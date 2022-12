Η Ελλάδα είναι ωραία ως σκηνικό, αλλά όχι ως παράσταση

Του Κωνσταντίνου V. Νικολόπουλου

Από διαφορετικά πεδία έχουν κατά κόρον προβληθεί οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις για την Ευρώπη και ιδίως για την Ελλάδα. Τομείς που επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα αφορούν σε δομή οικονομίας, δημοσιονομική πολιτική, εργατικό δυναμικό, κατανάλωση, παραγωγή σε είδη υλικών προϊόντων και υπηρεσιών (βλ. Silver Economy), ΑΕΠ και εισόδημα, επενδύσεις, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, πρόνοια, διεθνείς οικονομικές σχέσεις, δυναμική επιρροής στη λήψη αποφάσεων στα θεσμικά όργανα, κοινωνικές σχέσεις, παιδεία αλλά και ειδικά εθνικά θέματα όπως η εξωτερική πολιτική, η εθνική άμυνα και το εθνικό στοιχείο αναφορικά με κλονισμό της πολιτισμικής ταυτότητας (γλώσσα, θρησκεία).

Αν πριν μερικές δεκαετίες ήταν αμφίβολη η απειλή της δημογραφικής γήρανσης (διττή έννοια: ταυτόχρονη αύξηση προσδόκιμου ζωής και γήρανσης πληθυσμού) για την Ελλάδα, κυρίως ως προς το ρυθμό αύξησής της, σήμερα είναι αδιαμφισβήτητη, περισσότερο σαφής και ασφαλέστερα μετρημένη ώστε οι προβλέψεις να είναι λιγότερο αβέβαιες (βλ. επανειλημμένες σχετικές προβολές iiasa.ac.at, UN-PP, OECD, Eurostat. ΕΛΣΤΑΤ, diaNEOsis). Το ζήτημα είναι κρίσιμο και για την Ευρώπη (ήδη από το 1990 η Παγκόσμια Τράπεζα και ακολούθως ο ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ και η Κομισιόν προειδοποιούσαν με Εκθέσεις τους) αναφορικά με την απασχόληση και τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Ενδεικτικά, η διάμεση ηλικία του πληθυσμού της ΕΕ-28 ήταν 43,1 έτη την 1/1/2018 και στην ΕΕ-27, ένα χρόνο μετά, 43,7 έτη.

Η Ευρώπη λιγοστεύει

Τι δεν υπήρχε έως τώρα στην Ευρώπη, η οποία πάσχει εξίσου από γήρανση και μείωση του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού; Έλλειψη στρατηγικής προτεραιότητας, σαφής πολιτική και ενιαία στοχοθεσία. Αυτό επέδρασε στην αδράνεια κάποιων χωρών (της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης) που για λόγους δημοσιονομικού αλλά και πολιτικού κόστους παραμέλησαν αντίστοιχες στρατηγικές και για κάποιες εξ’ αυτών το ζήτημα δεν είναι αναστρέψιμο.

Οι Βαλκανικές χώρες "εξαϋλώνονται" πληθυσμιακά και η Ελλάδα είναι αρνητικός πρωταγωνιστής στο "δράμα" της χερσονήσου του Αίμου (Eurostat Population - Demography, Migration and Projections και μελέτη Department of Economic and Social Affairs, ΟΗΕ 2019).

Η ενεργός γήρανση αποτελεί παρελκόμενη πτυχή της δημογραφικής. Η σταδιακή γήρανση του ίδιου του πληθυσμού των ηλικιωμένων συνιστά επιβάρυνση χάριν της φροντίδας του τόσο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς (διαθέσιμο εισόδημα) όσο και στους κοινωνικούς προϋπολογισμούς (δημοσιονομική διάσταση) με κόστος ευκαιρίας στη δαπάνη για τους εναπομείναντες νέους καθώς έτσι δημιουργείται στρέβλωση και φαυλότητα.

Εξάλλου, η αύξηση του προσδόκιμου (πρόβλεψη για πέραν των 100 ετών ζωής κατά μέσο όρο) μπορεί πρακτικά να παρατείνει τη ζωή μας, αλλά παράλληλα αντικειμενικά παραμένουμε για περισσότερο διάστημα γέροι (εξ’ ου και η εξέλιξη της γεροντολογίας, και της γηριατρικής) χωρίς ακόμα η επιστήμη να μπορεί να παρατείνει τα νιάτα μας!

Ο πληθυσμός στην Ελλάδα γερνάει και συρρικνώνεται

Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη γήρανση (2019), η Ελλάδα βρισκόταν στην έκτη θέση της λίστας των δέκα χωρών στον κόσμο με τη μεγαλύτερη συρρίκνωση του πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία, ενώ το 2050 η Ελλάδα θα βρίσκεται στην τέταρτη θέση παγκόσμια. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2018), η Ελλάδα θα υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση του συνολικού δείκτη παραγωγικότητάς της (στο σύνολο των χωρών της ΕΕ), λόγω των επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού της.

Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται περίπου κατά 450.000 κατοίκους κάθε δεκαετία, ώστε σε 30 χρόνια θα είναι σχεδόν κατά 1,5 εκατομμύριο λιγότερος (ΕΛΣΤΑΤ, 13/1/2022). Επιπρόσθετα, προβλέπεται να υποχωρήσει στα 8,1 εκατ. έως το 2100, ήτοι μείωση του πληθυσμού κατά 2,5 εκατ. άτομα ή 24% σε σχέση με το 2021 (Σενάριο βάσης δημογραφικών προβολών, Eurostat, Ιούλιος 2022 και εκτιμήσεις ΟΗΕ & Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, Οκτ. 2022).

Η επίπτωση της γήρανσης με κακή υγεία, σημαίνει πως κατά την περίοδο 2015-2030 κάθε κάτοικος της Ελλάδας χάνει και θα συνεχίσει να χάνει ετησίως πάνω από 488 ευρώ και συνολικά η ελληνική οικονομία πρόκειται να απωλέσει πάνω από 65 δισεκατομμύρια ευρώ (1/3 σημερινού ΑΕΠ) έως το 2030. Αυτό σημαίνει ότι η μακροημέρευση με κακή υγεία επηρεάζει την εθνική οικονομία, τόσο σε εκτίναξη των δαπανών για το σύστημα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας όσο και σε περαιτέρω μείωση του εργατικού δυναμικού της (Ανάλυση Harvard, 2020).

Με βάση τα τρέχοντα ποσοστά γονιμότητας, οι μεγαλύτερες μειώσεις πληθυσμού που αναμένει ο ΟΗΕ (Έκθεση UN, 2022) από το 2022 έως το 2100, τοποθετούν την Ελλάδα στην 6η δυσμενέστερη θέση παγκοσμίως– μια θέση μετά την Ιαπωνία και πριν την Ιταλία – με πρώτη τη Ν.Κορέα.

Ο ΟΗΕ (PopulationDivision, τμήμα του Department of Economic and Social Affairs) υπολογίζει, ότι το 2060 – σύμφωνα με το δυσοίωνο σενάριο – στην Ελλάδα θα κατοικούν 6.686.000 άτομα σε σχέση με τα 10.432.481 που καταγράφηκαν το 2021.

Στο κύριο σενάριο (ΙΟΒΕ 2022) εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερα το πραγματικό ΑΕΠ το 2100 κατά 58 δισ. € (31%) σε σχέση με το 2019, η απασχόληση κατά 2,1 εκατομμύρια άτομα (48%), τα δημοσιονομικά έσοδα κατά 14 δισ. € (19%) και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά περίπου 1.740 € (10%), με έτος βάσης το 2019.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξάνεται αλλά με φθίνοντα ρυθμό

Το 2100, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα είναι μεγαλύτερος από σήμερα αλλά θα αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό έχοντας κορυφωθεί στα 10 δισ. στη δεκαετία του 2060. Τα πληθυσμιακά ηνία της Κίνας θα έχει αναλάβει η Ινδία, καθώς η Κίνα θα έχει αποστερηθεί 50% του πληθυσμού της, υποσκελισθείσα και από τη Νιγηρία (Έρευνα Lancet, Ιούλιος 2020).

Πάνω από το μισό της αύξησης του πληθυσμού, έως το 2050, θα προέλθει από 8 χώρες, (ΟΗΕ, Νοέμβριος 2022). Αυτές προβλέπεται να είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, η Ινδία, η Νιγηρία, το Πακιστάν, οι Φιλιππίνες και η Τανζανία.

Αναφορικά δε με τα πολιτισμικά, ενδεικτικό είναι ότι για πρώτη φορά οι χριστιανοί είναι λιγότεροι από τον μισό πληθυσμό Αγγλίας και Ουαλίας (Γραφείο Εθνικής Στατιστικής ΗΒ, 29/11/2022).

Τι θα κάνει η γηραιά και γερασμένη πλέον Ευρώπη

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (21/4/2021), εστιάζει στις δημογραφικές τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αιτίες που προκαλούν το φαινόμενο, προτείνοντας πολιτικές αναχαίτισης. Οι ευρωβουλευτές αναγάγουν τις δημογραφικές μεταβολές σε βασική προτεραιότητα της ΕΕ, σε συνδυασμό με τις πολιτικές της κλιματικής αλλαγής και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Περαιτέρω θίγονται οι δημογραφικές μεταβολές που οδηγούν σε πληθυσμιακή αποψίλωση περιοχών, όπως στην ανατολική και νότια Ευρώπη, λόγω του υψηλού επιπέδου της ενδοκοινοτικής μετανάστευσης, της υπογεννητικότητας και του braindrain από τις λιγότερο ανεπτυγμένες προς τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές.

Επιπλέον, διαπιστώνεται η μεγέθυνση στο χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, καθώς οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 44% της ΕΕ ενώ το 78% του πληθυσμού της ζει σε αστικές περιοχές.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης της Γερμανίας (Αύγουστος 2021), ανακοίνωσε ότι χρειάζονται ετησίως περίπου 400.000 ειδικευμένοι μετανάστες στη χώρα κάθε χρόνο, (προκειμένου να ενισχύσουν παραγωγικά την αγορά εργασίας), διευκρινίζοντας ότι η ζήτηση δεν αφορά σε αιτούντες άσυλο, αλλά σε στοχευμένη μεταναστευτική πολιτική και για συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως νοσηλευτικό προσωπικό, τεχνικούς κλιματισμού, εφοδιαστικής αλυσίδας κ.ά.

Όταν λοιπόν τα λόγια γίνονται πράξη:

Μέσα σε μια δεκαετία το εργατικό δυναμικό της Γερμανίας που προέρχεται από χώρες εκτός ΕΕ τριπλασιάστηκε! (Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία – Destatis, 23/7/2022).

Επίσης στη Γερμανία, σχηματίζεται πρόταση για εφάπαξ κρατική παροχή 20.000€ σε όλους τους νέους ως "ελάχιστη περιουσία" χορηγούμενη στην ηλικία των 18 ετών(Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών DIW, 15/1/2022).

Συνακόλουθα, ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε τον οικονομικό και κοινωνικό κίνδυνο του δημογραφικού, αναφερόμενος σε ένταξη νόμιμων μεταναστών για άμβλυνση του κινδύνου μείωσης του εργατικού δυναμικού (Συνέδριο με θέμα "Δημογραφικό: Η μεγάλη πρόκληση", 8/6/2022). Μένει να το δούμε ως σαφές και εφικτό σχέδιο στο προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης με χαρακτήρα εθνικής πολιτικής, ώστε το όραμα να μην παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες, καθώς μπορεί να επικρατήσει και η παρηγορητική πλάνη τού από μηχανής θεού της ελληνικής τραγωδίας με την μορφή: "Καλά, τόσα χρόνια λαός, σιγά μη σβήσουμε".

Οι γενικές αιτίες των δημογραφικών είναι συγκεκριμένες και σταθμίζονται· όμως ειδικά για την Ελλάδα οι έως τώρα επιλογές είναι δική μας ευθύνη, όταν ενδεικτικά οι παλινδρομικές τάσεις μείωσης του πληθυσμού έως 14 ετών συνέκλιναν στο σωτήριο έτος 2004 με την αυξητική τάση των άνω των 65 ετών.

Αν συνδυάσουμε τα γεγονότα:

α) ότι η Ελλάδα αποτελεί κατά βάση χώρα με ροπή μονοκαλλιέργειας στο τουριστικό προϊόν (3η στην οικονομική εξάρτηση από τον τουρισμό – βλ.Gzeromedia: Tourism reliant economies, 09/2/2021),

β) ότι οι ρυθμοί αντιμετώπισης των δημογραφικών κινδύνων είναι χαλαροί και αποσπασματικοί σε σχέση με το μη αναστρέψιμο δημογραφικό σενάριο και

γ) ότι ολοένα και περισσότεροι ξένοι συνταξιούχοι αποκτούν ελληνικό ΑΦΜ (βλ. Νόμο 4646/2019, θεσμός του "διαμένοντος μη κατοίκου"Non – Dom, Άρθρο 5Β του ΚΦΕ),

λέτε να είναι δυστοπικό το σενάριο να φανταστούμε την Ελλάδα ως χώρα– θέρετρο AllInclusive υπηρεσιών σε μορφή Ευρωπαϊκού "ΚΑΠΗ" ενώ οι νέοι, λιγοστοί εναπομείναντες του braindrain, να υπηρετούν τον κλάδο αυτόν ως σερβιτόροι και νοσηλευτές;

Υστερόγραφο:

Αναφορικά με την άρνηση για την εισροή εξειδικευμένων μεταναστών υπό καθορισμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική, μάλλον θα κληθούμε να απαντήσουμε στο δίλημμα: "Κόσμος χωρίς Έλληνες ή χωρίς Ελλάδα;".

*Γιάννης Τσαρούχης: "Η Ελλάδα είναι ωραία ως σκηνικό, αλλά όχι ως παράσταση"

** Ο Δρ. Κωνσταντίνος V. Νικολόπουλος είναι καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικής Πολιτικής.