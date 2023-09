Οι άθλιοι του πολέμου των Α.Ε.

Του Κωνσταντίνου V. Νικολόπουλου

Αν τραβήξουμε μια νοητή γραμμή από την προϊστορία διασχίζοντας την ιστορία μέχρι το παρόν, τα ζώα που η φύση τα οργάνωσε σε κοπάδια παραμένουν έτσι έως σήμερα. Ο λύκος, ο σκύλος, η ύαινα όπως και ο άνθρωπος. Λόγω μεταβολής των συνθηκών διαβίωσης κάποια από αυτά εκδηλώνουν σε λανθάνουσα μορφή το ένστικτό τους, χωρίς να σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί αυτή η επιβιωτική τους ανάγκη, ακόμα κι αν εκφράζεται μέσα σε μικρές ομάδες.

Η επίδειξη και η μάχη της αγέλης χαρακτηρίζουν τα ζώα που ζουν σε κοπάδια και έχουν υποταγή σε αρχηγούς· κι αυτό δημιουργεί αυτοπεποίθηση, εξαλείφει τον φόβο επιμερίζοντάς τον μαζί με την ευθύνη στην ομάδα, δημιουργώντας αίσθημα ικανοποίησης στα μέλη.

Η προστασία της ομάδας επομένως, ενυπάρχει ως ανάγκη – ασφάλεια – επιβίωση και κυριαρχεί στο σύστημα αναγκών και αξιών όταν πρόκειται για τον άνθρωπο. Καταγεγραμμένη στο γενετικό κώδικα αρνείται να σβήσει, μιας και ο άνθρωπος – ζώο δεν γνωρίζει επακριβώς το μέλλον του ως είδος. Στο διάβα αποκαταστάθηκε το πνεύμα της μάχης στο κοινωνικό πεδίο, με το υπερεγώ να κυριαρχεί, ώστε οι μορφές έντασης και βίας να μετατεθούν ραφιναρισμένα σε πολιτισμένες ομάδες και θεσμούς, όπως στην εργασία, σε συλλογικές δράσεις, στις υπόλοιπες κοινωνικές σχέσεις αλλά και στην οικογένεια. Ενδεχομένως, κάποτε ίσως η επίπλαστη ασφάλεια των σύγχρονων κοινωνιών μεταβληθεί σε καταστάσεις αναχρονιστικές πχ. συνθήκες έλλειψης βασικών και ελεύθερων αγαθών (όπως το νερό), είτε εάν προκύψουν νέοι αποικισμοί εκτός Γης σε τύπο αρχέγονου μοντέλου, σε συνθήκες αντιμετώπισης της φύσης χωρίς τα όπλα – εργαλεία που αναπτύξαμε επί χιλιάδες χρόνια στον πλανήτη μας. Άλλωστε, η φτώχεια στις εξαθλιωμένες κοινωνίες σήμερα και η δράση των συμμοριών δεν απέχει πολύ από το αρχέγονο πρότυπο για κάποιες δυστυχείς ψυχές.

Το ακόλουθο προφανώς δεν αφορά ειδική ανάλυση (άλλωστε υπάρχουν διαθέσιμες πλείστες επιστημονικές αναλύσεις για την πολιτική και κοινωνική διάστασή του κ.λπ.), αλλά πρόκειται για μυθοπλασία στις παρυφές γεγονότων από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα, την Αφρική, τη Νότια Αμερική έως την Άπω Ανατολή.

Η ιστορία των αθλίων

Ο CEO της C. Cola με ετήσια αμοιβή 25 εκατομμυρίων δολαρίων οργάνωσε στα κοινωνικά δίκτυα τα συνθήματα και το πολεμικό κλίμα εμψυχώνοντας τους καταναλωτές οπαδούς ενάντια στην άσπονδη εχθρό P. Cola. (βλ. αμοιβές Indra Nooyi, Ramon Laguarta, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς κ.ά.). Μολονότι ηθικός αυτουργός, εντούτοις θεωρούσε ότι δεν έχει ευθύνη για τα αυτοσχέδια όπλα και τις αιματηρές μάχες στη "Wall Street". Άλλωστε, οι επιδρομές και η στρατηγική τους επαφίονται στους επικεφαλής των οπαδών. Στα μέλη του ΔΣ, η οργάνωση ενός μικρού στρατού δίνει την ικανοποίηση μιας ατέρμονης εξουσίας που θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και σε ακραία συναισθήματα. Βαθύς φόβος έως και έξαψη για μάχες σώμα με σώμα όπως οι πολύ μακρινοί τους πρόγονοι. Οι οπαδοί, κυρίως άνεργοι ή εργαζόμενοι εκ περιτροπής με κατώτερο ή βασικό μισθό και ελάχιστοι πτυχιούχοι (μολονότι άλλο τα πτυχία και άλλο η μόρφωση). Ο σχηματισμός τους υπό το λογότυπο της ΑΕ, νοηματοδοτεί τη μίζερη ζωή τους και κάθε μέλος των οργανώσεων αποκτά ταυτότητα και σκοπό στη γκρίζα δίχως όραμα καθημερινότητα. Ακόμα και οι καταναλωτές – οπαδοί της C. Cola από διαφορετικές χώρες ανταγωνίζονται για τη γενναιότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Αυτόν τον πρωτόγονο ανταγωνισμό, τους τον διοχέτευαν με βία προς κάθε αντίπαλη ΑΕ και κυρίως προς τους οπαδούς της P. Cola, της οποίας τα μέλη λειτουργούν ανάλογα. Οι μάχες διεξάγονται ως street fighting, καθώς πλείστα των μελών εκπαιδεύονται στον αστικό πόλεμο μαζί με αδελφοποιημένους οπαδούς ΑΕ άλλων κλάδων της αγοράς από Ουγγαρία, Σουηδία, Νορβηγία κ.ά. Πολλές φορές οι μάχες διοργανώνονται στα περιαστικά ξέφωτα των προαστίων.

Οι μαχητές, ντυμένοι με fleece, κουκούλες full face και από μέσα τα διακριτικά σύμβολα της ομάδας τους. Κόκκινο λευκό οι μεν, μπλε λευκό οι δε, "λύνουν" τα προβλήματά τους συσπειρωμένοι στο εύπεπτο και απατηλό "ιδεώδες". Εύκολα θύματα και θύτες έτοιμα να θυσιαστούν για αυτό το απροσδιόριστο που τους λείπει και δεν τους το έδωσε κυρίως η Παιδεία και τα μονοπάτια της. Χορηγοί στον αγώνα τα ποδοσφαιρικά FC, δηλαδή μεγάλες ποδοσφαιρικές εταιρείες με υψηλή κεφαλαιοποίηση δισεκατομμυρίων δολαρίων (βλ. κατάταξη του Forbes για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μάντσεστερ Σίτι κ.λπ. με σχετικά διαιωνιζόμενα χρέη για τις ισπανικές).

Οι συγκρούσεις ξεκινάνε πρώτα από το διαδίκτυο και στην πλειονότητά τους καταλήγουν σε οδομαχίες. Σε μια πρόσφατη, για παράδειγμα, ο απολογισμός ήταν σπασμένες προθήκες, καμένα αυτοκίνητα και ΜΜΜ. Τραυματίες 120 άτομα, ως επί το πλείστον νεαροί, οι τρεις βαριά ενώ οι συλλήψεις 14. Άμεσα οι κομματικές παρατάξεις του κοινοβουλίου καταδικάζουν τα "απαράδεκτα" και "πρωτοφανή" επεισόδια αλληλοκατηγορούμενες περί ευθυνών. Η αντιπολίτευση στηλιτεύει την κυβέρνηση και η κυβέρνηση ανατρέχει στο παρελθόν όταν διατελούσε η ίδια αντιπολίτευση. Σύσσωμοι κάθε λογής εκπρόσωποι και οι ίδιοι οι CEO των ΑΕ, καταδικάζουν τα "δραματικά" γεγονότα. Οι συνήγοροι δημιουργούν τους φακέλους τους copy paste παλαιότερων ανάλογων υποθέσεων. Τα ΜΜΕ αφιερώνουν πολύωρες εκπομπές "αναλύοντας" εκ νέου το φαινόμενο, με περισπούδαστους καλεσμένους όπως καθηγητές πανεπιστημίων, εκπροσώπους της Δημόσιας Τάξης και παλαίμαχα μέλη ανάλογων οργανώσεων που μιλάνε με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά. Πολλές διαφημίσεις των C. Cola και P. Cola διανθίζουν τα διαλείμματα των εκπομπών. Εξάλλου πολλοί από τους δημοσιογράφους των εκπομπών ξοδεύουν πολλές ώρες παρουσιάζοντας τα στοιχεία από τις "μυστικές" τους σκοτεινές πηγές παραμονές των μαχών. Ταυτόχρονα, προβάλλουν καθημερινά τις εξελίξεις των μετοχών των αντίπαλων εταιρειών, αναλύοντας – κυρίως με ημιμάθεια και ερασιτεχνισμό – το παρασκήνιο των ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων, ενώ λαμβάνουν συνεντεύξεις των ανωτάτων στελεχών κατ’ αποκλειστικότητα.

Από τη νέα σεζόν ξεκινάει νέα αντιπαράθεση πωλήσεων στην αναδυόμενη οικονομία "Ω", η οποία επεκτείνει την αγορά αναψυκτικών της κι έτσι δίνει νέο πεδίο ανταγωνισμού και συγκρούσεων στον πρωταθλητισμό των εταιρειών τύπου Cola. Τα στοιχήματα πέφτουν βροχή. Η πρώτη μεταγραφή έγινε. Η C. Cola εξαγόρασε την τοπική "Ω Cola" με εξαιρετικά υψηλό ποσό. Οι μετοχές της C. Cola ανεβαίνουν. Οι οπαδοί – καταναλωτές της P. Cola διαμαρτύρονται στον CEO της εταιρείας τους. Γεμίζουν συνθήματα το προαύλιο του τοπικού εργοστασίου εμφιάλωσης: "Πρόεδρε είσαι προδότης. Σε νοιάζουν οι μετοχές και τα μερίσματα και όχι η ιδέα της P. Cola, την οποία εμείς υπερασπιζόμαστε με πάθος και λατρεία". Οι νικητές ήδη ανάρτησαν στο διαδίκτυο αναμνηστικές φωτογραφίες από το πεδίο της μάχης. (βλ. ενδεικτικά Flisbyens krigere (Lillestrøm) vs Vålerenga, www.hooligans.cz). Αξιοσημείωτο ότι στα blind tests πολλοί καταναλωτές της μιας εταιρείας εκθειάζουν το προϊόν της άλλης, αλλά αυτό είναι blind…(βλ. Pepsi Challenge).

Τέλος ιστορίας

Κάθε πόλεμος απαρτίζεται από μάχες, έχοντας ανέκαθεν ηγέτες, αξιωματικούς πολεμιστές, εμπνευστές. Και κάθε μάχη έχει παράπλευρες απώλειες, αδικοχαμένους, ηττημένους, νεκρούς και νικητές, εμφανείς και μη. Είμαστε ηλίθιοι; Και βέβαια είμαστε! Αυτοί οι πόλεμοι γιατί δεν τελειώνουν; Τόσο άπληστοι είναι οι νικητές;

Ο Δρ. Κωνσταντίνος V. Νικολόπουλος είναι συγγραφέας, καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικής Πολιτικής.