Γιατί το 2022 ήταν η χειρότερη χρονιά στην ιστορία του ευρώ;

Της Χρύσας Παπαλεξάτου

Το 2022 χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές ως η "χειρότερη χρονιά στην ιστορία του ευρώ". Το καλοκαίρι του 2022 το ευρώ υποχώρησε έναντι του δολαρίου κάτω από την απόλυτη ισοτιμία (1-1) για πρώτη φορά μετά από το 2002 ενώ στη συνέχεια υποχώρησε ακόμη περισσότερο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο, κερδίζοντας κάποιο από το χαμένο έδαφος μετά την απόφαση της ΕΚΤ για πιο δυναμική αύξηση των επιτοκίων (Οκτώβριο του 2022).

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στο VOXEU του Ethan Ilzetzki, Αναπληρωτή Καθηγητή Οικονομικών στο London School of Economics and Political Science και του Suryaansh Jain, φοιτητή του τμήματος Οικονομικών στο London School of Economics and Political Science, τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες πίσω από την υποτίμηση του ευρώ το 2022. Ο πρώτος λόγος είναι η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια και η οικονομική επιβράδυνση που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο δεύτερος λόγος είναι η διαφορετική νομισματική πολιτική που ακολούθησαν η Federal Reserve (Fed) και η ΕΚΤ. Ο τρίτος λόγος σχετίζεται με το γεγονός ότι το δολάριο θεωρείται "ασφαλές καταφύγιο" σε περιόδους οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας.

Συγκεκριμένα, όπως εξηγούν οι αναλυτές, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η παγκόσμια οικονομία κλονίστηκε λόγω των διαταραχών στο διεθνές εμπόριο και λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας. Οι ΗΠΑ, όμως, ως εξαγωγέας ενέργειας αντιμετώπισε συγκριτικά λιγότερους κλυδωνισμούς από την ενεργειακή κρίση. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η ΕΕ είναι εισαγωγέας ενέργειας με μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία. Η υπερβολική εξάρτηση των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών από το ρωσικό αέριο είχε ως αποτέλεσμα ο ενεργειακός πληθωρισμός να είναι υψηλότερος στην Ευρώπη.

Στην αύξηση της ζήτησης για δολάριο συνέβαλε και η γρήγορη αντίδραση της FED για την καταπολέμηση του πληθωρισμού με αύξηση των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, τα επιτόκια αυξήθηκαν ήδη από τον Μάρτιο του 2022 και ακολούθησαν διαδοχικές αυξήσεις. Αντίθετα, η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2022. Η λιγότερο "επιθετική" νομισματική πολιτική που ακολούθησε η ΕΚΤ, έκανε τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία πιο ελκυστικά για τους επενδυτές. Από την πρώτη ανακοίνωση της FED τον Ιούνιο του 2021- ότι ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια- το δολάριο έχει ανατιμηθεί περίπου 20% έναντι του ευρώ.

Επιπλέον, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η πολιτική της Κίνας για "μηδενικό κορονοϊό", καθώς και η παγκόσμια οικονομική ύφεση δημιούργησαν παρατεταμένη ανησυχία στις αγορές. Σε περιόδους ανησυχίας, η ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία αυξάνεται. Τα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ, ειδικά τα ομόλογα του δημοσίου, θεωρούνται ένα "ασφαλές καταφύγιο". Αυτό οδήγησε σε αύξηση της ζήτησής τους, ασκώντας ανοδική πίεση στο δολάριο. Πολλοί οικονομολόγοι έχουν αναφερθεί στην ιδιαιτερότητα του δολαρίου. Το δολάριο τείνει να πηγαίνει καλά τόσο όταν η οικονομία της Αμερικής αναπτύσσεται, αλλά και όταν η παγκόσμια οικονομία (και η Αμερική) πέφτει σε ύφεση, ένα φαινόμενο που αποκαλούν το "χαμόγελο του δολαρίου".

Πρόσφατη έρευνα της CFM η οποία στόχο έχει να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις απόψεις διακεκριμένων οικονομολόγων με έδρα την Ευρώπη για σημαντικά μακροοικονομικά ζητήματα και ζητήματα δημόσιας πολιτικής- διερεύνησε ποια ήταν τα πιθανά αίτια της αδυναμίας του ευρώ το 2022. Από τους 41 εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν, η πλειονότητα (56%) πιστεύει ότι οι διαφορές στη νομισματική πολιτική ανάμεσα στις κεντρικές τράπεζες ήταν η κύρια αιτία της αδυναμίας του ευρώ το 2022. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Fabrizio Coricelli (Πανεπιστήμιο της Σιένα και Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Παρισιού), "με την αλλαγή της πολιτικής της ΕΚΤ το δεύτερο εξάμηνο του 2022, το ευρώ έχει ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους", αποδεικνύοντας έτσι ότι οι διαφορές στη νομισματική πολιτική ήταν ο κύριος λόγος για την υποτίμηση του ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, το 29% των εμπειρογνωμόνων αποδίδει την πτώση του ευρώ σε παράγοντες που σχετίζονται με την πραγματική οικονομία. Αρκετοί συμμετέχοντες αναφέρουν τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ως την κύρια αιτία πίσω από την υποτίμηση. Ο Omar Licandro (Πανεπιστήμιο του Nottingham) και η Evi Pappa (Εuropean University Institute) ισχυρίζονται ότι η "υψηλή ενεργειακή εξάρτηση" της Ευρώπης από τη Ρωσία –ειδικά από τις "ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων"– έχει συμβάλει σημαντικά στην υποτίμηση του ευρώ. Η Jumana Saleheen (Vanguard Asset Management) παρέχει μια άλλη εξήγηση, υποστηρίζοντας ότι οι εκτιμήσεις για την προσδοκώμενη ανάπτυξη των ΗΠΑ, οι οποίες ήταν ευνοϊκότερες συγκριτικά από αυτές της ευρωζώνης, ευθύνονται για την υποτίμηση.

Ποιος κερδίζει όμως και ποιος χάνει από ένα ισχυρό δολάριο και ένα ασθενές ευρώ; Οι μελετητές αναφέρουν ότι η συμβατική οικονομική θεωρία υποστηρίζει ότι ένα ασθενέστερο νόμισμα μπορεί να τονώσει τις εξαγωγές. Σύμφωνα με αυτή τη λογική πλήττονται οι Αμερικανοί εξαγωγείς και επωφελούνται οι Ευρωπαίοι. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη διαφωνία μεταξύ των οικονομολόγων σχετικά με την ευαισθησία των εξαγωγών στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στην τωρινή κρίση για παράδειγμα, οι διακοπές της αλυσίδας εφοδιασμού και οι κυρώσεις, δεν επέτρεψαν ενδεχομένως στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη συναλλαγματική ισοτιμία. Επιπλέον, καθώς οι εισαγωγές γίνονταν πιο ακριβές, το αδύναμο ευρώ αύξησε σημαντικά τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία, επιδεινώνοντας ένα ήδη σοβαρό πρόβλημα. Τέλος, το ισχυρό δολάριο δημιουργεί προβλήματα παγκόσμιας εμβέλειας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες τείνουν να δανείζονται σε δολάρια. Όταν ενισχύεται το δολάριο επομένως, τα χρέη γίνονται μεγαλύτερα. Ακόμη όμως και σε αναπτυγμένες οικονομίες ένα ισχυρό δολάριο πιέζει τους εταιρικούς δανειολήπτες (που μπορεί να έχουν δανειστεί σε δολάρια).

* Η Χρύσα Παπαλεξάτου είναι Υπότροφος της Ερευνητικής Έδρας Α. Γ. Λεβέντη στο Παρατηρητήριο Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ