώ βέβαια και οι εκλογές πάντα έχουν το ρίσκο τους. Αν και για το τελευταίο, οι επενδυτές προφανώς και ποντάρουν στην έλευση μιας φιλικότερης προς τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης...

