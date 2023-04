Νέες μορφές δανεισμού, αμεσότητα, κρυπτονομίσματα

Του Duarte Libano Monteiro

Η ανάγκη για αμεσότητα στις συναλλαγές σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο ωθεί τις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται και να κινούνται καινοτόμα, με πολύ γρήγορο ρυθμό. Έτσι, παρατηρούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις τάσεις στα χρηματοοικονομικά και τις διεθνείς συναλλαγές, και ξεχωρίζουμε πέντε που θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν τους επόμενους μήνες.

Τάσεις όπως "buy now, pay later" ή "banking - as - a - service" φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, ωστόσο ποτέ δεν πρέπει να παραβλέπουμε τον ρόλο της εμπιστοσύνης στην αγορά. Προς το παρόν, οι τάσεις που βλέπουμε να κυριαρχούν στο 2023 είναι:

1. Νέες μορφές δανεισμού, δηλαδή νέες μορφές πίστωσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιλογές όπως "Αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα" ("Buy now, pay later") είναι η μεγάλη τάση που συνεχίζεται και το 2023. Το ίδιο και άλλα μοντέλα χρηματοδότησης βάσει εσόδων. Ωστόσο, αυτό αναμένεται να αρχίσει να μετριάζεται λόγω του υψηλότερου κόστους των κεφαλαίων και την πίεση για νέα προϊόντα που θα διαφοροποιήσουν από τους ανταγωνιστές.

2. Banking-as-a-Service, η τραπεζική ως υπηρεσία

Πρόκειται για ένα μοντέλο που επιτρέπει σε κάθε οντότητα (επιχείρηση, Οργανισμό) να συνδέεται με τραπεζικά συστήματα μέσω διεπαφών και να δημιουργεί χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε υπάρχουσες τραπεζικές υποδομές, χωρίς να χρειάζεται να αναπτύξει νέες εφαρμογές ή πλατφόρμες από την αρχή. Αυτό συνεπάγεται μεγάλη ευελιξία, ωστόσο θα είναι σημαντικό οι οργανισμοί να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες εφαρμογές σε πλατφόρμες τελικών χρηστών, ώστε να υπάρχει μια εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη εμπειρία χρήστη, μεταφέροντάς μας σε ένα περιβάλλον απρόσκοπτης ενοποίησης, όπου τα συστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα επιχειρήσεων και ιδιωτών. Απλά λογιστικά συστήματα, αλλά και σύνθετα ERP θα επικοινωνούν εξαλείφοντας σταδιακά τις μη αυτόματες διαδικασίες.

3. Αυξημένη ζήτηση για πληρωμές σε πραγματικό χρόνο

Η αμεσότητα κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δύναμη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Έτσι, τόσο οι τραπεζικές οντότητες όσο και οι fintech εταιρείες θα συνεχίσουν να καινοτομούν προκειμένου να προσφέρουν νέες λύσεις πληρωμών που καθιστούν δυνατή την επιτάχυνση της μεταφοράς και διαχείρισης κεφαλαίων οπουδήποτε στον κόσμο. Στόχος είναι η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των εταιρειών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές τους και να έχουν άμεση πρόσβαση στα κεφάλαιά τους.

4. Web 3.0, NFT και κρυπτονομίσματα

Αν και υπάρχουν αρνητικές ειδήσεις από τον χώρο των κρυπτονομισμάτων, αναμένουμε τη συνέχιση της δραστηριότητας στην καινοτόμα αγορά των κρυπτονομισμάτων. Το ίδιο και σε εφαρμογές blockchain και του Web 3.0 ευρύτερα, που αναμένεται να διαμορφώσουν έναν νέο τρόπο διαχείρισης των συναλλαγών.

* Ο Duarte Libano Monteiro είναι γενικός διευθυντής Νότιας Ευρώπης της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury η οποία στηρίζει τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για την ανάπτυξή τους διεθνώς