Ο Οκτώβριος της ανέχειας (μέρος Β)

Έχοντας αναφερθεί στο Α΄ μέρος σε βασικούς όρους και έχοντας, πιθανά, καταφέρει να απομυθοποιήσουμε κάποια στερεότυπα για τη φτώχεια, όπως ότι η Δύση δεν αντιμετωπίζει θέματα εισοδηματικού αποκλεισμού και ανέχειας ή ότι η εργασία και η σύνταξη δημιουργούν ασφάλεια από τον κίνδυνο φτώχειας, ας κάνουμε σύντομες αναφορές στα εξής:

Οι αλεξιπτωτιστές που αθέτησαν

Στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης αναφέρεται η παρακάτω ιστορία σύμφωνα με την οποία δύο αλεξιπτωτιστές, πέφτοντας από ένα υποθετικό αερόστατο, συμφώνησαν, χωρίς να γνωρίζουν πού θα προσγειωθούν, εφόσον ο τόπος ήταν εκ των προτέρων άγνωστος και για τους δύο, ότι ήθελαν να εξασφαλίσουν ευημερία είτε βρεθούν στη γόνιμη είτε στην άγονη γη. Εάν είχε τηρηθεί η συμφωνία αυτή, τότε θα ήταν win / win μακροπρόθεσμα για τους ίδιους και τους απογόνους τους, καθώς προέβλεπε ότι η γόνιμη και η άγονη γη θα μοιραζόταν μεταξύ τους καλύπτοντας τις ανάγκες ισομερώς. Αν αυτό συνέβαινε, στον πλανήτη μας θα υπήρχε μια πιθανή μακροχρόνια ευημερία, ομαλά κατανεμημένη στον πληθυσμό με ήπιο ρυθμό. Εντούτοις, η βραχυχρόνια βασίστηκε σε λογική win / lose είτε επειδή οι κάτοχοι του πλούτου δεν τήρησαν τη συμφωνία, είτε επειδή οι ιδιοκτήτες της άγονης γης ανάπτυξαν άλλου είδους δυνάμεις ώστε μέσα από κάθε είδους επεκτατικούς πολέμους απέκτησαν τους πόρους των πιο αδύναμων πληθυσμών.

Η ιστορία αυτή αναφέρεται σε ζήτημα διανομής του πλούτου. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η δημιουργία πλούτου, όπως απεικονίζεται στο ΑΕΠ, δεν είναι απαραίτητα ανάπτυξη αλλά κατά βάση μεγέθυνση και ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δείχνει την υποθετική ισοκατανομή του πλούτου χωρίς να είναι ούτε η δίκαιη, ούτε η πραγματική. Έπειτα ακολουθεί η αναδιανομή προκειμένου να αποκαταστήσει τις χαμένες ισορροπίες· μόνο που η αναδιανομή απλώς περιορίζει την ανέχεια διατηρώντας την ανισότητα χωρίς να αγγίζει τις πηγές της.

Αναφορικά με την αναδιανομή, υπάρχει η κοινότοπη φράση ότι "σκοπός δεν είναι να σου δώσω ελεημοσύνη και καρπό αλλά να σε μάθω να καλλιεργήσεις εσύ τη γη" και να δρέψεις τους καρπούς της; (όντως;). Βέβαια δεν γίνεται περαιτέρω επέκταση του νοήματος της φράσης γιατί το ζήτημα είναι εάν γίνεσαι εργάτης της δικής μου γης ή αν θα αποκτήσεις τη δική σου.

Από τις αναδιανεμητικές λύσεις που έχουν εφαρμοστεί πολλές εφάπτονται στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Γι’ αυτό όμως γνωρίζουμε ότι δεν αποτελεί μέτρο κατά της φτώχειας καθώς εμπίπτει σε χαρακτήρα αναδιανομής ενώ δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας όπως πλεονάσματα προσφοράς χωρίς να περιορίζει την ανεργία.

Η αναδιανομή εμπλουτίζεται με ποικίλες τεχνικές, οι οποίες στοχεύουν στον περιορισμό της έντασης (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής) και όχι σε λύσεις επί της ουσίας, όπως η είναι εξάλειψη της ανισότητας και της φτώχειας.

Στις σύγχρονες κοινωνίες οι οχυρώσεις αποφυγής τής φτώχειας φαίνεται ότι είναι ασταθείς και ευάλωτες. Άλλωστε η πρόσφατη παγκόσμια πληθωριστική κρίση ανέδειξε τα ισχνά θεμέλια που έχει το κοινωνικό δίκτυ προστασίας. Με απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι αρκούσαν οι πρώτοι μήνες του 2022 ώστε η παγκόσμια πληθωριστική έξαρση να οδηγήσει σε πτώχευση επιχειρήσεις και σε φτώχεια νοικοκυριά.

Βασικές αιτίες που έχουν ειπωθεί και "η διαφορά δυναμικού"

Αναζητώντας τις αιτίες της φτώχειας συναντάμε θεωρίες και πραγματικότητες. Αιτία μπορεί να αποτελεί η "χθαμαλή διανομή" (άπορη γη) και αναφερόμαστε στη μιζέρια ή στις άναρχα εκμεταλλευόμενες, από τρίτους, χώρες, όπου ο ενδεής πληθυσμός, σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να παραδώσει γη και ύδωρ για να εξασφαλίσει έστω στοιχειώδη ικανοποίηση σε βασικές ανάγκες, με εθελοδουλία.

Στη σειρά του Αστερίξ και στο "The Mansions of the Gods", του René Goscinny, οι δούλοι απόλαυσαν έκπληκτοι την ελευθερία τους με τίμημα να εργάζονται στο ίδιο ακριβώς αντικείμενο έναντι μισθού, αλλά καταβάλλοντας ενοίκιο για το έως τότε δωρεάν κατάλυμα και αντίτιμο για το γεύμα τους, "μια ή άλλη".

Φτώχεια, όμως, συναντάται και στη "μεγάλη παραγωγή" καθώς στον τόπο που ευδοκιμεί ο πλούτος δημιουργούνται ανισότητες, οι οποίες στηρίζονται στην παρακινητική "διαφορά δυναμικού". Παρεμπιπτόντως, αυτή η διαφορά δυναμικού είναι εγγενής του οικονομικού συστήματος όταν ο σκοπός της κερδοσκοπίας και της μεγιστοποίησης της είναι δεδομένος σε μία κοινωνία. Η διαφορά δυναμικού κρίνεται "αναγκαία" προκειμένου να μεταφέρει την "ενέργεια" που λέγεται κέρδος και προσδοκία κέρδους είτε με βάση το κόστος παραγωγής (φθηνή εργασία, φθηνή πρώτη ύλη) είτε μεταξύ της ζήτησης προϊόντων. Μπορούμε να δούμε τέτοια παραδείγματα στις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας της δεκαετίας του 1990, και στις αγορές της Κίνας και της Ινδίας αρχές του 21ου αιώνα πριν να αποκτήσουν την ανταγωνιστική ισχύ που έχουν τώρα.

Περαιτέρω, εντοπίζεται η φτώχεια βάσει οικονομικών συστημάτων· άλλη η διάσταση της φτώχειας του φεουδαλισμού και άλλη των βιομηχανικών κοινωνιών. Άλλη η φτώχεια των λαών του υπαρκτού σοσιαλισμού και άλλη του πρώιμου ή ύστερου καπιταλισμού. Στο σημείο αυτό μπορεί να ξεκινήσει ιδιαίτερη ανάλυση, που δεν αφορά στο θέμα του παρόντος κειμένου, για την ποιότητα των αναγκών που δεν καλύπτονται καθώς υπάρχει διάσταση για το εάν κατέχει κανείς ένα πιάτο φαΐ, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παιδεία, ελευθερία λόγου, αυτοδιάθεση ή αν το σύστημα παρέχει ή όχι ευκαιρίες ευημερίας κ.λπ. Εντούτοις ανισότητα και φτώχεια υπήρξε παντού. Ενδεικτικά, στην τέως σοβιετική Ρωσία, άρα στην ολιγαρχικά καπιταλιστική σημερινή Ρωσία, 19,6 εκατομμύρια Ρώσοι (13% του πληθυσμού) διαβιούσαν το 2020 με εισοδήματα κάτω του ελάχιστου ορίου (168 ευρώ μηνιαία) με βάση στοιχεία της Ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Rostat, 2021). Στην Κίνα, του κρατικού καπιταλισμού, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κατάφερε να βγάλει από την ακραία φτώχεια 100 εκατ. ανθρώπους από το 2012 έως το 2021, πάντοτε μιλώντας με όρους απόλυτης φτώχειας και μέτρο στη χώρα το ημερήσιο εισόδημα των 2,3 δολαρίων. Εντούτοις στο ίδιο διάστημα το χάσμα πλούσιων – φτωχών ενδυναμώθηκε εντυπωσιακά (Bloomberg, Ιαν. 2021).

Στους κλασικούς οικονομολόγους Ad. Smith, K. Marx οι αιτίες του πλούτου προσεγγίζονται κυρίως από την πλευρά της συμβολής των συντελεστών παραγωγής, όπως στην πρόσοδο της γης και στην εργασία. Στη βεμπεριανή θέση, η ευπορία αιτιάζει στη δυτική κουλτούρα παραγωγής, καθώς υπό την καθοδήγηση βασικών αρχών του δυτικού πολιτισμού οι χώρες κατέκτησαν τον πλούτο νωρίτερα ελέγχοντας τις αγορές προϊόντων. Επίσης, υπάρχουν και θέσεις που εξηγούν την ανισότητα προς όφελος των χωρών που είχαν δημιουργήσει αποικιοκρατικά καθεστώτα, ελέγχοντας τους πόρους του υπόλοιπου κόσμου.

Έρευνες και μελέτες διαπιστώνουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ της ελλιπούς παιδείας και της φτώχειας - ένδειας, όπως στην Ινδία του 20ου αιώνα, (Amartya Sen, Νόμπελ Οικονομικών, 1998). Η έλλειψη εκπαίδευσης οδηγεί σε χαμηλές ευκαιρίες ή σε ανυπαρξία ευκαιριών ευμάρειας ενώ αντίθετα η αυξημένη παροχή παιδείας πολλαπλασιάζει την πρόσβαση στην ευημερία· αντίφαση που δημιουργεί δύσκολα αναστρέψιμη φαυλότητα αυξάνοντας την εξουσία των δυνατών, την εξάρτηση των αδύναμων και το μεταξύ τους χάσμα.

Επίσης, έχουν εκφραστεί θεωρίες βάσει των οποίων αιτία ανέχειας αποτελεί η ανεπάρκεια κοινωνικών στόχων από τις κυβερνήσεις και η ανεπάρκεια κοινωνικής πολιτικής με συνέπεια χαμηλές ευκαιρίες στον πληθυσμό. Επιπλέον χώρες ξεκινάνε με μειονέκτημα είτε λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητα, είτε πολιτικής αστάθειας ώστε τα πολιτικά προβλήματα και η έωλη εξουσία να στερούν ορθολογισμό και ανάπτυξη.

Περαιτέρω, έχουν ειπωθεί απόψεις, που συνάδουν με τη θεωρία ηγεσίας και παρακίνησης (Theory X and Theory Y) του Douglas McGregor, κατά την οποία οι φτωχοί είναι υπαίτιοι της φτώχειας τους καθώς είναι εξ ορισμού τεμπέληδες και ανίκανοι να μπουν στην αγορά εργασίας (τουλάχιστον) ή στην επιχειρηματικότητα όντες υπεύθυνοι της μοίρας τους.

Ο Th. Piketty ανάγει το ζήτημα της ανισότητας σε πολιτικά ζητήματα, στην πολιτική ταυτότητα των κυβερνήσεων, στην παραγωγή των δημοσίων αγαθών και στο κράτος πρόνοιας, όπως αυτό προέκυψε στην μεταπολεμική Ευρώπη και μέχρι τη δεκαετία του 1980, όπου ξεψύχησε με την κυριαρχία του NewPublicManagement της Μ. Θάτσερ και του Ρ. Ρήγκαν και αφορμή τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 που εξέθεσαν δημοσιονομικά τις αναπτυγμένες χώρες.

O Niall Ferguson (The Grate Degeneration) εκτιμά ότι η διευρυμένη ανισότητα των εισοδημάτων στις ΗΠΑ, αποδίδεται από την πλευρά των συντηρητικών, στη δημοσιονομική πολιτική και στις τεχνολογικές αλλαγές ενώ οι φιλελεύθεροι θεωρούν ότι είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς επένδυσης στη δημόσια εκπαίδευση και στη μείωση της φορολογίας προς όφελος των πλουσίων.

Πώς εξαλείφεται η φτώχεια

O Elon Musk, (Οκτ. 2022) υπόσχεται ότι με τα ρομπότ θα μετασχηματίσει τον πολιτισμό εξαλείφοντας τη φτώχεια. Βέβαια εδώ εγείρεται το ζήτημα στο ποια θα είναι η διανομή αυτής της τεχνολογίας, θα αγοράζεται, θα νοικιάζεται, θα είναι προσβάσιμη στις επιχειρήσεις και στον πληθυσμό ή θα αποτελεί ένα νέο στεγανό ολιγοπώλιο ελέγχου της παραγωγής;

Η φτώχεια υπήρχε ανέκαθεν από τους βιβλικούς, ακόμη, χρόνους αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποτελεί παράδοση και η εξάλειψή της είναι ουτοπικό πολιτισμικό επίτευγμα.

Οι φετινές μελέτες των Διεθνών Οργανισμών, οίκων αξιολόγησης, τραπεζών καθώς οι εισηγητικές εκθέσεις των κρατικών προϋπολογισμών αλλά και οι Εκθέσεις FED και ECB για τη νομισματική πολιτική ξεκινάνε με τον παράγοντα "αβεβαιότητα". Επιπλέον, το παγκόσμιο χρέος κυμαίνεται στο 350% του παγκόσμιου ΑΕΠ και εφόσον αποτελεί προεξόφληση του μέλλοντος απαιτεί αποπληρωμή και επιφυλάσσει αν όχι φτώχεια στις ερχόμενες γενιές, σίγουρα μικρότερες ευκαιρίες ευημερίας και ανισότητα.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει περιοριστεί η απόλυτη φτώχεια, ενώ παρατηρούμε επιπολασμό της σχετικής. Επισημαίνοντας για άλλη μία φορά ότι η αναδιανομή έχει πολλές τεχνικές να καταπραΰνει αλλά όχι να λύσει το πρόβλημα της φτώχειας, ο μοναδικός τρόπος να περιοριστεί η φτώχεια είναι η συμμετοχή στην παραγωγή - διανομή. Και η συμμετοχικότητα προϋποθέτει παιδεία και βούληση.

Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θέλουμε ή μας αρκεί απλώς να το επισημαίνουμε με τεχνοκρατική αυστηρότητα και ανθρωπιστική επικάλυψη;.

* Ο Δρ. Κωνσταντίνος V. Νικολόπουλος είναι καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικής Πολιτικής.