Η Ελλάδα φοράει τα καλά της

Του Απόστολου Μάνθου

Η χώρα μπαίνει στην τελική ευθεία για το επίσημο άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού τη 15η Μαΐου. "All you want is Greece" σιγοτραγουδάει η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδος, αναμένοντας να αδράξει ένα καλύτερο αύριο από αυτό που της έτυχε το 2020. Οι προσδοκίες για τη φετινή τουριστική σεζόν είναι μεγάλες και τα πρώτα καθαρά δείγματα γραφής για τα ταξίδια προς τη χώρα μας εμφανίζονται να είναι άκρως ενθαρρυντικά, δίχως μέσα σε αυτά να συμπεριλαμβάνονται καν οι αφίξεις της τελευταίας στιγμής, που αναμένεται να παίξουν τον ρόλο του μπαλαντέρ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επιδιώκεται είναι τουλάχιστον ο διπλασιασμός των περσινών αφίξεων. Ήδη τα αεροδρόμια των Χανίων, του Ηρακλείου, της Κω, της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Ρόδου, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας έχουν αρχίσει να υποδέχονται τις πρώτες αφίξεις τουριστών, με το υπουργείο Τουρισμού να ετοιμάζεται πυρετωδώς, παρουσιάζοντας την Πέμπτη 13 Μαΐου τη νέα καμπάνια του ΕΟΤ. Στο μεσοδιάστημα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μέσα στην πρώτη πεντάδα της Ε.Ε. ως ένας από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς για το 2021. "Μπορούμε να προσφέρουμε στον επισκέπτη όλα όσα του στέρησε η πανδημία όλο αυτό το διάστημα και να τον κάνουμε να βιώσει την αυθεντικότητα και την ξεχωριστή ταυτότητα του τόπου και των ανθρώπων μας", είχε τονίσει ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης. Μαζί του...

Το τουριστικό στοίχημα αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με πολλές από τις εισηγμένες εταιρείες που είχαν "δαγκωθεί" να θέλουν να ρεφάρουν διακαώς από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και έπειτα. Πέρα από την Aegean, όπου αναμένουμε πρώτα την επίτευξη και ολοκλήρωση της ΑΜΚ, άξιοι μνείας είναι:

Ο όμιλος Autohellas (ΟΤΟΕΛ), που, φανερά επηρεασμένος από το κύμα της πανδημίας στον τουρισμό και παρά τις μειωμένες πωλήσεις κατά 11,5%, πέτυχε εντυπωσιακή βελτίωση των καθαρών ταμειακών ροών σε σχέση με το 2019, με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός να είναι μειωμένος κατά 60,4 εκατ. ευρώ και η διαθέσιμη ρευστότητα ιδιαίτερα αυξημένη. Διαγραμματικά, η μετοχή δείχνει να έχει επουλώσει ένα μεγάλο μέρος από τις περσινές απώλειες και να έχει αποτυπώσει έναν πολύ ισχυρό αγοραστικό βατήρα πάνω από το επίπεδο των 6,50 ευρώ. Ο θετικός αυτός σχηματισμός ανοίγει για τα καλά τον δρόμο για τα υψηλά των πρώτων μηνών του 2020 στα 8,25 ευρώ. Να σημειωθεί ότι τελευταία η Autohellas δηλώνει παρούσα και στην πράσινη ενέργεια, με την ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος έως 65 MW.



Η θετική πορεία του τουρισμού θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την κερδοφορία του ομίλου της Ελινόιλ (ΕΛΙΝ), καθώς έχει πολύ ισχυρή παρουσία στη νησιωτική Ελλάδα, με μεγάλο δίκτυο πρατηρίων και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας σκαφών στις μαρίνες. Και εδώ ήταν εμφανές το χέρι του κορονοϊού, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται το 2020 στα 1,459 δισ. ευρώ, από 1,95 δισ. ευρώ το 2019, και το EBITDA να κλείνει στα 13,9 εκατ. ευρώ, από 18,3 εκατ. ευρώ. Όμως η Ελινόιλ κοιτάει πλέον μπροστά, ατενίζοντας την ενεργειακή της μετεξέλιξη με την ισχυρή ενδυνάμωση της θέσης της στις αγορές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Τεχνικά, η μετοχή αποτυπώνεται στο μηνιαίο διάγραμμα τιμών να πραγματοποιεί κινήσεις δημιουργίας μιας ανοδικής βάσης μέσα στο εύρος διακύμανσης των 2 με 1,75 ευρώ. Ένα διαγραμματικό γεγονός που μπορεί να βάλει σε ισχύ το επόμενο ανοδικό κύμα προς τα 2,50 ευρώ.



Καλύτερες μέρες αναμένει και η Μοτοδυναμική (ΜΟΤΟ), με τη θυγατρική της εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων Sixt να θέλει να πάρει πίσω ένα σημαντικό κομμάτι από τον περσινό μειωμένο κατά 55,5% κύκλο εργασιών της. Να θυμίσουμε ότι ο όμιλος παρουσίασε για το 2020 μείωση πωλήσεων κατά 17% και μείωση κατά 42,9% στα EBITDA. Όμως, παρ’ όλα αυτά, ο όμιλος μείωσε και κατά 7,8 εκατ. ευρώ τον καθαρό δανεισμό του. Διαγραμματικά, η μετοχή συνεχίζει να λαμβάνει τιμές πάνω από τον ισχυρό ανοδικό στροφέα "W", σπρώχνοντας σταδιακά την τιμή της προς την περιοχή αντίστασης των 1,52 ευρώ, από όπου και ξεκίνησε η έντονη καθοδική πορεία της λόγω της πανδημικής κρίσης τον Φεβρουάριο του 2020.



Ο όμιλος Δάιος μπορεί στα αποτελέσματα του 2020 να εμφάνισε άνοδο κατά 2,44% στον κλάδο των πλαστικών, σε 18,69 εκατ. ευρώ, από 18,24 εκατ. ευρώ το 2019, αλλά σημείωσε σημαντική κάμψη κατά 60,8% στις πωλήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου, κατεβαίνοντας στα 9,56 εκατ. ευρώ, από 24,39 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος διαθέτει μία ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων, την Daios Luxury Living στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε αναστείλει πλήρως τη λειτουργία της από τις 18/3/2020, και ένα πολυτελές resort σε οικόπεδο περίπου 320 στρεμμάτων στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, που ξεκίνησε τη σεζόν μόλις στις 24/7/2020. Και εδώ η αναμενόμενη ώθηση του τουρισμού θα ισχυροποιήσει τα αποτελέσματα του ομίλου για το 2021 και κυρίως το 2022. Η μετοχή της Δάιος βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό στην αφάνεια, πραγματοποιώντας λίγες πράξεις, με την τιμή της να συντηρείται πέριξ των 3 ευρώ. Ο σχεδόν 7ετής, όμως, στροφέας "Q" σε κάποια χρονική στιγμή θα ενεργοποιηθεί βίαια και θα σπρώξει τη μετοχή πάνω από τα 3,30 ευρώ και προς την αντίσταση των 4,50 ευρώ.



* Ο κ. Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης και επενδυτικής στρατηγικής στην Aenaon Markets.

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"