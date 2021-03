Επιχειρήσεις: επιβίωση & Ανάπτυξη

Του Σταύρου Κουμεντάκη

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται κεφάλαια για την επιβίωση και ανάπτυξή τους. Στην Ευρώπη στρέφονται στις τράπεζες, κατά κύριο λόγο, για την άντλησή τους. Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει, κατά τούτο, καταλήξει τραπεζοκεντρική. Πολύ περισσότερο η ελληνική. Θα πρέπει, άραγε, να θεωρήσουμε δεδομένο πως η αναζήτηση κεφαλαίων από μέρους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα αρχίσει να στρέφεται εκτός τραπεζικού συστήματος; Και, σε καταφατική περίπτωση, τούτο, άραγε, θα ισχύει (και) για τις ελληνικές; Κι αν ναι, πότε;

Κεφαλαιαγορά: ΗΠΑ vs ΕΕ

Ένας δείκτης που συνήθως χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του μεγέθους της ανάπτυξης μιας κεφαλαιαγοράς, είναι αυτός που προκύπτει από τη σχέση Κεφαλαιοποίηση αγοράς/ΑΕΠ.

Σε σχετικά πρόσφατο report της FESE (Federation of European Stocks Exchanges) γίνεται μια καταγραφή ενδιαφερόντων στατιστικών. Συγκεκριμένα:

Παρατηρούμε λοιπόν, μεταξύ άλλων, πως ο Δείκτης: Κεφαλαιοποίηση της αγοράς/ΑΕΠ ανέρχεται:

- Στο 156% για τις ΗΠΑ,

- Στο 50% για την EU27 (:1/3, δηλ., των ΗΠΑ)

Προκύπτει, κατ’ ακολουθίαν, ως απολύτως προφανής η υστέρηση της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς έναντι εκείνης των ΗΠΑ.

"Η ελληνική οικονομία είναι κατ’ εξοχήν τραπεζοκεντρική".

Σε διαδικτυακή εκδήλωση του ΙΟΒΕ της 17.12.20, συμμετείχε (και) ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρας. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ελληνική οικονομία: "...είναι κατ’ εξοχήν τραπεζοκεντρική. Τι εννοώ μ’ αυτό; Ας υποθέσουμε ότι απαιτούνται εκατό μονάδες χρηματοδότησης. Κι ας δούμε την Αμερική, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Από τις 100 μονάδες χρηματοδότησης στην Αμερική το μισό, περίπου το 50%, αντλείται από τις κεφαλαιαγορές˙ το άλλο μισό από τις τράπεζες. Στην Ευρώπη χοντρικά το 75% αντλείται από τις τράπεζες και το 25% από τις κεφαλαιαγορές. Στην Ελλάδα το 95% από τις τράπεζες και το 5% από τις κεφαλαιαγορές...".

Εντούτοις: Όπως και στη συνέχεια θα καταδειχθεί, η αλήθεια είναι (δυστυχώς) δυσμενέστερη.

Η συμμετοχή της κεφαλαιαγοράς στη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων

Δεν φαίνεται, δυστυχώς, να υπάρχουν (δημοσιευμένα-επεξεργασμένα) στοιχεία όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων από πηγές εκτός τραπεζικού συστήματος. Ακόμα όμως κι αν δεχθούμε ως ακριβή την (μάλλον αισιόδοξη) προσέγγιση του κ. Στουρνάρα, τα συμπεράσματα παραμένουν απολύτως απογοητευτικά.

Οι εταιρείες με εισηγμένες μετοχές στη χώρα μας περιορίζονται στις εκατόν ογδόντα δύο (182) εταιρείες (Κύρια Αγορά και ΕΝ.Α). Αυτές, επομένως, είναι που μοιράζονται το 5% που αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση από την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Για το υπόλοιπο (το 95%) που αναλογεί στη χρηματοδότηση (κατά βάση) από το τραπεζικό σύστημα διαγκωνίζονται και οι 182 προαναφερθείσες και οι υπόλοιπες από τις 821.540(!)-συνολικά ελληνικές επιχειρήσεις...

Το (δευτερεύον) πρόβλημα της ΕΕ και δράσεις της για τη διαχείρισή του

Η διαπίστωση του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας μας ("Η ελληνική οικονομία είναι κατ’ εξοχήν τραπεζοκεντρική") προσδιορίζει το πρόβλημα. Το μέγεθός του όμως μοιάζει περισσότερο σοβαρό και ανησυχητικό από ό,τι ο ίδιος επισημαίνει.

(Ασφαλής) πηγή μας, τα στοιχεία και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από αυτά προκύπτει πως, δυστυχώς, μόνο το 10%(!) της εξωτερικής χρηματοδότησης (δηλ. από τρίτες-εκτός της εταιρείας πηγές) των ευρωπαϊκών ΜΜΕ προέρχεται από τις κεφαλαιαγορές.

Προκειμένου να διαχειριστεί η ΕΕ το συγκεκριμένο (εξαιρετικά σοβαρό) πρόβλημα αποφάσισε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις. Συγκεκριμένα, στη δημιουργία: (α) Ενός fund για την υποβοήθηση της εισαγωγής των ΜΜΕ στο χρηματιστήριο και (β) Της πρωτοβουλίας ESCALAR. Μέλλει να αποδειχθεί η επιτυχία τους.

Να σημειωθεί πάντως πως, όπως και από διεθνείς μελέτες προκύπτει, δεν διατίθενται στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ λιγότερα χρήματα από τις αντίστοιχες των ΗΠΑ.

Το πραγματικό (κυρίαρχο) πρόβλημα της ΕΕ και η διαχείρισή του

Το πραγματικό (και κυρίαρχο) πρόβλημα της ΕΕ έγκειται (μολονότι ρητά δεν δηλώνεται) στη γιγάντωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι προσπάθειες και προαναφερθείσες δράσεις της κατατείνουν, κατ’ ακολουθίαν, στον περιορισμό των κινδύνων, που αυτή συνεπάγεται. Το σημαντικότερο: στον περιορισμό της εξουσίας των τραπεζών και τραπεζιτών σε βάρος της πολιτικής εξουσίας της ΕΕ.

Πρόβλημα...

Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως το εύρος του (παγκόσμιου και ευρωπαϊκού) τραπεζικού συστήματος, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία. Απεδείχθη, ήδη, πως οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι δεν είναι θεωρητικοί. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη-πρόσφατα και στο πλαίσιο της (μακράς-ευρωπαϊκής) χρηματοοικονομικής κρίσης. Εθνικές οικονομίες έφτασαν στα όρια της κατάρρευσης εξαιτίας της γιγάντωσης και σαθρών θεμελίων του (βλ., λ.χ., Κύπρος και, δευτερευόντως, Ελλάδα).

Επίσης: η στάση του τραπεζικού συστήματος έναντι των ΜΜΕ στην Ευρώπη και τη χώρα μας έχει διαγνωσθεί ως σοβαρό πρόβλημα. Ήδη και στο πλαίσιο της σε εξέλιξη, ακόμα, υγειονομικής/χρηματο-οικονομικής κρίσης.

...vs επιχειρηματική ευκαιρία

Μήπως όμως τα συγκεκριμένα, προαναφερθέντα, προβλήματα θα πρέπει να μας βοηθήσουν να σκεφτούμε "out of the box"; Να μας αναγκάσουν να τα αντιμετωπίσουμε (και διαχειριστούμε) ως καθαρή, πλέον, ευκαιρία; Μια ευκαιρία για σταδιακή απαγκίστρωση των ΜΜΕ (αλλά και της εθνικής οικονομίας) από τις αγκυλώσεις και κινδύνους του τραπεζικού συστήματος;

Μήπως ήρθε η ώρα να στραφούν οι ΜΜΕ (και) της χώρας μας στη χρηματοδότησή τους εκτός αυτού (του τραπεζικού συστήματος); Να αξιοποιήσουν τις (δεδομένες-εναλλακτικές) ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν "εκεί έξω"; (Και που ολοένα θα πληθαίνουν;)

(Και) στην ελληνική κεφαλαιαγορά;

Δεν χωρεί αμφιβολία!

Ήρθε (όπως θα καταδειχθεί & σε επόμενη αρθρογραφία μας) η ώρα.-

* O κ. Σταύρος Κουμεντάκης είναι Managing Partner της Koumentakis and Associates Law Firm