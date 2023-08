​​​​​​​Ρόδος: Τα 9 μεγάλα τουριστικά και αναπτυξιακά projects της επόμενης ημέρας του νησιού

Του Δρ. Ιωάννη Γκιτσάκη*

Η Ρόδος είναι αναμφίβολα ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Ένα νησί πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, με πολλά πρωτοπόρα τουριστικά projects, όπως το εμβληματικό "The Rhodes Co-Lab", για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία των τουριστικών προορισμών, το "Throne of Helios", ένα πρωτοπόρο 9D entertainment project για την ιστορία της Ρόδου, το σχέδιο για το άνοιγμα σε μεγάλες τουριστικές αγορές εκτός Ευρώπης, όπως η Κίνα και η Νότια Κορέα, η προώθηση των γάμων προορισμού (destination wedding) και του τουρισμού τεσσάρων εποχών κ.ά. Ένα νησί που πρωτοπορεί στον τουρισμό και "εξάγει" τεχνογνωσία σε άλλα ελληνικά νησιά, δείχνοντας το δρόμο της βιώσιμης και ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης.

Εδώ και πολύ καιρό ήθελα να γράψω ένα άρθρο για τη Ρόδο, με προτάσεις για τα μεγάλα τουριστικά και αναπτυξιακά projects που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο νησί. Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο με οδήγησαν στην απόφαση να το γράψω σήμερα, όπως έκανα και το καλοκαίρι του 2021 για τη Βόρεια Εύβοια. Διότι, ίσως, κάποια ή κάποιες από τις προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να αποδειχτούν χρήσιμες για τις τοπικές αρχές και τους φορείς και επαγγελματίες του νησιού στην παρούσα συγκυρία.

Στην ανάλυση που ακολουθεί, λοιπόν, κατατίθενται εννέα προτάσεις για τα μεγάλα τουριστικά και αναπτυξιακά projects που μπορούν να υλοποιηθούν στη Ρόδο. Όχι για το rebranding του νησιού (κάτι που η Ρόδος προφανώς δεν χρειάζεται), αλλά για την επόμενη ημέρα της Ρόδου. Για να προβληθεί και να καθιερωθεί η Ρόδος, όχι απλά ως ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός της Μεσογείου, αλλά ως ένα τουριστικό θέρετρο παγκόσμιας εμβέλειας και τεσσάρων εποχών, που θα προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Ειδικότερα:

1. Αναβίωση του Κολοσσού της Ρόδου. Ξεκινώ με το σημαντικότερο project που θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο νησί, αυτό της αναβίωσης του Κολοσσού της Ρόδου, ενός από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Δεν πρόκειται για δική μου πρόταση, αλλά για πρόταση του κ. Γιώργου Μπαρμπούτη, την οποία υποστηρίζω ένθερμα. Μία πρόταση ώριμη, με οδικό χάρτη υλοποίησης και πηγές χρηματοδότησης. Εγώ θα προσθέσω μόνο, ότι για τη χρηματοδότηση του project υπάρχει και η δυνατότητα της (μερικής ή ολικής) ιδιωτικής χρηματοδότησης (αυτοχρηματοδότησης), μέσω συμβάσεως παραχώρησης (ν. 4413/2016) ή συμβάσεως ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), με την οποία ο ανάδοχος θα λάβει κάποια ανταλλάγματα έναντι της χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου, όπως την εκμετάλλευση ορισμένων τουριστικών ή άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων και εμπορικών εκμεταλλεύσεων που θα αναπτυχθούν εντός της ζώνης εκτέλεσης του έργου.

Πρόκειται αναμφίβολα για το πιο εμβληματικό project για τη Ρόδο της επόμενης ημέρας, η υλοποίηση του οποίου θα πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα. Ποιο άλλο ελληνικό νησί άλλωστε έχει το προνόμιο να είναι συνδεδεμένο με ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, τα οποία διδάσκονται στα σχολεία σχεδόν ολόκληρου του κόσμου; Είναι ένα τεράστιο asset για τη Ρόδο, ένα εμβληματικό και μοναδικό landmark, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του νησιού.

2. Ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστημίου Τουριστικών Σπουδών, το οποίο έχω προτείνει σε σχετικό άρθρο μου στις αρχές του 2020. Πράγματι, η χώρα μας θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το τουριστικό brand name που διαθέτει, προκειμένου να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης. Όπως λοιπόν η Αγγλία αποτελεί διεθνή κόμβο οικονομικών σπουδών, με τεράστια οφέλη για την οικονομία της, έτσι και η Ελλάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο τουριστικών σπουδών, με αντίστοιχα οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη. Ένα τέτοιο Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να προσελκύσει αλλοδαπούς σπουδαστές από όλο τον κόσμο. Με ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, τα οποία δεν θα αφορούν μόνο τα λεγόμενα τουριστικά επαγγέλματα, αλλά θα επεκτείνονται και στις εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις, με γνωστικά αντικείμενα όπως η οργάνωση και διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών μονάδων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεγάλων τουριστικών projects, η διαχείριση (project management) και χρηματοδότηση (project finance) τουριστικών έργων, η ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων (business development), η διαχείριση τουριστικών ακινήτων, το τουριστικό μάρκετινγκ, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις κ.ά. Με προγράμματα, δηλαδή, τα οποία θα απευθύνονται και σε ανώτερα στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, που θα εκπαιδεύονται σε αντίστοιχα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα, επιδιώκοντας να στελεχώσουν ανώτερες και υψηλά αμειβόμενες διευθυντικές θέσεις σε παγκόσμιους τουριστικούς ή επενδυτικούς κολοσσούς.

Η δημιουργία ενός τέτοιου Διεθνούς Πανεπιστημίου θα μπορούσε να μετατρέψει σταδιακά την Ελλάδα σε διεθνή κόμβο τουριστικής εκπαίδευσης, ανοίγοντας στη χώρα μας το δρόμο προς την "αγορά" της ανώτατης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και δημιουργώντας ένα νέο εθνικό brand, το οποίο θα ταυτίζει την Ελλάδα με την τουριστική εκπαίδευση και θα την καθιστά ηγέτιδα δύναμη στον τομέα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως ιδανικότερη έδρα για την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου Διεθνούς Πανεπιστημίου Τουριστικών Σπουδών, θεωρώ τη Ρόδο (και την Κρήτη), λόγω brand name, μεγέθους, υποδομών, ευκολίας πρόσβασης, αριθμού τουριστικών επιχειρήσεων κ.ά.

3. Δημιουργία τεχνητού υποθαλάσσιου μουσείου για καταδυτικό τουρισμό. Με το νόμο 4688/2020 θεσπίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού. Στα αξιοθέατα του καταδυτικού τουρισμού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι τεχνητές κατασκευές ή τα έργα τέχνης για τη βελτίωση της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου με τη διαμόρφωση καταδυτικών αξιοθέατων (άρθρο 8), ενώ δίνονται και κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών αξιοθέατων (άρθρο 10). Με το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία και στη χώρα μας μιας ιδιαίτερα δημοφιλούς κατηγορίας καταδυτικών αξιοθέατων, αυτής των υποθαλάσσιων μουσείων.

Το διασημότερο τεχνητό υποθαλάσσιο μουσείο στον κόσμο βρίσκεται στο Μεξικό, κοντά στο τουριστικό θέρετρο του Cancun και αποτελεί βασικό τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής. Ένα ακόμη υποθαλάσσιο μουσείο εγκαινιάστηκε το 2021 στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Το δημιούργημα του Βρετανού καλλιτέχνη Jason deCaires Taylor, που επιμελήθηκε και το αντίστοιχο υποθαλάσσιο μουσείο στο Μεξικό, κόστισε μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ και τα 93 γλυπτά του μουσείου αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικό αριθμό από τα 6 εκατομμύρια πιστοποιημένων Ευρωπαίων δυτών.

Τα υποθαλάσσια μουσεία λοιπόν αποτελούν μία ιδιαίτερα σημαντική και διαρκώς αναπτυσσόμενη κατηγορία τουριστικών αξιοθέατων, η οποία προσδίδει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν μιας χώρας, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό τουριστών υψηλής ποιότητας. Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία ενός αντίστοιχου υποθαλάσσιου μουσείου, και η Ρόδος αποτελεί ιδανικό προορισμό για την ανάπτυξή του (μαζί με την Κρήτη και τη Βόρεια Εύβοια). Η Ρόδος άλλωστε θα μπορούσε να είχε αποκτήσει ένα τέτοιο υποθαλάσσιο μουσείο ήδη από το 1999. Και μάλιστα θα ήταν το πρώτο υποθαλάσσιο μουσείο στον κόσμο, πριν από αυτό στο Μεξικό, που δημιουργήθηκε το 2006. Αλλά η σχετική πρόταση για την κατασκευή του στο Αφάντου, η οποία είχε εγκριθεί καταρχήν από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο, "κόλλησε" τελικά στα γρανάζια της γραφειοκρατίας (τι πρωτότυπο). Έστω και σήμερα, όμως, η δημιουργία ενός τέτοιου υποθαλάσσιου μουσείου θα μπορούσε να μετατρέψει τη Ρόδο σε δημοφιλή ευρωπαϊκό προορισμό καταδυτικού τουρισμού. Εάν μάλιστα το μουσείο αυτό αναπτυχθεί στο Φαληράκι ή στην ευρύτερη περιοχή, τότε θα συμβάλλει καθοριστικά στην αλλαγή του σημερινού τουριστικού μοντέλου της περιοχής και στην προσέλκυση ποιοτικότερου τουρισμού.

4. Κατασκευή περιφερειακού θεματικού πάρκου ιστορίας και μυθολογίας, με αντικείμενο τον ιστορικό και μυθολογικό πλούτο της Ρόδου, τον εμβληματικό Κολοσσό, το μεσαιωνικό κάστρο, τους Ιωαννίτες ιππότες κλπ., το οποίο θα μπορούσε να προσελκύσει μεγάλο αριθμό τουριστών υψηλής ποιότητας στο νησί. Πράγματι, όπως ανέπτυξα σε παλαιότερο άρθρο μου, πέρα από τα δύο προτεινόμενα θεματικά πάρκα εθνικής εμβέλειας, στην Αττική, με αντικείμενο την αρχαία Ελλάδα και την ελληνική μυθολογία (MythLand) και στην Κεντρική Μακεδονία, με αντικείμενο το Μέγα Αλέξανδρο και την αρχαία Μακεδονία (AlexanderLand), θα μπορούσαν να κατασκευαστούν και μεγάλα περιφερειακά θεματικά πάρκα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας.

Ένα τέτοιο περιφερειακό θεματικό πάρκο θα μπορούσε αναμφίβολα να δημιουργηθεί και στη Ρόδο, καθώς το νησί διαθέτει το απαραίτητο ιστορικό και μυθολογικό υπόβαθρο, αλλά και τον απαιτούμενο αριθμό τουριστών που μπορούν να υποστηρίξουν την κατασκευή και την επιχειρηματική επιτυχία του. Η νύμφη Ρόδος, ο Θεός Ήλιος, η ανάδυση της Ρόδου, οι Ηλιάδες (τα 8 παιδιά του Ήλιου και της Ρόδου), οι Τελχίνες (που δημιούργησαν την εμβληματική τρίαινα του Ποσειδώνα), ο διάσημος Κολοσσός της Ρόδου (ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου) και η περίοδος των Ιπποτών, του τάγματος των Ιωαννιτών ιπποτών που κατασκεύασαν την εντυπωσιακή μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και το εμβληματικό κάστρο της, αποτελούν έναν αναξιοποίητο μυθολογικό και ιστορικό πλούτο της Ρόδου, με τεράστια αξία για το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Εκτιμώ, λοιπόν, ότι η δημιουργία ενός μεγάλου περιφερειακού θεματικού πάρκου ιστορίας και μυθολογίας στη Ρόδο μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό brand name του νησιού. Ένα τέτοιο θεματικό πάρκο δεν απευθύνεται μόνο στους κατοίκους και στο συνήθη τουρισμό του νησιού, αλλά "παράγει" τουρισμό. Δημιουργεί, δηλαδή, νέο τουριστικό προορισμό. Το προτεινόμενο θεματικό πάρκο θα ενταχθεί στα τουριστικά έντυπα των μεγάλων tour operators, θα γίνει το νέο σημείο αναφοράς (landmark) του νησιού και θα προσελκύσει νέες τουριστικές ροές υψηλής ποιότητας. Τα θεματικά αυτά πάρκα είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα σε πολλές χώρες με μεγάλες τουριστικές ροές. Αναφέρω χαρακτηριστικά το θεματικό πάρκο Xcaret στη χερσόνησο Yucatan του Μεξικού, κοντά στο τουριστικό θέρετρο του Cancun, με 1.200.000 επισκέπτες ετησίως και τιμή εισόδου άνω των 100 ευρώ για το βασικό πακέτο.

5. Κατασκευή πρότυπων οικισμών για την ανάπτυξη της silver economy, με σκοπό την προσέλκυση εύπορων αλλοδαπών συνταξιούχων για μακρά διαμονή ή μόνιμη εγκατάσταση, όπως έχω αναπτύξει σε παλαιότερο άρθρο μου. Πρόκειται για μία αγορά, η οποία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προσεγγίζει σήμερα τα 5 τρισεκατομμύρια ευρώ, με αυξητικές τάσεις, σύμφωνα με σχετική έρευνα της διαΝΕΟσις.

Η χωροθέτηση των προτεινόμενων οικισμών θα πρέπει να γίνει βάσει κεντρικού ή περιφερειακού σχεδιασμού, προκειμένου να επιλεγούν οι περιοχές που προσφέρονται για μια τέτοια οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη και να μην επιβαρυνθούν πολεοδομικά και περιβαλλοντικά οι ήδη επιβαρυμένες τουριστικές περιοχές. Τέτοιες περιοχές, ιδανικές για την ανάπτυξη της silver economy, αποτελούν οι αναξιοποίητες εκτάσεις του παραθαλάσσιου μετώπου της Ρόδου και ιδίως της νότιας Ρόδου, καθώς και οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στις υπάρχουσες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Οι περιοχές που θα επιλεγούν θα χαρακτηριστούν ως ειδικές οικιστικές ζώνες και η ανάπτυξή τους θα εξυπηρετεί σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, με ότι αυτό συνεπάγεται (αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, ειδικοί πολεοδομικοί όροι, οικονομικά και φορολογικά κίνητρα κλπ.). Οι πρότυποι οικισμοί για την ανάπτυξη της silver economy μπορούν να κατασκευαστούν είτε με αμιγώς ιδιωτική χρηματοδότηση (σε ιδιωτικές εκτάσεις), είτε μέσω συμβάσεων παραχώρησης με βάση το νόμο 4413/2016 ή συμβάσεων ΣΔΙΤ με βάση το νόμο 3389/2005 (σε εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ).

Η Ρόδος συνιστά ιδανικό προορισμό για την κατασκευή των προτεινόμενων οικισμών για την ανάπτυξη της silver economy, καθώς διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε πολλούς τομείς που ευνοούν τη μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών συνταξιούχων. Όπως είναι, ιδίως, η ύπαρξη μεγάλων αναξιοποίητων εκτάσεων γης σε περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, που δεν αποτελούν σήμερα περιοχές τουριστικής ανάπτυξης πλην όμως βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από αυτές, οι σχετικά χαμηλές τιμές αγοράς ακινήτων στις παραπάνω περιοχές, ο καλός καιρός και το ήπιο και θερμό κλίμα, η μεσογειακή της κουζίνα, το υψηλό επίπεδο υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, η διάσημη ροδίτικη φιλοξενία (η οποία αναδείχθηκε και τις ημέρες των πυρκαγιών), που διευκολύνει την ενσωμάτωση αλλοδαπών πολιτών, η γλωσσομάθεια των περισσότερων κατοίκων λόγω της ενασχόλησής τους με τον τουρισμό κ.ά. Η αξιοποίηση των παραπάνω συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ρόδου, αλλά και του υπάρχοντος κύματος ενεργειακής μετανάστευσης στην Ευρώπη, καθώς και η ανάπτυξη σχετικών brands, όπως π.χ. το "Golden Rhodes", θα μπορούσαν να μετατρέψουν τη Ρόδο σε κορυφαίο προορισμό μακράς διαμονής ή μόνιμης εγκατάστασης εύπορων αλλοδαπών συνταξιούχων, λαμβάνοντας σημαντικό μερίδιο από την παγκόσμια αγορά της silver economy.

6. Κατασκευή πολυτελών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων με overwater bungalows. Τα overwater bungalows, τα δημοφιλή ξενοδοχεία σε εξωτικούς προορισμούς με δωμάτια που είναι κτισμένα πάνω στο νερό, αποτελούν ίσως την πιο εμβληματική εικόνα του παγκόσμιου τουρισμού. Στην Ελλάδα βέβαια η προοπτική της κατασκευής τέτοιων ξενοδοχείων φαντάζει σήμερα ουτοπική, για τους λόγους που αναλύω σε πρόσφατο άρθρο μου, με τίτλο "Overwater Bungalows στην Ελλάδα - Μπορούν τα … Ψαρά να γίνουν Μαλδίβες;". Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα ξεπεραστούν τα υφιστάμενα νομικά εμπόδια και θα μπορέσουμε να δούμε και στην Ελλάδα ξενοδοχεία με overwater bungalows.

Η Ρόδος αποτελεί ιδανική περιοχή για την κατασκευή υπερπολυτελών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων με overwater bungalows σε περιοχές του νησιού που προσφέρονται για μια τέτοια μορφή τουριστικής ανάπτυξης. Τα ξενοδοχειακά αυτά συγκροτήματα θα μπορούσαν να γίνουν το "Costa Navarino" της Ρόδου και να αποτελέσουν ένα ακόμη τουριστικό landmark για το νησί. Ένα ακόμη βήμα για την προβολή και καθιέρωση της Ρόδου ως luxury τουριστικού προορισμού, προσθέτοντας νέες high-end προτάσεις διαμονής στην τουριστική φαρέτρα του νησιού.

Το μοναδικό σήμερα παράδειγμα ξενοδοχείου με overwater bungalows στην Ελλάδα αποτελεί το υπερπολυτελές Stella Island Luxury resort στη Χερσόνησο της Κρήτης, το οποίο διαθέτει μια σειρά από εντυπωσιακά luxury overwater bungalows κτισμένα μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου, καταφέρνοντας έτσι να "ξεπεράσει" τα σχετικά νομικά εμπόδια και να μπει στη λίστα με τα κορυφαία ξενοδοχεία με overwater bungalows στον κόσμο.

7. Ανάδειξη της Ρόδου ως προορισμού τέλεσης γάμων (destination wedding). Όπως ανέπτυξα σε σχετικό άρθρο μου, με τίτλο "Live your wedding in Greece - Ο αναξιοποίητος θησαυρός του ελληνικού Τουρισμού", η κατηγορία του destination wedding, δηλαδή του φαινομένου της επιλογής ειδυλλιακών προορισμών για την τέλεση γάμων, συνιστά μία ειδική κατηγορία θεματικού τουρισμού, που μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα στον ελληνικό τουρισμό. Η Ρόδος διαθέτει πληθώρα ειδυλλιακών τοπίων, εμβληματικών αξιοθέατων, εντυπωσιακών παραλιών και γραφικών εκκλησιών και εξωκκλησιών, ιδανικών για την τέλεση γαμήλιας τελετής και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κορυφαίο προορισμό για destination wedding στην Ελλάδα.

Οι γαμήλιες εικόνες σε διάφορα ειδυλλιακά τοπία της Ρόδου, σε συνδυασμό με την κατάλληλη επικοινωνιακή εκστρατεία και την αξιοποίηση της δύναμης των social media, θα μπορούσαν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να προσελκύσουν χιλιάδες ζευγάρια αλλοδαπών μελλόνυμφων για την τέλεση του γάμου τους στο νησί, με προφανή οφέλη για την τουριστική ανάπτυξη της Ρόδου. Και σε αυτόν τον τομέα πάντως η Ρόδος ήδη πρωτοπορεί, καθώς ο Δήμος Ρόδου έχει δημιουργήσει σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προώθηση των γάμων προορισμού στο νησί. Παράλληλα, η Ρόδος θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε κορυφαίο προορισμό γαμήλιου τουρισμού στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την τελετή του γάμου και το γαμήλιο ταξίδι σε ένα ενιαίο τουριστικό πακέτο (wedding + honeymoon).

8. Προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών (Film tourism). Η Ρόδος, με τη μοναδική μεσαιωνική παλιά πόλη, το εμβληματικό και καλοδιατηρημένο κάστρο, την "ινσταγκραμική" εικόνα της Λίνδου, τα εντυπωσιακά φυσικά της τοπία, τις ειδυλλιακές παραλίες και το πλούσιο ιστορικό και μυθολογικό της υπόβαθρο, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών παντός είδους. Οι τοπικές αρχές της Ρόδου θα πρέπει να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση, ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνάπτοντας ενδεχομένως και σχετική προγραμματική σύμβαση. Τα οφέλη για την τουριστική προβολή της Ρόδου θα είναι τεράστια, τόσο βραχυπρόθεσμα (κατά την περίοδο των γυρισμάτων) όσο και μακροπρόθεσμα.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη μεσαιωνική παλιά πόλη και το κάστρο της Ρόδου, που αποτελούν ιδανικό σκηνικό για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών ή τηλεοπτικών σειρών εποχής. Η τουριστική προβολή για τη Ρόδο θα είναι τεράστια, αν αναλογιστούμε το πως εκτοξεύθηκε τουριστικά η πόλη Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, λόγω των γυρισμάτων της δημοφιλούς σειράς "Game of Thrones". Εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται την πόλη για να δουν και να φωτογραφηθούν στα σημεία όπου γυρίστηκαν οι σκηνές της διάσημης σειράς, ενώ δεκάδες "Game of Thrones tours" πωλούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο τουρίστα που θέλει να ξεναγηθεί στα σημεία όπου έγιναν τα γυρίσματα της σειράς. Το Game of Thrones δημιούργησε μία "σχολή" τηλεοπτικών σειρών, που στηρίζονται σε αυτό ή έχουν ανάλογο concept. Και η μεσαιωνική πόλη και το κάστρο της Ρόδου αποτελούν ιδανικό σκηνικό για την προσέλκυση τέτοιων τηλεοπτικών ή κινηματογραφικών παραγωγών.

9. Ανάδειξη της Ρόδου ως προορισμού τεσσάρων εποχών. Σε παλαιότερο άρθρο μου, με τίτλο "Τα νησιά του χειμώνα στον ελληνικό τουρισμό και οι δυνατότητές τους", συμπεριέλαβα τη Ρόδο ανάμεσα στα νησιά του χειμώνα. Στα νησιά δηλαδή που αξίζει να τα επισκεφτεί κανείς και το χειμώνα και θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμα και σε χειμερινά τουριστικά θέρετρα. Πράγματι, η Ρόδος, λόγω της εύκολης πρόσβασης και το χειμώνα, της ζωντανής πόλης, του εντυπωσιακού μεσαιωνικού κάστρου και της παλιάς πόλης (τα οποία μπορείς να απολαύσεις καλύτερα το χειμώνα, χωρίς τα πλήθη των τουριστών), τη φημισμένη κοιλάδα των πεταλούδων, το ορεινό τοπίο και τα παραδοσιακά χωριά της, αποτελεί ιδανικό προορισμό και το χειμώνα. Θα αναφέρω το παράδειγμα των Δαλματικών ακτών, που περιλαμβάνονται πλέον και στα χειμερινά εκδρομικά προγράμματα των ελληνικών τουριστικών πρακτορείων. Οι Κροάτες, λοιπόν, εκμεταλλευόμενοι την τεράστια φήμη που απέκτησε το Ντουμπρόβνικ λόγω των γυρισμάτων της δημοφιλούς σειράς "Game of Thrones", κατάφεραν να μετατρέψουν την περιοχή της Δαλματίας σε τουριστικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Γιατί, λοιπόν, να μην ακολουθήσει και η Ρόδος αυτό το παράδειγμα;

Στην επίτευξη του στόχου αυτού θα μπορούσε να συμβάλει και η εκμετάλλευση της ενεργειακής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη, η οποία αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό, όπως ανέπτυξα σε σχετικό άρθρο μου, με τίτλο "Ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη και Snowbird tourism - Μία μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό". Πράγματι, η ενεργειακή και οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρώπη μπορεί να διαρκέσει ακόμα και μία δεκαετία. Η κρίση αυτή αναμένεται να επιταχύνει τις εξελίξεις σε τομείς όπως η silver economy ή να επιφέρει τεράστιες αλλαγές σε τομείς όπως ο χειμερινός τουρισμός. Για την Ελλάδα λοιπόν η ενεργειακή κρίση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να διευρύνει το μερίδιο της στην παγκόσμια τουριστική αγορά και να αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό προσέλκυσης Ευρωπαίων συνταξιούχων, λαμβάνοντας σημαντικό μερίδιο από την παγκόσμια αγορά της silver economy.

Πράγματι, η ήδη υπάρχουσα παγκόσμια τάση για μακρά διαμονή ή μόνιμη εγκατάσταση εύπορων συνταξιούχων από εύρωστες οικονομικά χώρες με ψυχρό κλίμα, σε χώρες με ήπιο και θερμότερο κλίμα, όπως οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, η οποία είναι διεθνώς γνωστή με τον όρο "snowbird tourism", αναμένεται να επιταθεί τα επόμενα χρόνια εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Το σημερινό ποσοστό του 7,3% των ενηλίκων πολιτών της Ευρώπης που δηλώνει ότι επιθυμεί την εγκατάστασή του στη Νότια Ευρώπη κατά τη συνταξιοδότησή του, θα μπορούσε ακόμα και να διπλασιαστεί εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Η χώρα μας λοιπόν θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την παρούσα ενεργειακή συγκυρία, προκειμένου να εισέλθει δυναμικά στην παγκόσμια αγορά της silver economy. Η Ρόδος μπορεί να βγει ιδιαίτερα κερδισμένη από αυτή την αγορά, καθώς ο καλός καιρός το χειμώνα και το ήπιο και θερμό κλίμα της, μπορούν να καταστήσουν το νησί σημαντικό πόλο έλξης "ενεργειακών μεταναστών" και τουριστών τρίτης ηλικίας, μετατρέποντας έτσι το νησί σε τουριστικό προορισμό τεσσάρων εποχών.

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Ρόδο πρέπει να αποτελέσουν αφορμή για ένα τουριστικό και αναπτυξιακό restart του νησιού. Μια ευκαιρία για να υλοποιηθούν στη Ρόδο τα μεγάλα τουριστικά projects της επόμενης ημέρας. Τα εμβληματικά αναπτυξιακά έργα που μπορούν να ανεβάσουν το τουριστικό επίπεδο του νησιού. Να ενισχύσουν την εικόνα της Ρόδου ως τουριστικού προορισμού τεσσάρων εποχών και να την αναδείξουν σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Μεσογείου και σε ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά θέρετρα παγκοσμίως, υπερδιπλασιάζοντας τα σημερινά νούμερα των τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων του νησιού. Αν μη τι άλλο, η Ρόδος έχει αποδείξει πως αποτελεί το ιδανικότερο ελληνικό νησί για την επιτυχή ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων και πρωτοπόρων τουριστικών projects.

Ο Δρ. Ιωάννης Γκιτσάκης είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω στη Θεσσαλονίκη και Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου, με ειδίκευση στις Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ