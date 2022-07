Ψηφιακά πρόβατα και λύκοι

Του Γιώργου Θεοδωρακόπουλου

Έχοντας διανύσει μια 10ετή οικονομική κρίση, η οποία συνέβαλε στην τεχνολογική υποβάθμιση των επιχειρήσεων, η χώρα έχει μια ευκαιρία μέσω του ταμείου ανάπτυξης να εκσυγχρονιστεί και σε επίπεδο λειτουργίας του Δημοσίου τομέα αλλά και των επιχειρήσεων που τόσο πολύ έχουν ανάγκη την στήριξη.

Μιλάμε για "Ψηφιακό Μετασχηματισμό" ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για "Ψηφιακή Μετάβαση". Αναφερόμαστε σε μια χώρα, που οι επιχειρήσεις (κυρίως λόγω της κρίσης) σε μεγάλο ποσοστό δεν έχουν μηχανογραφηθεί. Ακόμα και σήμερα όπου η έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι υποχρεωτική. Δυστυχώς η νέα ευκαιρία που παρουσιάζεται θα αναλωθεί στην απόκτηση του βασικού εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτές, δημιουργία site - e-shop κλπ) για την λειτουργία εφαρμογών που θεωρητικά θα έπρεπε ήδη να έχουν εφαρμόσει οι επιχειρήσεις.

Μέσω του νέου προγράμματος, είναι η ευκαιρία για τους επαγγελματίες να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους και να συμπεριλάβουν τις νέες τεχνολογίες που θα βοηθήσουν στην αύξηση του κύκλου εργασιών τους. Τεχνολογίες που ακόμα ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει όχι απλά την χρησιμότητα τους αλλά ούτε κάν την ύπαρξη τους.

Για παράδειγμα, στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, ένας επιχειρηματίας μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα και την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής του, με τεχνολογίες που αφορούν την ανάλυση των συστατικών του χώματος και του ελεγχόμενου ποτίσματος βάσει αναλύσεων και αναφορών από ειδικά αισθητήρια. Σκεφτείτε την εξοικονόμηση σε νερό και την ακριβή χρήση λιπασμάτων και φαρμάκων για την ποιότητα των προϊόντων.

Οι επαγγελματίες, που θα κληθούν να καταθέσουν μελέτες για να χρηματοδοτηθούν, καλό είναι να εντοπίσουν τους επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής, οι οποίοι θα έχουν γνώση του κλάδου τους και θα αναζητήσουν λύσεις που αφορούν αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών. Επιμένω στην ψηφιοποίηση. Σκεφτείτε τον αυτοματισμό που ανέφερα πριν, χωρίς την ψηφιακή επεξεργασία των δεδομένων και ανάλυση τους.

Καλούμαστε να σκεφτούμε, out of the box, για τις επιχειρήσεις μας, για να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή. Να επικεντρωθούμε στο προσφερόμενο προϊόν και να προσπαθήσουμε να εκσυγχρονίσουμε κάθε διαδικασία που σπαταλά χρόνο και χρήμα.

Αναζητήστε projects που θα εφαρμόζουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω αυτής θα εκπλαγείτε, πόσο χρόνο θα εξοικονομήσετε σε διαδικασίες που δεν προσφέρουν καμία εξέλιξη στην παραγωγή υπηρεσιών ή προϊόντων.

Ήδη στην ελληνική αγορά, έχουν εμφανιστεί προϊόντα, που αφορούν τέτοιες τεχνολογίες, όπως οι ψηφιακές γραμματείς τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, 24 ώρες την ημέρα, οι πελάτες μπορούν να καλούν την επιχείρηση και να συνομιλούν με φυσικό λόγο με συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτές αποφασίζουν, ανάλογα με το τί ζητάνε οι πελάτες, αν πρέπει να καταχωρήσουν ένα μήνυμα ή να καταγράψουν μια παραγγελία ή να εξυπηρετήσουν με τεχνικές συμβουλές. Η επιχείρηση αυτή την συνομιλία θα την δεί οργανωμένη ή καταχωρημένη στο εμπορικό πρόγραμμα ή στο CRM της και θα εκτελέσει την απαίτηση του πελάτη. Χωρίς να έχει σπαταλήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο από την παραγωγική της διαδικασία!

Θα μου πείτε βέβαια τι γίνεται με τις ανθρώπινες σχέσεις; Ακριβώς!

Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορεί να βελτιωθούν όταν ο μεσίτης θα μπορεί να καλέσει τον πελάτη με όλη την προσοχή και ηρεμία που χρειάζεται για να τον εξυπηρετήσει, παρά να σηκώσει ένα κινητό και να του μιλήσει ενόσω θα προσπαθεί να δείξει ένα δυάρι σε ένα γονιό που έχει έρθει από την επαρχία για να βρει σπίτι για το παιδί του που μπήκε στο πανεπιστήμιο σε άλλη πόλη.

Επιτέλους πλέον η επικοινωνία μπορεί να γίνει οργανωμένα πρόσωπο με πρόσωπο, και ταυτόχρονα να μην χαθούν πελάτες και να μη χαθούν σημαντικά τηλεφωνήματα ενόσω εξυπηρετείται άλλος πελάτης. Αυτή είναι η αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην μικρή και μεσαία επιχείρηση: η αλλαγή επιπέδου δυνατοτήτων...

Από την άλλη, το να πραγματοποιήσετε εσείς ένα τηλέφωνο σε επίπεδο marketing στον πελάτη, σε ανύποπτο χρόνο, για να τον ευχαριστήσετε θα αξιολογηθεί θετικότερα. Όλοι είμαστε ευγενικοί με τους πελάτες κατά την αγοραπωλησία. Το να μας καλέσει όμως κάποιος, σε μεταγενέστερο χρόνο για να μάθει αν είμαστε ικανοποιημένοι από το προϊόν που αγόρασε και την εξυπηρέτηση είναι κάτι που θα αυξήσει τις προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες (αν αυτό είναι ζητούμενο).

Το πεδίο για την ψηφιακή μετάβαση, είναι τεράστιο. Αρκεί και εσείς ώς επαγγελματίες αλλά και ο τεχνικός σας σύμβουλος, να εντοπίσετε μαζί τις διαδικασίες εκείνες που "πονάνε" στην αλυσίδα παραγωγής (προϊόντων ή υπηρεσιών) και να τις ψηφιοποιήσετε με τέτοιο τρόπο που στο τέλος θα συμβάλουν στο ζητούμενο: στην παραγωγή περισσότερου και καλύτερου προϊόντος και υπηρεσίας.

Δοθείσης αυτής της τεράστιας ευκαιρίας εκσυγχρονισμού τους, κάποιοι αναπόφευκτα θα αρκεστούν να πάρουν ένα υπολογιστή και να φτιάξουν ένα απλό website. Κάποιοι άλλοι όμως θα επενδύσουν στο να σπρώξουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής τους στο επόμενο επίπεδο. Η διαφορά τους θα είναι εκείνη ανάμεσα στα πρόβατα και τους λύκους. Οι πρώτοι θα αποτελέσουν το γεύμα των δεύτερων.

* Ο κ. Γιώργος Θεοδωρακόπουλος επιχειρεί στον τομέα της πληροφορικής, στην Τρίπολη Αρκαδίας. Έχει διατελέσει αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου Τρίπολης.

theo@symmetric.gr - Twitter: @g_m_theo