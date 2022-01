Του Γιώργου Ι. Κωστούλα

Ο πρόσφατος (18/10/21) θάνατος του στρατηγού Colin Powell, πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, ανακάλεσε στη μνήμη μου μια ιστοριούλα,-εισφορά του στρατηγού σε συζήτηση με θέμα: Τhe Best Advice I Ever Got- Η καλύτερη συμβουλή που μου έδωσαν ποτέ.

Την παραθέτω παρακατω. Πάνω στο ίδιο θέμα, βρήκα επίσης πολύ ενδιαφέρουσα την απάντηση της Έμα Τάκερ, της πρώτης γυναίκας, αρχισυντάκτη της εμβληματικής κυριακάτικης εφημερίδας της Μεγάλης Βρετανίας, Sunday Times, στην Καθημερινή (19/11/21). Ενδιαφέρουσα και για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι ταυτόσημη με τη συμβουλή που δέχθηκα κι εγώ στα πρώτα διευθυντικά μου βήματα. Καθ’ ότι ταυτόσημη, βρίσκεται ενσωματωμένη στη δική μου ιστοριούλα, που επίσης ακολουθεί.

Πρώτα η ιστορία του Colin Powell

Διηγείται ο στρατηγός: Ως νεότερος αξιωματικός έτυχε να συνυπηρετήσω με μερικούς από τους παλιούς στρατηγούς, οι οποίοι είχαν πολεμήσει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και οι οποίοι, μπορεί μεν να μην ήταν πλέον πρώτης γραμμής, είχαν όμως φάει τη στρατιωτική ζωή με το κουτάλι.

Έναν τέτοιον στρατηγό, λοιπόν, πλησίασε ένας φιλόδοξος νεαρός υπολοχαγός, που είχε βάλει πλώρη για τα ψηλά. Ήταν μια ευκαιρία, καθώς ο γηραιός στρατηγός καθόταν στο μπαρ, να του κάνει την κρίσιμη ερώτησή του:

- Στρατηγέ μου, πως θα μπορέσω και εγώ να γίνω στρατηγός;

Η απάντηση του στρατηγού:

-Γιε μου, πρέπει να δουλεύεις συνέχεια σκληρά. Πρέπει να διατηρείς πάντοτε υψηλό φυσικό και ηθικό κουράγιο... Θα υπάρξουν στιγμές που θα είσαι κατακουρασμένος αλλά ποτέ δε θα επιτρέψεις να φανεί... Θα υπάρξουν στιγμές που θα είσαι φοβισμένος αλλά ποτέ κανένας δεν πρέπει να το καταλάβει. Και, βεβαίως, κατέληξε ο στρατηγός, θα πρέπει πάντα να είσαι και να συμπεριφέρεσαι ως ηγέτης.

Ο νεαρός υπολοχαγός άκουσε συνεπαρμένος το στρατηγό και όταν αυτός τελείωσε, σα να τακτοποιούσε τις σκέψεις του, του είπε συμπερασματικά:

-Ευχαριστώ στρατηγέ... Ώστε αυτά πρέπει να κάνω για να γίνω στρατηγός...

-Όχι, απάντησε ο στρατηγός... Αυτά πρέπει να κάνεις για να γίνεις λοχαγός... και μετά πρέπει να κάνεις τα ίδια, πάλι και πάλι, σε όλη σου την επαγγελματική διαδρομή...

Και καταλήγει ο Colin Powell: Σε όλη μου τη ζωή προσπάθησα πάντα να κάνω το καλύτερό μου κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση. Να σκέφτομαι το αύριο και ίσως, διστακτικά, να ονειρεύομαι το μέλλον. Όμως, το να κάνεις το καλύτερό σου σήμερα, είναι το ζητούμενο. Αυτό πρέπει να είναι ο οδηγός. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις στρατηγός ή καλύτερα ένας καλός στρατηγός, αν πρώτα δε γίνεις ένας καλός λοχαγός...

Και η δική μου ιστορία

Ένας από τους λίγους εμπνευσμένους μάνατζερ με τους οποίους συναπαντήθηκα ήταν ο Peter M. Ο Peter έδινε μεγάλη σημασία στις ετήσιες εκθέσεις- αξιολογήσεις των υφισταμένων του. Ήταν αυτές πραγματικές αναλύσεις- ακτινογραφίες προσωπικότητας, διεισδυτικές επισημάνσεις ανεπαρκειών και επαρκειών του συνεργάτη, πραγματικά εργαλεία-οδηγοί επαγγελματικής βελτίωσης και εξέλιξης.

Σε μια δική μου αξιολόγηση, λοιπόν, είχε γράψει μεταξύ άλλων: Periodically presents est than his best work: Σήμερα, με τη βελτίωση του επιπέδου των Ελλήνων μάνατζερ, είναι αυτονόητο ότι η έμφαση στη φράση είναι τοποθετημένη στη λέξη: his. Την εποχή, όμως, που γράφτηκε αυτή η έκθεση αυτό δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Έπρεπε, λοιπόν, να γίνει μεγάλη συζήτηση μεταξύ μας για να καταλάβω τί εννοούσε ο Peter με τη φράση: His best work. Κάτι που ομολογουμένως το κατάλαβα πολύ καλά, αφού για μένα αυτό, στη μετέπειτα επαγγελματική μου ζωή, απετέλεσε και τον προσωπικό μου ορισμό του Επαγγελματισμού.

Εδώ ήταν, λοιπόν, και με αυτή την ευκαιρία που ο Peter μού διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία, που τόσες φορές έκτοτε έχω χρησιμοποιήσει, όταν με τη σειρά μου χρειάστηκε, σε παρόμοιες περιπτώσεις, να μεταφέρω κι εγώ σε υφισταμένους μου τη σημασία και την αξία που έχει για όλους μας, να δίνουμε σε ό,τι κάνουμε, κάθε φορά, το καλύτερό μας. Προσοχή, όχι το γενικώς, καλύτερο, αλλά το καλύτερο που εμείς μπορούμε, το καλύτερο δικό μας αποτέλεσμα.

Παρεμβάλλω εδώ και την παρεμφερή απάντηση της της Έμα Τάκερ: "Όποια δουλειά κι αν σας ανατεθεί, κάντε την καλά, γιατί τα πάντα είναι ενδιαφέροντα, όλα έχουν ενδιαφέρον αν τα κάνετε σωστά. Αφοσιωθείτε στη δουλειά και μην παραείστε ανυπόμονοι. Κάντε το καλά, απολαύστε το, κάντε το επόμενο βήμα όταν είστε έτοιμοι", υπογραμμίζει.

Διηγείται λοιπόν ο Peter, ότι στο δικό του ξεκίνημα είχε έναν απαιτητικό διευθυντή που είχε τον τρόπο να παίρνει πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα από τους υφισταμένους του.

Κάποιος βοηθός του, λοιπόν, που είχε υποβάλει μια έκθεση αρκετές μέρες πριν, ρώτησε τον εν λόγω διευθυντή, "πώς την είδε". O διευθυντής, αντί για απάντηση, ρώτησε το νεαρό συνεργάτη του "αν η έκθεσή του ήταν η καλύτερη που μπορούσε να ετοιμάσει". O συνεργάτης, διστακτικά μουρμούρισε κάτι, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι, "με λίγη περισσότερη δουλειά, θα μπορούσε να ήταν καλύτερη". Χωρίς άλλο σχόλιο, ο διευθυντής τού επέστρεψε την έκθεση, ζητώντας του να την ξαναδεί και να την ξαναυποβάλει.

Μετά από μια εβδομάδα, ο βοηθός υπέβαλε πάλι την εργασία ξαναγραμμένη και βεβαίως βελτιωμένη, οπότε, λίγο πολύ, επαναλήφθηκε ο ίδιος διάλογος. Σε δυσκολότερη θέση τώρα ο βοηθός επανέλαβε ότι "ίσως ένα δυο σημεία θα μπορούσαν ν’ αναλυθούν περισσότερο και να αναπτυχθούν καλύτερα". "Άντε μπράβο", του είπε ο διευθυντής. "Κάνε αυτό που πρέπει και τα ξαναλέμε".

Μετά από τη νέα επεξεργασία, και πεπεισμένος ο νεαρός συνεργάτης ότι αυτή τη φορά είχε γράψει μια αψεγάδιαστη έκθεση, πέρασε το γραφείο του προϊσταμένου του για να του την παραδώσει, προετοιμασμένος, συγχρόνως, για το συνήθη διάλογο. Όπως και έγινε.

"Τι έχεις να μου πεις σήμερα", άρχισε ο διευθυντής, "είναι αυτή τη φορά η έκθεσή σου ό,τι καλύτερο μπορούσες να ετοιμάσεις"; Όντας βέβαιος γι’ αυτό, αυτή τη φορά ο νεαρός απάντησε αποφασιστικά: "Μάλιστα, κύριε". "Ωραία", αποκρίθηκε ο διευθυντής. "Αν είναι έτσι... Θα τη διαβάσω..."

Το μήνυμα της ιστορίας (ειδικό): Τι νόημα έχει να διαβαστεί μια έκθεση όταν ο ίδιος ο συντάκτης της αναγνωρίζει ότι αυτή έχει ελλείψεις, αδυναμίες κ.λπ. και που χρειάζεται συμπληρώσεις; Όχι μόνο δεν είναι χρήσιμη, αλλά ενδεχομένως να είναι και επικίνδυνη.

Μήνυμα (γενικό): Μην παραλείπετε, σε ό,τι κάνετε, να είστε πάντα το καλύτερό σας.

Αυτά, και αντί άλλων ευχών για την καινούργια χρονιά.

*Ανασύσταση παλαιότερου ομότιτλου κειμένου μου.

* O κ. Κωστούλας είναι τέως γενικός διευθυντής εταιρειών του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. E-mail: gcostoulas@gmail.com