Hellenic Diaspora Fund Management Company

Του Γιάννη Κυριακόπουλου

Ενεργοποιώντας την ευεργεσία- ενίσχυση της Ελληνικής Μητρόπολης από τους ομογενείς μας.

Α. Τρέχουσα συγκυρία

-Η Ελλαδα αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο κυριολεκτικά απειλεί την ίδια την ύπαρξή μας ως έθνους. Σχετικές μελέτες οδηγούν στο αναμφισβήτητο συμπέρασμα ότι γύρω στο 2050 θα έχουμε μειωθεί κατά 17% περίπου (8,4 εκατ. πληθυσμός συνυπολογισθείσης της σταθερής θετικής μεταναστευτικής ροής) ενώ, στη άλλη πλευρά του Αιγαίου, ο τουρκικός πληθυσμός θα έχει αυξηθεί στα 97,4 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος "αφανισμού" της χώρας μας δεν είναι απλώς ένα ακόμη σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ούτε καν το δυσμενέστερο σενάριο αλλά μία ορατή, εγγύτατη απειλή.

Παρόλα αυτά, μετά από σχεδόν 11 χρόνια μιάς καταστροφικής υφεσιακής περιόδου, μοναδικής σε διάρκεια στα παγκόσμια οικονομικά χρονικά που ακολουθήθηκε από την 3ετία της πανδημίας και του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, η Ελλάδα βαδίζει δυναμικά στην αλλαγή σελίδας και στην απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας εντός των προσεχών μηνών, ενώ ήδη το Χρηματιστήριο μας βαδίζει από ρεκόρ σε ρεκόρ, προεξοφλώντας τις θετικές εξελίξεις των επόμενων ετών πού ήδη αποτυπώνονται στα τρέχοντα οικονομικά μεγέθη.

Αυτό από μόνο του συνιστά μια μοναδική επενδυτική ευκαιρία για όλα -σχεδόν- τα χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία που εμπεριέχουν τον κίνδυνο χώρας (ο οποίος εξαλείφεται σύντομα), ενώ έχει ήδη προηγηθεί οργασμός επενδύσεων στα ακίνητα (ξενοδοχεία, επαγγελματική στέγη, εξοχικές κατοικίες κλπ) για μία σχεδόν 7ετία: Ακόμη και σήμερα, η κεφαλαιοποίηση όλων των μετοχών του ελληνικού Χρηματιστηρίου αποτιμάται σε ακόμη πολύ χαμηλό ποσοστό σε σχέση με το ετήσιο ΑΕΠ, καθιστώντας την ελληνική κεφαλαιαγορά μία από τις πιο "φθηνές" αγορές παγκοσμίως.

Η Ελληνική Διασπορά από την άλλη πλευρά έχει μία τεράστια -οικονομική και όχι μόνον –δύναμη "πυρός"– κι ενώ οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είναι πάντοτε καλοδεχούμενες ανεξαρτήτως προελεύσεως, χρώματος ή εθνικότητος στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, η "προτίμησή" μας στους ελληνικής καταγωγής, έστω και απώτερης, επενδυτές είναι εύκολα κατανοητή για έναν αριθμό από λόγους, εθνικούς, θρησκευτικούς, πατριωτικούς αλλά κυρίως πρακτικούς.

Β. Tο πρόβλημα

"Ο ελέφαντας στο δωμάτιο" είναι οι διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους, που απωθούν τους επενδυτές και συμπεριλαμβάνονται στο τρίπτυχο "γραφειοκρατία, διαφθορά, αναποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης".

Πώς μπορούμε άραγε να πείσουμε την πανίσχυρη Ελληνική Ομογένεια σε όλες τις ηπείρους να αναλάβει συστηματικά και στρατηγικά επενδυτικές πρωτοβουλίες ξανά, όταν τα σταθερά επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακών πρακτικών την απωθούν;

Η απάντηση είναι εύκολη, απλή και… μπροστά στα μάτια μας! Η ενεργοποίηση των επενδύσεών τους πρέπει να γίνει μέσω της σύγχρονης, παγκοσμίως αποδεκτής, με επιστημονικές μεθόδους, επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων, που εγγυώνται την ακεραιότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ειδάλλως (και) αυτό το εγχείρημα θα αποτύχει.

Γ. Διεθνής Πρακτική : Πρέπει να ξανα- ανακαλύψουμε την Αμερική;

Εμείς οι Έλληνες είμαστε ένας λαός με παγκόσμιες γεωγραφικές και ιστορικές αναφορές από την αρχαιότητα και μας συνδέει υπαρξιακά σχεδόν η οντότητά μας με τις έννοιες "Διασπορά-Ξενιτειά-Μετανάστευση". Και άλλα έθνη όμως, μοιράζονται τις ίδιες αξίες και ιστορικές αναφορές, εξέχον παράδειγμα μεταξύ αυτών είναι οι γείτονές μας, που απέκτησαν για πρώτη φορά κρατική οντότητα το 1948, αν και υπήρχαν ως έθνος -περιπλανώμενο- από την αρχαιότητα, οι Εβραίοι.

Τι ακριβώς έκαναν, αντιμετωπίζοντας παρόμοιες ή και πιο σοβαρές ακόμη "υπαρξιακές", δημογραφικές και άλλες προκλήσεις; Πώς ακριβώς το κατάφεραν με τεράστια επιτυχία, την οποία θα μπορούσαμε να "κοπιάρουμε" και προσαρμόσουμε στη δική μας ιδιοσυγκρασία, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ, ΠΑΛΙ, ΣΕ ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ και ΒΕΡΜΠΑΛΙΣΜΟΥΣ, γρήγορα, πρακτικά εύκολα, με χαμηλό κόστος, αποφεύγοντας, όπως και αυτοί, τους ίδιους κινδύνους (χρηματισμού, γραφειοκρατίας κλπ);

Η Εβραϊκή Διασπορά λοιπόν, συνέστησε ήδη από το 1951 ΕΙΔΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, εποπτευόμενα από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, εισηγμένα ή όχι, από "Diaspora Asset Management Companies" οι οποίες έτσι διαχειρίζονται τις συλλογικές χορηγίες και δωρεές από φυσικά πρόσωπα, κοινωφελείς οργανώσεις, ΜΚΟ, θρησκευτικά ιδρύματα, οργανώσεις της ομογένειας, με στόχο την ΕΝΙΣΧΥΣΗ της μητρόπολης, σκοπεύοντας όμως ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ σε συγκεκριμένους στόχους, με μακροπρόθεσμη στρατηγική για κάθε έναν (πχ τη χρηματοδοτική καταπολέμηση του δημογραφικού προβλήματος, την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, (δείτε αυτό: https://www.kkl-jnf.org/) τη χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους, την επένδυση στην καινοτομία, στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, την προστασία και διάδοση της γλώσσας και του πολιτισμού κλπ.

Όντας έξοχοι και πολύ ευφυείς έμποροι συνέλαβαν εξαρχής, από τα πρώτα κιόλας βήματα της τεράστιας επενδυτικής τους προσπάθειας ως Διασποράς προς τη Μητρόπολη, ότι πέραν της ρομαντικής και ιδεαλιστικής οπτικής και του πατριωτισμού, θα πρέπει επίσης να υπηρετείται ο στόχος του εύλογου κέρδους και του ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ και να ακολουθεί την επιθυμία που κάθε συνετός και καλοπροαίρετος δωρητής-χρηματοδότης θα επιθυμούσε:

* Εάν τα χρήματα θα εξυπηρετήσουν τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν

* Εάν η διαχείρισή τους θα ασκείται με εποπτεία, λογοδοσία, διαφάνεια και ακεραιότητα και κυρίως αποτελεσματικότητα

* Ποια θα είναι τα οφέλη τους, οικονομικά, φορολογικά, επενδυτικά. Αυτό σημαίνει ότι εάν η συλλογική ευεργεσία προς τη μητρόπολη μπορεί να συνδυασθεί με το συλλογικό αλλά και ατομικό κέρδος, όπως των μεριδιούχων σε Αμοιβαία Κεφάλαια, τότε τα οφέλη θα ήσαν πολλαπλασιαστικά !

Η Εβραϊκή Διασπορά το κατάφερε, προσφέροντας πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην Ισραηλινή Οικονομία με τεράστια επιτυχία.

Δ. Πλεονεκτήματα

Ζούμε σε σκληρούς και αδυσώπητους καιρούς. Όπως γλαφυρά περιέγραφε εθνικός μας ποιητής "Δεν είναι εύκολες οι θύρες εάν ή χρεία τες κουρταλεί". Και οι ελληνικής καταγωγής ομογενείς 3ης, 4ης, 5ης γενεάς έχουν μόνο αμυδρές αναμνήσεις των δημοτικών τραγουδιών της γιαγιάς, τού παραδοσιακού φαγητού, θυμούνται τα νανουρίσματα, τους θρήνους ιστορικών καταστροφών που οδήγησαν στην προσφυγιά, τα εκκλησιαστικά τροπάρια…

Κι ενώ έως πρόσφατα μόνον δυσάρεστες ήσαν οι ειδήσεις για την κατάντια της μητέρας-πατρίδας, έχουν ήδη μάθει ότι η Ελλάδα αλλάζει ταχύτατα, έχει γίνει πιο εξωστρεφής, ψηφιακά εφάμιλλη των πλέον προηγμένων χωρών, επαινούμενη διαρκώς από τους οικονομικούς αναλυτές διεθνώς ότι έχει…διατρέξει το τελευταίο μίλι προς την κανονικότητα και ότι σε λίγους μήνες θα αποκτήσει ξανά την επενδυτική βαθμίδα από τους Οίκους Αξιολόγησης.

Και ότι η Ελλάδα είναι πλέον ένας από τους πιο "καυτούς" επενδυτικούς προορισμούς στον πλανήτη, με ανεκμετάλλευτες έως σήμερα δυνατότητες σε πάρα πολλούς τομείς!

Ετσι, αυτή είναι η καλύτερη χρονική συγκυρία για να ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις της Ελληνικής Διασποράς με δύο βασικά ΚΙΝΗΤΡΑ: Το προσωπικό τους όφελος και την υπηρέτηση της ευεργεσίας προς την Πατρίδα. Επενδύοντας σε Αμοιβαία Κεφάλαια Διασποράς (Hellenic Diaspora Mutual Funds), υπό την αυστηρή εποπτεία της Ε.Κ. και με τους όρους και κανόνες που θα επένδυαν στη χώρα που είναι υπήκοοι, οποιοδήποτε ποσόν που θα έκριναν σκόπιμο, θα μπορούσαν ταυτόχρονα να ωφελήσουν τη μητρόπολη και να αποκομίσουν σημαντικές αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Η πρότασή μας

Η δημιουργία "Ειδικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων" για την Ελληνική Διασπορά με έδρα την Ελλάδα, με διοίκηση από τους ισχυρούς Ελληνες της ομογένειας και ενδεχομένως τη βοήθεια της AHEPA, της Εκκλησίας, της ΠΑΔΕΕ (Διακυβερνητικής Εκπροσώπησης Ελλήνων Γερουσιαστών και Βουλευτών της Διασποράς, κ.ά.), ακολουθώντας μάλιστα και τη διαχρονικά επιτυχημένη πρακτική λειτουργίας της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, που μάλιστα επικαλέσθηκε την επιτυχία της η ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης κατά την ίδρυση του ΤΕΚΑ ( https://teka.gov.gr/en ).

Η σύστασή τους είναι σχετικά απλή, πρακτικά υλοποιήσιμη, επενδύοντας με στρατηγική σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του ελληνικού έθνους και σφυρηλατώντας στέρεους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια.

Η πρότασή μας απευθύνεται ανοικτά στους ισχυρούς και διαπρεπείς Ελληνες της Ομογένειας: Με αυτή μας την πρόταση, δεν θα χρειασθεί να έχουν ουδεμία εξάρτηση από τους εκάστοτε εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, δεν θα χρειασθεί να μπλέξουν με την ελληνική γραφειοκρατία και θα επενδύσουν μακροπρόθεσμα στην Πατρίδα, ενώνοντας "ακατάλυτα" την Οικουμενική Ελλάδα με τη σύγχρονη Ελλάδα.

* Ο Γιάννης Κυριακόπουλος είναι Πρόεδρος Ενωσης Ελλήνων Επενδυτών, Τ. Δ/νων Σύμβουλος ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών 2009-2013

