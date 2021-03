Όταν εν μέσω πανδημίας τα προβλήματα γίνονται ευκαιρίες

Του Δημήτρη Μ. Καλαϊτζιδάκη

Τώρα που η πανδημία δοκιμάζει τις αντοχές της τουριστικής ανάπτυξης παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία για την οργανική της σύνδεση με την τοπική διατροφή. Εξ ου και οι ξενοδοχειακές μονάδες καλούνται να επανεξετάσουν τις επιδιώξεις τους, αναπροσαρμόζοντας τις στις νέες συνθήκες.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι μπουφέδες οι οποίοι τείνουν να απαξιωθούν εξαιτίας των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Ανάλογα βέβαια με το μέγεθος, την κατηγορία και τον τύπο του κάθε ξενοδοχείου. Ακόμα και αυτά που θα συνεχίσουν την παράθεση σε μπουφέ οι επιλογές που θα προσφέρουν, θα είναι λιγότερες. Μιας και προϋπόθεση είναι πρωτίστως οι ατομικές μερίδες. Η τωρινή πραγματικότητα θέτει τον ξενοδοχειακό τομέα μπροστά σε νέα δεδομένα.

Μια ενσυνείδητη επιλογή και Less is more...

Με κριτήριο την ασφάλεια του πελάτη αναμφίβολα προέχει το ποιοτικό και όχι το ποσοτικό. Το "χορταίνω με το μάτι" που ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα του μπουφέ, και κέρδιζε τις εντυπώσεις, δίνει τη θέση του, στο "ανακαλύπτω" την πραγματική (real} γεύση των προϊόντων- εδεσμάτων. Κυρίαρχο πλέον καθίσταται το Less is more.

Οι συνθήκες ευνοούν να "γυρίσουμε" το πρόβλημα σε "ευκαιρία" για τα μοναδικά σε γεύση κρητικά προϊόντα, τα οποία διακρίνονται για την υψηλή διατροφική τους αξία.

"Εμπειρία Κρητικού Πρωινού"

Έτσι ξενοδοχεία, ιδιαίτερα εκείνα με τους ακριβότερους τύπους δωματίων που έχουν επιλέξει να προσφέρουν πρωινό σερβίροντας τον πελάτη στο τραπέζι, μπορούν να διαφοροποιηθούν υιοθετώντας μια μοναδική "Εμπειρία Κρητικού Πρωινού".

Κάλλιστα έχουν τη δυνατότητα να πρωτοτυπήσουν και να αντικαταστήσουν τους γνωστούς διεθνείς κωδικούς προϊόντων πρωινού, με τα διαλεκτά Κρητικά προϊόντα:

Μοναδικά παραδοσιακά ροφήματα, γευστικές δημιουργίες ζύμης, τοπικά αρτοσκευάσματα, ξεχωριστά προϊόντα κρέατος, μοναδικά σε γεύση τυροκομικά – γιαούρτι, γκουρμέ παρασκευές αυγών ελευθέρας βοσκής, σπιτικές μαρμελάδες, εποχικά φρούτα και λαχανικά, φρέσκους χυμούς - smoothies και πολλά άλλα.

Ακόμα και στην εφαρμογή του concept "Grab & Go", όταν η περίσταση απαιτεί γρήγορο πρωινό τύπου "το παίρνω και φεύγω", η χρήση των παραδοσιακών προϊόντων ζύμης (π.χ. λυχναράκι, ανεβατό, χορτοπιτάκι κ.ά.) είναι η πιο ενδεδειγμένη, ως συνοδευτικά του καφέ.

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, ένα καλό πρωινό χαρακτηρίζει ένα καλό ξενοδοχείο.

Έφικτή η εφαρμογή;

Αναφορικά με το "ευαίσθητο" θέμα του κόστους, η μέχρι τώρα πολυετής εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι η χρήση των παραδοσιακών προϊόντων στα ξενοδοχεία είναι εφικτή. Και μάλιστα στα πολυτέλειας, τα οποία συνήθως προσέφεραν διεθνείς επιλογές.

Τρεις είναι οι λόγοι: Στα μεν "δικαιούμενα" γεύματα τα τοπικά προϊόντα είναι ένα μέρος των συνολικών επιλογών – καταναλώσεων.

Ταυτόχρονα λειτουργεί ευεργετικά και ο μεγάλος αριθμός γευμάτων σαν διαιρέτης του συνολικού κόστους.

Στα δε α λα καρτ τμήματα, η τιμή πώλησης προσαρμόζεται ανάλογα με το κόστος.

Βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη

Σήμερα οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που μας προσφέρονται είναι πολλές. Αρκεί να εναρμονιστούμε με τις οδηγίες του Green Deal, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Μια Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, με στόχο την επαναφορά της φύσης στη ζωή μας. Όσοι καταφέρουν να επενδύσουν στην "έξυπνη γεωργία", όχι μόνο θα καινοτομήσουν αλλά και θα εξασφαλίσουν ακόμη μεγαλύτερη καταξίωση για τα προϊόντα του τόπου μας.

Παράλληλα η ευρωπαϊκή στρατηγική "Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο", μας βοηθά να διασφαλίσουμε μια πιο βιώσιμη αλυσίδα τροφίμων. Ταυτόχρονα συμβάλλει σε ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα προϊόντων διατροφής.

Επιπλέον μας προσφέρει μια ακόμη ευκαιρία στα ευλογημένα προϊόντα του τόπου μας ,που παράγονται στον "μπαξέ" της Μεσογείου.

* Ο κ. Δημήτρης Μ. Καλαϊτζιδάκης είναι Director of Operations, Grecotel Hotels & Resorts

Demetrios.Kalaitzidakis@grecotel.com