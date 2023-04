Ο λύκος που ταΐσαμε

Του Δρ. Κωνσταντίνου V. Νικολόπουλου

Γνωστή και ειπωμένη σε πολλές παραλλαγές η ιστορία του ταϊσμένου λύκου, όπου ο νεαρός μελλοντικός φύλαρχος απευθύνεται στον σοφό μάγο της ινδιάνικης φυλής εκθέτοντας τον βασανιστικό διχασμό που συμβαίνει στην ψυχή του. Άλλοτε επιθυμεί το καλό όλης της φυλής και είναι διατεθειμένος να θυσιάσει με ευγένεια και ταπεινότητα τον εγωισμό του κι άλλοτε οργίζεται και αναδεικνύει αρνητικά και εγωπαθή συναισθήματα. Έτσι η απάντηση του σεβάσμιου σοφού γέροντα συνοψίζεται στα εξής: "Γιε μου, στην ψυχή όλων μας ζούνε δύο ισοδύναμοι λύκοι. Ο ένας είναι άγριος και υστερόβουλος εκφράζοντας οργή, φθόνο, μισαλλοδοξία, φιλαυτία, απληστία, αλαζονεία, ψέμα και εκμετάλλευση. Ο άλλος είναι βαθιά ευγενής και αλτρουιστής ενώ διακρίνεται από καλοσύνη, ευγνωμοσύνη, φιλειρηνικότητα, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και γενναιοδωρία". Ο νεαρός έδειξε να απορεί καθώς όλα αυτά ήταν αντιφατικά και εφάμιλλα ώστε να χαρακτηρίσουν την προσωπικότητα του μελλοντικού φύλαρχου. Έτσι ρώτησε με ειλικρινή απορία: "Και ποιος λύκος από τους δύο επικρατεί;" Η σοφή συμβουλή του γέροντα ολοκληρώθηκε με την ευθεία απάντησή του: "Αυτός που ταΐζεις, γιε μου. Αυτός που ταΐζεις".

Ας έρθουμε στο θέμα μας που αφορά στους περίφημους συμπληρωματικούς πυλώνες του ασφαλιστικού, οι οποίοι σκοπό έχουν να συνδράμουν στο συνταξιοδοτικό εισόδημα στο ολοένα συρρικνούμενο καθεστώς της δημόσιας κύριας σύνταξης.

Ο καλοταϊσμένος λύκος στο ασφαλιστικό

Εδώ και δεκαετίες, και στην Ευρώπη, έχει φυράνει η δημόσια διανεμητική σύνταξη και έχουν αναπτυχθεί επικουρικές μορφές κεφαλαιοποιητικού τύπου. Να διευκρινισθεί, με απλά λόγια, ότι τα διανεμητικά συνταξιοδοτικά συστήματα στηρίζονται στην καταβολή εισφορών των εργαζομένων και στη μετατροπή αυτών σε παροχές προς τους συνταξιούχους σε δεδομένο χρόνο (PAYG). Απεναντίας, τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα (Funded) βασίζονται σε ατομικούς λογαριασμούς και θυμίζουν μακροπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις, που αβγατίζουν με την επένδυση των αποθεματικών - χαρτοφυλακίων τα οποία σχηματίζονται από τις εισφορές.

Στα τέλη του 20ου αιώνα τα ευάλωτα, κυρίως στη δημογραφική γήρανση, διανεμητικά συστήματα των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης άρχισαν να συρρικνώνονται παρέχοντας ολοένα και μικρότερο ποσοστό σύνταξης σε σχέση με το μισθό με τον οποίον το άτομο αμειβόταν ως εργαζόμενος (ας το πούμε καταχρηστικά "ποσοστό αναπλήρωσης", μολονότι δεν είναι ακριβώς αυτό αλλά περίπου αυτό).

Εκθέσεις επί εκθέσεων (Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, Κομισιόν), αλλά και μελέτες Πανεπιστημίων, ειδικών χρηματοοικονομικών φορέων και think tank, κυρίως από τη δεκαετία του 1990 προτρέπουν τις χώρες μέλη τους να καταφύγουν στα κεφαλαιοποητικά σχήματα και να συρρικνώσουν τις δημόσιες συντάξεις της παλιάς κοπής γιατί επιβαρύνουν τα δημοσιονομικά τους, αυξάνουν το κόστος τους ως ποσοστό τού ΑΕΠ και όσο η γήρανση επελαύνει τόσο είτε οι εισφορές θα γίνονται δυσβάσταχτες και με επιβάρυνση των εργοδοτών αλλά και η παροχή θα είναι ασύμφορη. Έτσι κι έγινε. Αργά ή γρήγορα οι χώρες συμμορφώθηκαν, μεταρρύθμισαν τα συνταξιοδοτικά τους κατά το πλέον δόκιμο, είτε με νοητή κεφαλαιοποίηση (notional accounts) που έτειναν σταδιακά στην πλήρη είτε εξαρχής με πλήρη κεφαλαιοποίηση ώστε ανέπτυξαν αυτούς του πυλώνες (Β΄ Επικουρικός Πυλώνας). Έτσι εργαζόμενοι όπως σε Ολλανδία, Σκανδιναβικές χώρες κ.λπ. εμφανίζονται πλέον να προτιμούν τα "νέα" προγράμματα παρά τα δημόσια που βασίζονταν στην κλονισμένη διαγενεακή αλληλεγγύη. Τα προγράμματα αυτά είναι μορφώματα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα που σχηματίζονται στο πλαίσιο επαγγελματικών κλάδων σα να λέμε εργαζόμενοι στον τραπεζικό τομέα, στο πεδίο της βιοτεχνίας, των ΜΜΜ κ.λπ. εξού και καλούνται Occupational Pension Funds (OPF), τα λεγόμενα Επαγγελματικά Ταμεία ή ΤΕΑ και ΙΕΣΠ (Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών) κατά το ελληνικό.

Στην Ελλάδα δεν υστερήσαμε θεσμικά καθώς ο πρώτος συστατικός νόμος ψηφίστηκε το 2002 (Ν. 3029/2002) παρότι δεν ευδοκίμησαν μέχρι το λυκόφως τής μνημονικής ύφεσης. Δύο βασικοί λόγοι συνέτειναν σε αυτό. Πρώτα ότι η δημόσια κύρια και επικουρική ασφάλιση συνέχισε να είναι γενναιόδωρη και δεύτερον πως όταν αρχίσαν οι περικοπές και οι μεταρρυθμιστικοί περιορισμοί και ακολούθησε η πανδημία και κατόπιν ο πληθωρισμός είχαμε αδυναμία να αποταμιεύσουμε γενικώς. Μάλιστα στις αρχές του 2022 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είχε σκοπό να προωθήσει περαιτέρω τον εν λόγω θεσμό αλλά η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός το μετέφερε στο τρέχον έτος καθώς επίκειται ασφαλιστικό με κύριο θέμα τα ΤΕΑ και τη δημιουργία ολοεργοδοτικού τέτοιου Ταμείου, καλή ώρα όπως τα παλιά επικουρικά αλλά σε κεφαλαιοποιητικό πρότυπο και δίχως κρατική εγγύηση (δηλαδή χωρίς να κληθούμε να περισώσουμε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, όπως κάνουμε πχ. με τις τράπεζες).

Τι είναι λοιπόν αυτά τα ΤΕΑ; Είναι μη κερδοσκοπικά ΝΠΙΔ στα οποία το κράτος δεν αποτελεί εγγυητή και εκτός τεσσάρων τα υπόλοιπα είναι προαιρετικής ασφάλισης. Η χρηματοδότησή τους στηρίζεται στις εισφορές των μελών τους και στην επαναχρηματοδότηση των πιθανών επενδυτικών κερδών. Το θεσμικό πλαίσιο, πέρα από την εξελισσόμενη νομοθεσία και τις εγκυκλίους αλλά και το πλαίσιο της βασικής οδηγίας της ΕΕ(2016/2341), βρίσκει τα ΤΕΑ σήμερα με ικανοποιητική "περιφρούρηση" κινδύνων. Υπό την κατόπτευση και τον συντονισμό της ΤτΕ έχουν την εποπτεία τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως προς το επενδυτικό τους μέρος, καθοδηγούνται από μελέτες της Ανεξάρτητης Αναλογιστικής Αρχής, βρίσκονται, εν πάση περιπτώσει, κάτω από φροντίδα και έλεγχο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (European Insurance and Occupational Pensions Authority-EIOPA). Διακρίνονται από επενδυτική διαφάνεια, δημοσιότητα και κάθε μέλος έχει πρόσβαση στην εξέλιξη του ατομικού του λογαριασμού ενώ σε κάποιες χώρες, υπό χρονικές προϋποθέσεις, μπορεί να μετακινήσει, το εκάστοτε μέλος, το επενδυτικό του "δισάκι" μεταφέροντάς το σε άλλο ΤΕΑ εάν το κρίνει συμφερότερο. Στη χώρα μας αποτελούν έναν ανερχόμενο πλέον θεσμό (σήμερα είναι τριάντα τέτοια ταμεία περίπου) και έχουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό υψηλές αποδόσεις και όχι ευκαταφρόνητα στοιχεία ενεργητικού. Το συνολικό ενεργητικό τους, στην Ελλάδα, ανερχόταν το 2021 σε 1,834 δισ. ευρώ, από 1,643 δισ. ευρώ το 2020, αυξημένο κατά 11,69 ενώ η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ ανήλθε σε 1.800 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2022, έναντι 1.752 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1.887 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο του 2021 (ΤτΕ, 16/3/2023).

Ασφαλώς δεν είναι όλα μέλι γάλα με τις αγορές ωστόσο τι είναι απόλυτα βέβαιο στην οικονομική ζωή; Άλλωστε ακόμα και κρατικά επενδυτικά σχήματα δέχονται πιέσεις από τις αγορές και συμβαίνει να ζημιώνονται. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Global SWF - Sovereign Wealth Funds and Public Pension Funds, σε διεθνές επίπεδο η αξία των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται τα κρατικά επενδυτικά ταμεία μειώθηκε στα 10,6 τρισ. δολάρια από τα 11,5 τρισ. το 2021, ενώ η αντίστοιχη των κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων στα 20,8 τρισ. δολάρια από τα 22,1 τρισ. ως επίπτωση της σημαντικής εξασθένισης χρηματιστηρίων και αγορών ομολόγων το 2022. Συνέπεια αυτών ήταν και η συνακόλουθη σύσταση–προειδοποίηση του επικεφαλής οικονομολόγου του τμήματος ιδιωτικών συντάξεων του ΟΟΣΑ, Pablo Antolin, τον Ιανουάριο του 2023, για προσοχή στο "κυνήγι" των υψηλότερων αποδόσεων μέσω επενδύσεων σε σχετικά μη ρευστοποιήσιμες αγορές όπως αυτή των ακινήτων.

Αντίστοιχα η επισφάλεια απειλεί και το δημόσιο μέρος των συντάξεων καθώς, σύμφωνα με την TτE (2018), μεταξύ του 2001 και 2016 ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός κατέβαλε για τα ασφαλιστικά ταμεία 185,5 δισ. ευρώ ποσό που ισοδυναμούσε με το τρέχον τότε ΑΕΠ και σχεδόν στο 60% του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Εντούτοις, (βλ. Ειδική μελέτη του ΙΟΒΕ για την επαγγελματική ασφάλιση κ.ά. σχετικές) η ενίσχυση του Β΄ πυλώνα θα έχει πολλαπλά οφέλη καθώς εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση και στον επιμερισμό του δημογραφικού κινδύνου, στην αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, στη μεγαλύτερη διασπορά του ρίσκου, ενώ θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα και την ελληνική κοινωνία και την οικονομία μέσω των προσδοκώμενων επενδύσεων που έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα για το ΑΕΠ.

Μάλιστα! Άρα όλα καλά!

Όλα καλά ώστε να σχηματιστεί κλίμα εμπιστοσύνης (μέσω τεχνικών Marketing) με δεδομένο ότι είναι προαιρετικά προγράμματα που απαιτούν εθελοντική αποταμίευση, επειδή τα εμπιστεύεται η αγορά και οι μεγάλοι εργοδότες οι οποίοι παρεμπιπτόντως αναζητούν ακόμα και στο εξωτερικό όσα οφέλη ακόμα δεν έχουν σχηματιστεί στην Ελλάδα και επιπλέον επειδή τα ΤΕΑ αποτελούν εξαιρετικό πεδίο για τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα υπό τον τζίρο εισφορών ενώ παράλληλα απαλλάσσει από δημοσιονομικό βάρος και πολιτικό κόστος το δημόσιο.

Η ανάπτυξη των ΤΕΑ κατά τους μεν λοιπόν ωφελεί καθώς οι αποδόσεις της αγοράς αποδίδουν κέρδη στα funds αλλά και παροχές στους ασφαλισμένους κατά τους δε, θα μπορούσαν να είναι οι αποδόσεις εξ ολοκλήρου προς όφελος των ταμείων. Εντούτοις, ο δημόσιος τομέας δεν επέδειξε τέτοια ικανότητα τόσο λόγω θεσμικών περιορισμών όσο και λόγω κλασικών παθογενειών.

Η άλλη διάσταση αφορά στην ενδογενεακή ανισότητα που εξαιρεί όσους δεν έχουν σταθερό και επαρκές εργασιακό εισόδημα, και όσο απασχολούνται δεν βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και προφανώς αν αυτά συμβαίνουν δεν έχουν ούτε την αναγκαία σταθερή αποταμιευτική ικανότητα. Η τελευταία ομάδα είναι ολοένα αυξανομένη διεθνώς. Επομένως, εφόσον μελλοντικά θα έχουμε διαρκώς λιγότερους νέους, όλο και χαμηλότερο εργατικό δυναμικό και ισχνούς μισθούς που παράγουν ισχνές εισφορές ώστε να μετατρέπονται σε γλίσχρες συντάξεις τότε … τότε ο καθένας μόνος του. Λέτε να υπάρχει άλλη λύση με το πεδίο που έχουμε διαμορφώσει;

Τι δεν κάναμε;

Δεν αντιμετωπίσαμε συστηματικά το δημογραφικό παρά αποσπασματικά με πρόχειρες "ασπιρίνες", δεν αντιμετωπίσαμε με κοινό θεσμικό και επενδυτικό πλαίσιο για φροντίδα τα διανεμητικά συστήματα κύριας σύνταξης, αφήσαμε τα επικουρικά στην τύχη τους και στους κατέχοντες πολιτική εξουσία καιροσκόπους ενώ στο πρώτο τους σύμπτωμα είδαμε ευκαιρία και όχι απειλή καταδικάζοντάς τα σε αργό θάνατο. Μόλις τα παρατηρήσαμε να κλονίζονται τα στείλαμε στον αγύριστο. Απλώς για το πολιτικό όφελος ξοδέψαμε, με λάθος τρόπο, δισεκατομμύρια με την τριμερή χρηματοδότηση για να πληρώσουμε συντάξεις και όχι για να αναδιοργανώσουμε αποτελεσματικά διασώζοντας έτσι τον καταρρέοντα θεσμό!

Νέες μορφές εργασίας (ευέλικτες, προσωρινές, κλπ.), ρομπότ που υποκαθιστούν εργασία χωρίς εισφορές απειλούν περαιτέρω τα διανεμητικά συστήματα. Άρα δεν μένει άλλη λύση, με δική μας ευθύνη βέβαια.

Συνεπώς ποτέ δεν εκφράστηκε η πολιτική βούληση (ούτε ως χώρα ούτε ως ΕΕ) για το δημογραφικό ούτε για την κοινωνική ασφάλιση ενώ εθελοτυφλούσαμε και ως κυβερνήσεις και ως συνδικάτα για να περισώσουμε δικαιώματα που δεν μας ανήκαν, καθώς το ασφαλιστικό είναι ζήτημα επόμενων γενεών.

Επομένως, τι κληροδοτούμε στις γενιές αυτές; Επιμηκυμένο δημόσιο χρέος, επισφαλείς και ασταθείς εργασίες και εξατομικευμένη ευθύνη διαχείρισης τού μέλλοντος, το οποίο έχουμε ήδη προεξοφλήσει, δίχως πλαίσιο αλληλεγγύης. Άραγε πόσο ώριμες θεωρούμε τις επόμενες γενιές και πόσο πιο ορθολογικές από εμάς ώστε να επιβιώσουν;

Τα μορφώματα των OPF βλέπουν τους λίγους και όχι τους πολλούς στοχεύοντας μόνο σ’ αυτούς που απασχολούνται, που έχουν σταθερή και πλήρη απασχόληση. Δηλαδή συνθήκες που δεν προβλέπονται στο εργασιακό παρόν και μέλλον για τους ευρωπαίους πολίτες.

Ας αποταμιεύουμε λοιπόν προκειμένου να έχουμε το κατιτίς μας στα γεράματα!

Ποιοι; Εμείς στην Ελλάδα που, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, το 2021 το 49% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ελάμβανε τον μήνα περίπου 780 ευρώ καθαρά, όταν (Eurostat, 2021), 1 στους 6 νέους στην Ελλάδα διαβιούσε με σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις σε καλύτερη θέση μόνο από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, το 27,5% του πληθυσμού της Ελλάδας ήταν αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ μετά την πληθωριστική πίεση το ποσοστό δύναται να προσεγγίσει το 30% και στους νέους μέχρι 20 ετών το 35%. Εμείς που σύμφωνα με την 11η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών το 2022 (δημοσίευση 22/2/2023) πάνω από 1 στα 2 νοικοκυριά (52,4%) δήλωσαν ότι το μηνιαίο εισόδημά τους επαρκεί για 18 ημέρες και που η Ελλάδα έχει την τρίτη χειρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, (σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων της Eurostat & Pricefox, 28/3/2023). Κι όχι μόνο εμείς αλλά και όλοι αυτοί: Στην παγκόσμια έρευνα με τίτλο "Γεφυρώνοντας το Χάσμα" της HSBC, 2018, προέκυψε ότι μόνο το 26% των ατόμων παραγωγικής ηλικίας παγκοσμίως αποταμιεύει οποιοδήποτε ποσό για τη μετέπειτα ζωή του κυρίως για υγειονομική περίθαλψη. Όταν ένας στους 4 Ευρωπαίους βρέθηκε αντιμέτωπος με την οικονομική επισφάλεια (δημοσκόπηση της La Tribune 04/11/2022), όταν το ένα στα πέντε τα παιδιά στην Ευρώπης απειλείται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (Eurostat 2021), όταν στην Βρετανία 30 εκατ. άνθρωποι θα βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας τουλάχιστον έως το 2024 (Έρευνα Think Tank - New Economics Foundation -NEF, Δεκέμβριος 2022) και οι νεότερες γενιές (Μillennials και Generation Z), σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, 17/5/2022 (βάσει σχετικής δημοσκόπησης της Fidelity σε 26.000 ενήλικες στις ΗΠΑ) αδυνατούν να αποταμιεύσουν εφόσον περίπου το 45% των ατόμων μεταξύ 18 και 35 ετών δεν βλέπει κανένα νόημα στο να αποταμιεύσει, τουλάχιστον στις "δύσκολες μέρες" που ζούμε. Επίσης, όταν στη Γερμανία 1 στους 5 συνταξιούχους απειλείται με φτώχεια (Γερμανικό Υπουργείο Εργασίας Φεβρουάριος 2023) και όλα αυτά είναι ενδεικτικό μέρος δεκάδων ανάλογων ερευνών.



Συζητάμε για ένα μέλλον με αβέβαιο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον αλλά με σαφείς και ειλημμένες στρατηγικές, με καθαρό προσανατολισμό στην ατομικότητα και στην περαιτέρω ανισότητα, το οποίο προέκυψε με δική μας, σε διεθνές επίπεδο, εξουσιοδότηση και εκχώρηση εμπιστοσύνης χωρίς κανείς να μας έχει παγιδέψει. Αντιδράσαμε ως στυγνοί καταναλωτές προϊόντων και ιδεών και ευκολόπιστοι κυρίως σε φανερά και βραχυπροθέσμα οφέλη.

Μάλλον παραβλέψαμε ότι η ασφάλιση είναι ζήτημα μακροπρόθεσμης προβολής και δεν μπορεί να ευδοκιμήσει για το άτομο παρά μόνο σε ένα συλλογικό περιβάλλον εκτός αν υποθέσαμε αλαζονικά ότι δεν θα μας ανταμώσει η "κακή τύχη", ο μη γένοιτο, με τη μορφή ανεργίας, πενιχρού μισθού κακής υγείας κ.λπ. Αν η μυωπική μας ασωτία και η προσδοκία ότι θα στεκόμαστε στα πόδια μας μας δίνει την αγέρωχη αίσθηση ότι δεν θα χρειαστούμε "χέρι βοηθείας" τότε ας αφήσουμε τα κεφαλαιοποιητικά εξατομικευμένα μορφώματα και όσα παρόμοια αναδυόμενα σχήματα να αποτελέσουν μια συνετή επιλογή, να κυριαρχήσουν στο μέλλον και πλέον να είναι η αδιέξοδα αναγκαστική επιλογή.

Γιατί τα ΤΕΑ θα πάνε καλά; Γιατί έχουν πέσει επάνω τους με ζέση και μέριμνα Διεθνείς Οργανισμοί, Ασφαλιστικές εταιρείες, Τράπεζες, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, καθηγητές και το ίδιο το κράτος!

Έτσι φτάσαμε στη δήλωση του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας, στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης, 24/2/2023, να μας προτείνει δελεαστικά την εναλλακτική χρήση από το διαθέσιμο εισόδημα που πιθανά θα προκύψει, διαγγέλλοντας: "Η μείωση εισφορών στον e-ΕΦΚΑ ευνοεί την ανάπτυξη επαγγελματικών ταμείων".



Αντιληφθήκατε λοιπόν γιατί θα πάνε καλά τα κεφαλαιοποιητικά εξατομικευμένα προγράμματα; Γιατί τα ταΐσαμε και τα ταΐζουμε συστηματικά!



Ο Δρ. Κωνσταντίνος V. Νικολόπουλος είναι συγγραφέας, καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικής Πολιτικής.