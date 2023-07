Οι τουρίστες είναι σαν τα χελιδόνια, αν τους χαλάσεις τη φωλιά, δεν πρόκειται να επιστρέψουν

Του Παύλου Παπαδάτου

Ακριβώς αυτό κάνουν πάρα πολλοί που ασχολούνται με τον τουρισμό. Αντί να βλέπουν τον τουρίστα ως ένα χελιδόνι του οποίου τη φωλιά θα πρέπει να προφυλάξουν, συμπεριφέρονται σαν αράχνες που στήνουν τον ιστό τους, έτοιμοι να παγιδεύσουν τον ανυποψίαστο τουρίστα. Αντί μάλιστα κάποια νησιά μας να είναι οι ναυαρχίδες της προσέλκυσης τουριστών, έχουν μετατραπεί σε δυσφήμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Και καλά οι "επαγγελματίες" του τουρισμού... Οι υπεύθυνοι του ΕΟΤ και του αντίστοιχου υπουργείου, δεν βλέπουν ότι οι "καλοί" τουρίστες φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν σε Κροατία, Τουρκία, κλπ.;

Έχω την εντύπωση ότι ο ΕΟΤ δεν έχει ούτε καν μία υποτυπώδη στρατηγική marketing και επικοινωνίας, την οποία να έχει επικοινωνήσει στους τουριστικούς φορείς, ώστε όλοι να είναι ευθυγραμμισμένοι ως προς τους στόχους αλλά και τον κοινό-στόχο στον οποίο απευθύνονται. Με άλλα λόγια, τι θέλουμε; Λιγότερους αλλά πλουσιότερους τουρίστες ή περισσότερους και... ό,τι να ‘ναι; Γιατί αν ο στόχος μας είναι το πρώτο, σίγουρα η "πολιτική" του ΕΟΤ επιτυγχάνει το δεύτερο!

Γνωρίζουν άραγε οι κατά καιρούς υπουργοί τουρισμού που βαυκαλίζονται για την αύξηση τουριστών στη χώρα μας, ότι το 2002 η Ελλάδα είχε 13 εκατομμύρια τουρίστες και ότι ο κάθε τουρίστας άφηνε στη χώρα μας κατά μέσo όρο 680 δολάρια; Αν λάβουμε υπόψη μας τον πληθωρισμό, η Ελλάδα εισέπραξε το 2002 18 δισ. δολάρια – περισσότερα δηλαδή από όσα εισέπραξε το 2022 από 30 εκατομμύρια τουρίστες! Ο υπουργός τουρισμού, ο υφυπουργός, ο γενικός γραμματέας, ο πρόεδρος του ΕΟΤ, ο διευθύνων σύμβουλος και όλοι αυτοί, αντιλαμβάνονται άραγε την καταστροφή που επιφέρει σε πολλούς τομείς στη χώρα μας η αλόγιστη αύξηση του φθηνού τουρισμού; (Γεμίσαμε Βαλκάνιους...)

Με ποια λογική επιτρέπεται "σταύλοι", να θεωρούνται τουριστικά καταλύματα και χθεσινοί τσοπάνηδες αίφνης να γίνονται "επαγγελματίες" του τουρισμού; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα minimum προδιαγραφών για το τι μπορεί να θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και ο "ανίδεος" ιδιοκτήτης του να διαπιστεύεται μέσω ενός σύντομου έστω σεμιναρίου για τον τουρισμό;

Με ποια λογική ο κάθε ξενοδόχος, σχεδόν ανεξέλεγκτα, κατηγοριοποιεί το ξενοδοχείο του; (Προς το παρόν την έχουν γλυτώσει τα επτάστερα). Ή ονομάζει το τουριστικό κατάλυμά του "Resort" χωρίς καμία σχετική προδιαγραφή; Γνωρίζουν άραγε ότι ο τρόπος με τον οποίον επιδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ κάποια δήθεν τουριστικά καταλύματα, αντί να ωφελούν βλάπτουν σοβαρά τον τουρισμό και κυρίως εκείνους τους επιχειρηματίες που ασχολούνται σοβαρά με τον τουρισμό; (Μεγάλες υπερτιμολογήσεις, μεγάλο μπαξίσι στους ελεγκτές για πιστοποιήσεις σε "βίλες-παράγκες" ακόμη και χωρίς ηλεκτροδότηση! Όσο για τιμολόγια ενοικίασης, βρίσκονται με το τσουβάλι).

Να μην μιλήσουμε για τις μαρίνες... Στα περισσότερα νησιά είναι ανύπαρκτες και όπου μάλιστα εμπλέκεται το λιμενικό ταμείο του εκάστοτε δήμου για να εξυπηρετήσει δήθεν τον θαλάσσιο τουρισμό, εκεί γίνεται το μεγάλο πάρτι! Κανένας έλεγχος.

Οι παραλίες; Οι περισσότερες βγαίνουν σε πλειστηριασμό ακόμη και τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να είναι εντελώς ανοργάνωτες, ενώ όπου είναι καλά οργανωμένες η ενοικίαση ξαπλώστρας κοστίζει περισσότερο από την ενοικίαση ενός δωματίου καλού ξενοδοχείου. Ακόμη και τις "χρυσοφόρες" παραλίες του δημοσίου τις εκμεταλλεύονται κάποιοι "καπάτσοι" αντί πινακίου φακής, που πλειστάκις δεν αποδίδεται ούτε αυτό!

Όσον αφορά τον τουρίστα που θα αποφασίσει να περπατήσει στην Αθήνα, εκεί θα "απολαύσει" τον μεγάλο περίπατο -έκτρωμα- του δημάρχου μας. Πεζοδρόμια γεμάτα λακκούβες, άστεγοι ξαπλωμένοι σε διάφορα σημεία, τρισάθλιες γλάστρες, διαγραμμίσεις πεζών εντελώς ξεθωριασμένες, ενώ όποιος κάνει το λάθος να περπατήσει κάτω από την οδό Αθηνάς, εκεί θα διερωτηθεί αν βρίσκεται στην Ελλάδα ή στο Μπαγκλαντές.

Δυστυχώς, είναι πολλά τα κακά που όχι μόνο διώχνουν τους καλούς τουρίστες από τη χώρα μας, αλλά δεν επιτρέπουν ούτε στον Έλληνα να κάνει έστω και ολιγοήμερες διακοπές. Οι τιμές ακόμη και σε λαϊκές νησιώτικες ταβέρνες είναι απαράδεκτες, το φαγητό αμφιβόλου ποιότητας και το service τραγικό. Το σουβλάκι σπάνια πωλείται κάτω από 4,5 ευρώ και η χωριάτικη κοντά στα 10! Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και των ναύλων είναι επίσης ανεπίτρεπτα υψηλές. Ένα πήγαινε-έλα στη Ρόδο για παράδειγμα, για ένα ζευγάρι με δύο παιδάκια και ένα αυτοκίνητο κοστίζει πλέον €880! Ευτυχώς για την Κεφαλονιά τα αντίστοιχα ναύλα είναι 4-5 φορές φθηνότερα! (Ο ΕΟΤ και το υπουργείο τουρισμού θα μπορούσαν κάλλιστα να βάλουν τον τουρισμό μας σε σωστές ραγές, πριν καταστραφεί εντελώς. Πρέπει όμως να γνωρίζει το πως, αλλά και να θέλει).

Σημείωση

Η εταιρία μου για 12 συνεχή χρόνια -κάποιες φορές συνεργάστηκε και με άλλες εταιρείες- είχε αναλάβει την προβολή του ΕΟΤ σε όλο τον κόσμο (Greece chosen by the Gods, that’s another storyκλπ.). Τα 3,5 εκατομμύρια τουρίστες είχαν γίνει το 2002 13 εκατομμύρια και άφηναν στη χώρα μας όσο αφήνουν σήμερα τα 30 εκατομμύρια τουρίστες! (Προς άρση κάθε παρεξηγήσεως δεν ασκώ πλέον το διαφημιστικό επάγγελμα).



* Ο Παύλος Παπαδάτος είναι Επικοινωνιολόγος -Οικονομολόγος