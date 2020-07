EY Ελλάδος: Επαναπροσδιορίζοντας την επιχειρηματικότητα σε ένα αβέβαιο σήμερα, αύριο και μετέπειτα

Ο Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, παρουσιάζει την προσέγγιση της ΕΥ για το αβέβαιο, υπό διαμόρφωση, περιβάλλον και τη νέα κανονικότητα

Οι τελευταίοι μήνες έχουν αλλάξει τον κόσμο μας πιο απότομα και πιο σαρωτικά από οποιοδήποτε άλλο περιστατικό έχει ζήσει η γενιά μας. Βρεθήκαμε από τη μία μέρα στην άλλη αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη υγειονομική, ανθρωπιστική και οικονομική κρίση, της οποίας την ακριβή έκταση και διάρκεια δεν γνωρίζουμε ακόμη.

Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως, και βέβαια στην Ελλάδα, κλήθηκαν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών τους, γνωρίζοντας ότι οι αποφάσεις αυτές, πιθανότατα, θα βύθιζαν τις οικονομίες τους σε βαθιά ύφεση. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν μια διπλή πρόκληση: να προστατέψουν τους ανθρώπους τους, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την επιβίωσή τους.

Στην ΕΥ συνειδητοποιήσαμε εξαρχής ότι η πλοήγηση σε αυτό το αβέβαιο, υπό διαμόρφωση περιβάλλον απαιτούσε μια νέα, πολυδιάστατη προσέγγιση, που να εστιάζει σε τρεις άξονες: σχηματικά, τους ονομάσαμε "σήμερα", "αύριο" και "μετέπειτα" ("Now", "Next" and "Beyond"). Το "σήμερα" αφορά την άμεση διαχείριση της κρίσης, το "αύριο" τη διαδικασία ανάκαμψης και το "μετέπειτα" τον σχεδιασμό για την προσαρμογή στη νέα κανονικότητα. Με βάση τους άξονες αυτούς κινηθήκαμε τις πρώτες εκατό ημέρες και στην ίδια βάση βοηθούμε τους πελάτες μας να διαχειριστούν τις αντίστοιχες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Στην αρχική φάση της κρίσης, στο "σήμερα", η έμφαση αναπόφευκτα δόθηκε στην επιβίωση: την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τη δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης των κινδύνων και τη διασφάλιση ρευστότητας και στοιχειώδους οικονομικής σταθερότητας.

Πέραν των αυτονόητων μέτρων υγιεινής και προστασίας, η μεγάλη πρόκληση ήταν η προσαρμογή στο νέο ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον που εισήγαγε η τηλεργασία – μια μετάβαση που πολλοί σχεδιάζαμε, αλλά κανείς δεν περίμενε να κληθεί να εφαρμόσει μέσα σε 24 ώρες. Οι επιχειρήσεις που είχαν κάνει ήδη σημαντικά βήματα προς τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό είχαν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Όμως η κατανόηση των αναγκών και των ανησυχιών των εργαζομένων, η διαρκής επικοινωνία μαζί τους και, γενικότερα, ο τρόπος που οι επιχειρήσεις διαχειρίστηκαν τους ανθρώπους τους, αλλά και τους πελάτες και τους συνεργάτες τους, σε αυτό το διάστημα, θα καθορίσει τις σχέσεις τους στο αύριο.

Παράλληλα, καθώς η οικονομία βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα διπλό σοκ προσφοράς και ζήτησης, οι επιχειρήσεις έπρεπε να ανταποκριθούν άμεσα στα προβλήματα ρευστότητας, αλλά και στις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ευκινησία, η προσαρμοστικότητα και η αποφασιστικότητα είναι τα χαρακτηριστικά που βοήθησαν τις επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν.

Σήμερα στην Ελλάδα οι περισσότερες επιχειρήσεις περνούν σταδιακά στη δεύτερη φάση – αυτήν της επανεκκίνησης. Αυτή η μεταβατική περίοδος προς το "αύριο" θα χαρακτηρίζεται από μεγάλη μεταβλητότητα και θα εμπεριέχει πολλούς άγνωστους παράγοντες και διαφορετικές προκλήσεις. Ωστόσο, τα κοινά σημεία όπου θα πρέπει να εστιάσουμε είναι:

- Η προσαρμογή των επιχειρησιακών λειτουργιών. Αυτό περιλαμβάνει την επανεκκίνηση της παραγωγής, τη μείωση του κόστους, την αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των διαύλων επικοινωνίας με τους πελάτες και τον εξορθολογισμό των εταιρικών δομών και του χαρτοφυλακίου.

- Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης, με βάση τα διδάγματα της κρίσης. Εδώ τα μέτωπα είναι πολλά και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης πιο μακρύς. Επίτευξη χαμηλότερης και πιο ευέλικτης βάσης κόστους, μετασχηματισμός και επανασχεδιασμός των τρόπων εργασίας, διαφοροποίηση και διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, έμφαση στην ψηφιακή πρόσβαση των πελατών, βελτίωση των αυτοματισμών και της ψηφιοποίησης και ενίσχυση των μέτρων κυβερνοασφάλειας.

Η μεγαλύτερη πρόκληση, όμως, είναι η προετοιμασία για το "μετέπειτα" – τη νέα κανονικότητα. Ξαφνικά, ο τρόπος που δουλεύουμε και μετακινούμαστε, που ψωνίζουμε και αποταμιεύουμε, αλλά και οι προτεραιότητες που θέτουμε, άλλαξαν δραστικά. Για να σχεδιάσουμε την προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τις αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Οι αλλαγές είναι πολλές – και αρκετές δεν τις γνωρίζουμε καν ακόμη. Ενδεικτικά:

- Οι επιχειρήσεις θα αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα σε σημαντικές αξίες και στην ανθρώπινη ζωή. Η συμπεριφορά τους στη διάρκεια της πανδημίας θα βαρύνει σημαντικά στην αξιολόγησή τους από την κοινωνία. Το κέντρο βάρους μετατίθεται από το βραχυπρόθεσμο κέρδος στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

- Η παγκόσμια κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας θα μεταβληθεί, καθώς η διάρθρωση των εφοδιαστικών αλυσίδων θα επανεξεταστεί.

- Νέες μορφές στενότερης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων θα εμφανιστούν, με στόχο τη μείωση ή από κοινού αντιμετώπιση του ρίσκου.

- Ο ρυθμός εξάπλωσης της ψηφιακής τεχνολογίας θα επιταχυνθεί, λειτουργώντας ως καταλύτης στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό. Η ψηφιοποίηση της εργασίας και της υγείας είναι δύο μόνο παραδείγματα της τάσης αυτής.

-Η ψυχολογία, οι προσδοκίες και οι εμπειρίες εργαζομένων και πελατών δεν θα είναι πια οι ίδιες. Ο τρόπος που προσεγγίζουμε την εργασία, τις μετακινήσεις, την κατανάλωση και τη διασκέδαση μεταβάλλεται δραστικά, συμπαρασύροντας τις αντιλήψεις για την κλιματική αλλαγή και την υπεύθυνη κατανάλωση.

Καθώς η κρίση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, στις παραπάνω θα προστεθούν και άλλες, πιθανότατα, άγνωστης φύσης αλλαγές. Σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, το βέβαιο είναι ότι η επόμενη φάση δεν πρόκειται να μας επαναφέρει σε πολλά από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Οι επιχειρήσεις που θα βγουν δυναμωμένες από τη δοκιμασία της κρίσης είναι εκείνες που θα μπορέσουν όχι μόνο να κατανοήσουν έγκαιρα τις αλλαγές αυτές, αλλά και να γίνουν φορείς και κοινωνοί τους.