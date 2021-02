Το bitcoin και τα crypto assets προκαλούν  τις εποπτικές & φορολογικές αρχές

Tου Δημήτρη Κατσαρέλλου

Η πρόσφατη εκθετική μεταβολή των τιμών των κρυπτονομισμάτων ήταν μοιραίο να τραβήξει τα βλέμματα όχι μόνο των επενδυτών/κερδοσκόπων αλλά και των εποπτικών αρχών.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "η ανάπτυξη ορισμένων ψηφιακών δραστηριοτήτων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων δημιουργεί όλο και μεγαλύτερα ζητήματα για τα υφιστάμενα φορολογικά συστήματα. Η ΕΕ επιδιώκει να προσαρμόσει τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών ώστε να είναι κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή." (1)

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ που σε συνέντευξή της αξίωσε την εποπτεία του bitcoin (και των άλλων κρυπτονομισμάτων) σε παγκόσμιο επίπεδο και σημείωσε πως τα Κρυπτονομίσματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις για ξέπλυμα χρήματος (βλ πολιτικές AML/CTF) τονίζοντας ότι θα πρέπει να κλείσουν τα όποια "παράθυρα". (2)

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η επιτροπή κεφαλαιαγοράς το Financial Contact Authority (FCA) δημοσίευσε τους τελικούς κανόνες που απαγορεύουν από την 6η Ιανουαρίου 2021 την πώληση παραγώγων και τίτλων ανταλλαγής (exchange traded notes-ETN) επί κρυπτονομισμάτων σε μικροεπενδυτές (3) και η Τράπεζα HSBC απαγόρευσε στους πελάτες της τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών της για τη ροή κεφαλαίων από και προς τις πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. (4)

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στις 19 Δεκεμβρίου 2020 δήλωσε ότι προτείνει νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν τα μετατρέψιμα εικονικά νομίσματα.

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις θα απαιτούν από τις τράπεζες και άλλους διαμεσολαβητές να διατηρούν αρχεία και να υποβάλλουν αναφορές για την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών για ορισμένες συναλλαγές (5) επί κρυπτονομισμάτων γεγονός που οδήγησε στην οργισμένη δήλωση του Brian Armstrong ιδρυτή της μεγαλύτερης πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ την Coinbase. (6)

Είναι απορίας άξιο πως έχει διέλθει της προσοχής των Ελληνικών Φορολογικών αρχών και των Ευρωπαίων δανειστών μας η φορολόγηση του bitcoin και των λοιπών κρυπτονομισμάτων που βρίσκονται στη κατοχή των Ελλήνων.

Ίσως είναι ποιο εύκολο να φορολογείς ξενοίκιαστα πορτοπαράθυρα (ΕΝΦΙΑ) ή να επιβάλεις προκαταβολή (!) φόρου σε μικροεπιτηδευματίες από το να φορολογείς υπεραξίες κρυπτονομισμάτων….

Προς ενημέρωση σας, τα κρυπτονομίσματα φορολογούνται σαν περιουσιακό στοιχείο στο Ισραήλ, σαν χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στη Βουλγαρία, σαν συνάλλαγμα στην Ελβετία, σαν εισόδημα στην Αργεντινή Δανία και Ισπανία, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ήδη φόρος επί των κεφαλαιακών κερδών για τους ιδιώτες ενώ για τις εταιρείες προβλέπεται τα όποια κέρδη από κρυπτονομίσματα να φορολογούνται με βάση την ισχύουσα εταιρική φορολογική κλίμακα. (7)

Στο σημείο αυτό επιτρέψατε μου να αναφερθώ στη τελευταία έκθεση (Οκτ 2020) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τίτλο "Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues" (8) και θέμα τη φορολόγηση των εικονικών νομισμάτων.

Η θεματολογία της έκθεσης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τα κρυπτονομίσματα: όπως τον ορισμό, τη κατηγοριοποίηση , τη νομιμοποίηση, τη διάκριση ανάλογα με τη χρήση και τη τεχνολογία, τη φορολόγηση κέρδους και κεφαλαίου, την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και τη χρήση κρυπτονομισμάτων από τις Κεντρικές Τράπεζες των χωρών ή ζωνών χρήσης νομίσματος όπως το Ευρώ.

Η τεχνολογία blockchain και η νομισματική της έκφραση (Bitcoin, Ethereum, Tether, Polkadot, XRP, Cardano, Litecoin κλπ) τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας άνω του 1 τρις $ ήρθε για να μείνει μιας και διασφαλίζει, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, ελεύθερες, ευκολότερες, φθηνότερες, ασφαλείς και αποκεντρωμένες διασυνοριακές συναλλαγές.

Ως είθισται οι ανάγκες της πραγματικής ζωής προηγούνται της νομοθεσίας. Στη περίπτωση μας ο Ευρωπαίος και κατ’ επέκταση ο Έλληνας νομοθέτης θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις τεχνολογικές προκλήσεις (blockchain) και τις αλλαγές στη βούληση των καταναλωτών (crypto assets) σταθμίζοντας μια σειρά από θέματα που περιλαμβάνουν:

- Τη φορολογική αντιμετώπιση θεμάτων σχετιζόμενα με τα κρυπτονομίσματα

- Τη νομοθετική κατοχύρωση της δημιουργίας (εξόρυξης - mining), κατοχής, συναλλαγής, δωρεάς, δανείου, κληρονομίας, κλοπής, καταδολίευσης καθώς και της παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών επί κρυπτονομισμάτων

- Θέματα κυβερνοασφάλειας

- Εναρμόνισης και εκσυγχρονισμού θεσμικού πλαισίου

- Κανονιστικής συμμόρφωσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

- Προστασίας μικροεπενδυτών

- Θέματα κεφαλαιαγοράς και δημοσίων εγγραφών κρυπτονομισμάτων (Initial Coin Offer -ICO)

- Τον εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο της κεντρικής Τράπεζας στη περίπτωση συνδεδεμένων κρυπτονομισμάτων με Εθνικό νόμισμα αναφοράς (stablecoin) και δανεισμού (peer to peer lending).

Οι εξελίξεις τρέχουν. Εθνικά κράτη όπως το Εκουαδόρ, Κίνα, Σενεγάλη Τυνησία έχουν ήδη υιοθετήσει κρυπτονομίσματα με τη μία ή άλλη μορφή ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν η Εσθονία, Ιαπωνία, Παλαιστίνη, Ρωσία και Σουηδία.(9)

Η μικρή αλλά ευρωπαϊκή Μάλτα αποτελεί το "νομικό σπίτι" για μια σειρά ανταλλακτηρίων κρυπτοσυναλλαγμάτος όπως το Binance, OKEx, DQR και το ZB.com, έχει δε αποκτήσει το παρατσούκλι "το νησί των κρύπτο" μιας και διοργάνωσε το 2018 τη συνδιάσκεψη Malta Blockchain Summit. (10)



Η Σιγκαπούρη με έκταση 728 τετραγωνικά χιλιόμετρα (τα μισά από το νησί της Ρόδου) και με Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) 1,7 φορές αυτό της Ελλάδος αποτελεί την έδρα για μια σειρά fintech startups συνδεόμενες με τα κρυπτονομίσματα όπως η Litecoin, TenX, CoinGecko, Coinbene, and Huobi και το 2018 ξεπέρασε τις ΗΠΑ σε δημόσιες εγγραφές κρυπτονομισμάτων (ICO). (10)

Το Bitcoin και οι κρύπτο συναλλαγές αποτελούν σίγουρα μια νέα πρόκληση για τις εποπτικές & φορολογικές αρχές.

Από την άλλη πλευρά, η αξιοποίηση των τεχνολογικών αλλαγών και η ενσωμάτωση τους στη καθημερινή μας ζωή μας έγινε κτήμα κατά τη διάρκεια της καραντίνας μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ίσως δεν είναι μακριά η ώρα που εμείς σαν Έλληνες καταναλωτές/επενδυτές θα σκεφθούμε σοβαρά τις εφαρμογές, ωφέλειες και κινδύνους από την υιοθέτηση ενός αποκεντρωμένου ψηφιακού νομίσματος στις καθημερινές συναλλαγές/επενδύσεις μας, και οι εποπτικές και φορολογικές αρχές της χώρας μας θα αξιοποιήσουν δημιουργικά την ευκαιρία για τη δημιουργία κοινωνικής και οικονομικής υπεραξίας.

* Ο Δημήτρης Κατσαρέλλος είναι Οικονομολόγος με 25ετή Διευθυντική εμπειρία σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και Πιστοποιημένο Μέλος Επιτροπών ΔΣ Εταιρειών.