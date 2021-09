Γυναίκες στα Δ.Σ.- Μόνο η κορυφή του παγοβούνου

Της ‘Εφης Σταυροπούλου

Το μέτρο της ποσόστωσης 25% για τη συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Μοιάζει όμως, να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Χρειάζονται πιο διευρυμένες παρεμβάσεις για να ενισχυθεί η εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτατες θέσεις σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία ικανοποιητική "δεξαμενή" ταλέντου που θα τροφοδοτεί τα Δ.Σ. με ικανά στελέχη και επιχειρηματίες.

Οι γυναίκες εξασφαλίζουν καλά αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερη εκπροσώπηση γυναικών στη διοίκηση, πετυχαίνουν 41% μεγαλύτερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων και 56% καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα (McKinsey). Οι ομάδες που είναι ισορροπημένες, ως προς το φύλο, αποδίδουν καλύτερη διακράτηση πελατών, οργανική ανάπτυξη και μεγαλύτερα μικτά κέρδη (Sodexo). Kαι όμως, ενώ οι γυναίκες μπαίνουν με ίση εκπροσώπηση φύλου στην αγορά εργασίας, καταλήγουν να είναι μόνο το 21% στις ανώτατες ιεραρχικά βαθμίδες (McKinsey). Τί συμβαίνει; Δεν έχουν τα "τυπικά προσόντα" να αναδειχθούν ή δεν το επιδιώκουν;

Μπορούμε να επιδράσουμε καθοριστικά στο "λιώσιμο" του παγόβουνου, αν δράσουμε με διαρκή πρόθεση και μακροπρόθεσμα σε τέσσερις τομείς: α) Στο ευρύτερο περιβάλλον και την "πολιτισμική" διακυβέρνηση, β) με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, πρωτοβουλίες και παραδειγματικές συμπεριφορές της ηγεσίας -sponsoring, mentoring, coaching, γ) χτίζοντας συμπεριληπτικά συστήματα ευκαιριών και αναγνώρισης και τέλος δ) επιδρώντας στις ατομικές συμπεριφορές.

Η Linkage, έκανε ποιοτική έρευνα με γυναίκες στελέχη σε επιχειρήσεις του Fortune 500, καταλήγοντας ότι οι γυναίκες συναντούν εσωτερικά εμπόδια για την ανάπτυξή τους, που ισχύουν μόνο για αυτές, με βασικό εμπόδιο τον Εσωτερικό τους Κριτή (Linkage: Mastering Your Inner Critic and 7 Other High Hurdles to Advancement). Ιδιαίτερα ανασταλτικές στην ανάπτυξή τους, αποδεικνύονται επίσης οι περιοριστικές αντιλήψεις τους, ταυτόχρονα με τα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν -όπως αυτό της μητρότητας, της διαφορετικής αντιμετώπισης στην αξιολόγηση και της προσδοκίας να είναι υποστηρικτικές και αρεστές. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες ώστε να διαμορφώσουν προσωπικό όραμα και στόχευση, να το διεκδικούν και να το παρουσιάζουν αυθεντικά και δυναμικά. Πόσες γυναίκες έχουν τελικά την ξεκάθαρη φιλοδοξία να μπουν σε Διοικητικά Συμβούλια; Από εκείνες που έχουν σαφήνεια για το όραμά τους, η πλειονότητα δεν έχει εκπαιδευτεί για να διαπραγματευτεί επαρκώς να αποκτήσει τις απαραίτητες εμπειρίες, και ακόμα περισσότερες δε νοιώθουν άνετα στην ανάθεση έργων σε άλλους, ώστε να εστιάσουν στις προτεραιότητες τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι γυναίκες που παρακολούθησαν το Συνέδριο Women in Leadership πέτυχανν α προαχθούν σε διπλάσιο βαθμό και να αυξήσουν το μισθό τους πάνω από 10%, στο τριπλάσιο, συγκριτικά με εκείνες που δεν το παρακολούθησαν.

Έχω πεισθεί και από έρευνες και από την προσωπική μου πορεία και αλληλεπίδραση με γυναίκες στελέχη ότι η σωστή "αντιμετώπιση" του παγόβουνου και το αντίδοτο στην πόλωση των διακρίσεων που φαίνεται να επιφέρουν οι ποσοστώσεις, είναι η επένδυση στην ανάπτυξη ικανοτήτων αυτεπίγνωσης και ηγεσίας στις γυναίκες αλλά και ταυτόχρονα η καλλιέργεια συμπεριληπτικών συμπεριφορών στο σύνολο του πολιτισμού μας, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις και μάλιστα με αίσθημα "κατεπείγοντος".

Κάτι αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ. ‘Εχοντας βιώσει πολλούς αγώνες εμποδίων και αντίστοιχα πεσίματα και σηκώματα, μέχρι να ασπαστώ το δρόμο της επιχειρηματικότητας στον τομέα που οραματίζομαι, νοιώθω την ευθύνη να συμβάλλω δραστικά και στους τέσσερεις τομείς προς όφελος των γυναικών και της κοινωνίας, με την ένταση που το διατύπωσε ο Νίκος Καζαντζάκης "Ν’ αγαπάς την ευθύνη να λες εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο".

Η κα Έφη Σταυροπούλου, Partner & Εxecutive Coach, Linkage Ελλάδας, θα μιλήσει στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, 17.00-18.30, για τα εμπόδια των Γυναικών σε διαδικτυακή ομιλία και συζήτηση με διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων και συμβούλους, που διοργανώνουν οι επιτροπές Leadership και Women in Business του Ελληνο- Αμερικανικού Επιμελητηρίου.