Η τήρηση ίσων αποστάσεων από εταίρους και συμμάχους καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της άμυνας της χώρας.

Του Ν. Κέζου

Είναι πολύ μεγάλο λάθος και άδικο να εξισώνεις τους πάντες και τα πάντα. Πολύ συχνά ακούς, για παράδειγμα, ότι "όλοι οι πολιτικοί είναι το ίδιο". Ασφαλώς και δεν είναι όλοι ίδιοι. Ο Γεώργιος Ράλλης, ο ορισμός του ευγενούς και ευπατρίδη πολιτικού, στο βιβλίο του "Η αλήθεια για τους Έλληνες πολιτικούς" γράφει: "Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο σε μια δημοκρατία από την ισοπέδωση όλων των πολιτικών και από την αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι". Προφανώς, εκείνοι που εξισώνουν όλους το κάνουν είτε γιατί δεν είναι δίκαιοι είτε γιατί θέλουν να αποφύγουν να καταθέσουν καθαρά τη θέση τους, ενδεχομένως λόγω ίδιου συμφέροντος, επιλέγοντας τη βολική ουδετερότητα.

Η τήρηση ουδετερότητας παραπέμπει και στον Πόντιο Πιλάτο, η στάση του οποίου παρέμεινε παροιμιώδης και συνήθης αναφορά στην καθημερινότητά μας. Το είδαμε όλοι και το βλέπουμε καθημερινά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Μια πιο μοντέρνα εκδοχή θα μπορούσε να είναι ο ΟΗΕ!!

Η τήρηση ουδετερότητας ή η εξίσωση όλων απέκτησε, στους νεότερους χρόνους, νέα διατύπωση: "Τήρηση ίσων αποστάσεων". Μάλιστα η τήρηση ίσων αποστάσεων, που είναι σαφώς άδικη, τείνει να καθιερωθεί ως κάτι ορθό και δίκαιο στη διεθνή πολιτική. Γι’ αυτό και πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ζήτησε από τις ΗΠΑ να επανέλθουν στην πολιτική των ίσων αποστάσεων, που τηρούσαν μέχρι πρόσφατα, επειδή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μίλησε για ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο.

Ζήτησε δηλαδή να τηρούν οι ΗΠΑ ίσες αποστάσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η οποία κάθε μέρα απειλεί, εκβιάζει (ελάτε σε διαπραγματεύσεις με τους όρους μας, αλλιώς πάμε για πόλεμο), προκαλεί, διαστρεβλώνει και παραβιάζει τα δικαιώματα της Ελλάδος που ζητά να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Να μην πούμε για την Κύπρο, που η Τουρκία την παρουσιάζει ως εισβολέα στις θαλάσσιες ζώνες της!!

Και καλά η Τουρκία. Είναι αυτή που είναι. Το ΝΑΤΟ και ο κ. Γ. Στόλτενμπεργκ γιατί τηρούν ίσες αποστάσεις; Πως ερμηνεύεται το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφρασε τις γνωστές απόψεις και ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ τηρεί ίσες αποστάσεις; Και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ γιατί δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση για το ποιος απειλεί και ποιος είναι ο απειλούμενος; Είναι δυνατόν να συζητείται η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας να λέει "θα ξανακάνουμε ότι κάναμε το 1974"; Είναι δυνατόν να αναζητείται φόρμουλα για επανέναρξη διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και οι Τούρκοι αξιωματούχοι να απειλούν "θα σας πνίξουμε στη θάλασσα, όπως κάναμε το 1922"; Και ο διεθνής παράγων πού βρίσκεται και τι κάνει; Η διαστρέβλωση της αλήθειας και η παραχάραξη της ιστορίας βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής ηγεσίας, με την ανοχή, φυσικά, του διεθνούς παράγοντα. Διαμαρτύρεται ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ότι και η Ελλάδα έχει ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα. Δεν του απαντάει όμως το ΝΑΤΟ για να τον βάλει στη θέση του. Ότι δηλαδή η Τουρκία εισέβαλε με όπλα των ΗΠΑ στην Κύπρο, ότι οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την πώληση όπλων στην Κύπρο και όταν η Κύπρος προχώρησε στην αγορά των S 300, έπεσαν όλοι πάνω στον Κ. Σημίτη και στον Γλ. Κληρίδη να μην πάνε οι πύραυλοι στην Κύπρο για να μη θυμώσει η Τουρκία και έτσι το σύστημα, το 1998, έμεινε στην Ελλάδα. Παρεξηγήθηκε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας γιατί η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Καστελόριζο, ένα ελληνικό νησί, για τον εορτασμό της απελευθέρωσής του, όμως εκείνος την ίδια ημέρα επισκέφθηκε την κατεχόμενη Κύπρο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 20 Ιουλίου 1974, που έγινε η εισβολή στην Κύπρο από την Τουρκία, μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε περισσότερα από 110 ψηφίσματα. Κανένα ψήφισμα του ΟΗΕ δεν ονομάζει την Τουρκία ως εισβολέα!! Τόσο το πρώτο ψήφισμα του Σ.Α. της 20.7.1974, το 353, όσο και το 357 της 14.8.1974, της δεύτερης εισβολής, αναφέρονται στην ανάγκη τερματισμού της ξένης στρατιωτικής επέμβασης και τερματισμού των μαχών. Δεν υπάρχει πουθενά η λέξη Τουρκία ή τουρκικά στρατεύματα.

Πέρασαν τόσοι Γενικοί Γραμματείς του ΟΗΕ, αλλά και 46 χρόνια. Δυστυχώς όλοι κατώτεροι των περιστάσεων. Ο ένας με τις ιδέες του, ο άλλος με τους όρους αναφοράς και ο άλλος με τις καλές του υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο ότι δεν τα κατάφεραν να βρουν μια λύση. Δεν βρήκαν την ανδρεία να πουν ποιος είναι ο θύτης και ποιος το θύμα. Ο κ. Αντόνιο Γκουτέρες ασκεί κριτική στο Ισραήλ για την κατοχή παλαιστινιακών εδαφών, αλλά δεν θέλει ή δεν μπορεί να κάνει το ίδιο για την Τουρκία και την κατοχή της Κύπρου. Φαίνεται πως στην Κύπρο εισέβαλαν εξωγήινοι. Ο κ. Γκουτέρες στην ανακοίνωσή του και για τη Λιβύη, πάλι "ξέχασε" να αναφέρει την Τουρκία!!!

Όμως η στάση αυτή του διεθνούς παράγοντα έχει ξεπεράσει κατά πολύ την τήρηση ίσων αποστάσεων. Ίσες αποστάσεις κρατάς όταν είναι πραγματικά δύσκολο να διαπιστώσεις ποιος έχει δίκαιο και ποιος έχει άδικο, για παράδειγμα όταν τα παιδιά σου τσακώνονται για το ίδιο παιχνίδι. Όταν όμως εξισώνεις τον θύτη με το θύμα, όταν επιτρέπεις στον έναν να απειλεί τον άλλον, όταν επιτρέπεις στον έναν να εισβάλλει στη γη του άλλου, δεν τηρείς ίσες αποστάσεις. Απλά εγκρίνεις το άδικο και φυσικά είσαι άδικος.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, μιλώντας σε ένα συνέδριο τον Αύγουστο του 2017, έθεσε δύο καίρια ερωτήματα: "Πρώτον, είναι δυνατόν να ζητάς την κατανόηση και την αποδοχή από εκείνον που δέχθηκε την εισβολή, να έχει ως εγγυητή τον εισβολέα; Δεύτερον, ποια είναι η συμβολή της διεθνούς κοινότητας στην αποκατάσταση του διεθνούς δικαίου;" Φυσικά δεν υπήρξε ποτέ απάντηση στα ερωτήματα, ούτε λεκτική, ούτε στην ουσία από κανένα, γιατί δεν τολμάει κανένας, ούτε την αλήθεια να πει.

Ερχόμαστε λοιπόν ξανά στον διεθνή παράγοντα, σταχυολογώντας δηλώσεις και γεγονότα. Το 1976, όταν ο Τζ. Κάρτερ εκλέχθηκε Πρόεδρος των ΗΠΑ, σε όλη την Κύπρο χτυπούσαν χαρμόσυνα οι καμπάνες γιατί σύμφωνα με όσα είπε προεκλογικά, οι Τούρκοι θα έφευγαν από την Κύπρο. Τα ίδια περίπου, σε μια πιο light εκδοχή, υποστήριξε προεκλογικά και ο Μπιλ Κλίντον. Αποτέλεσμα μηδέν. Το ΝΑΤΟ; Τα ίδια. Ο κ. Στόλτενμπεργκ, πάντοτε με το γρήγορο βήμα –λες και δεν προλαβαίνει να λύνει προβλήματα- ερωτηθείς, στις 10 Οκτωβρίου 2019 μετά την έξοδό του από το Μαξίμου, για την τουρκική προκλητικότητα, έδωσε την εξής απάντηση: "Περιμένουμε όλα τα κράτη να σεβαστούν εξίσου το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι ρόλος του ΝΑΤΟ να παίρνει θέση απέναντι σε διεθνή ζητήματα".Αυτός είναι, τόσος είναι.

Είναι βέβαιον ότι αυτά που γράφουμε εμείς οι κοινοί θνητοί δεν τα διαβάζουν οι ηγέτες ούτε τους τα μεταφέρει κάποιος. Εμείς όμως πρέπει να τα γράφουμε και να τα λέμε.

Οι τρίτες χώρες λοιπόν οφείλουν, το ολιγότερο, να λαμβάνουν θέση υπέρ εκείνου που βρίσκεται πιο κοντά στο δίκαιο. Εάν στις περιπτώσεις αυτές τηρηθούν ίσες αποστάσεις, είναι προφανές ότι ευνοείται εκείνος ο οποίος έχει άδικο. Την αρχή αυτή έχει εκφράσει επιγραμματικά ο Αριστοτέλης, που γράφει στα Ηθικά Νικομάχεια (1131 α): "εἰ γὰρ μὴ ἴσοι, οὐκ ἴσα ἕξουσιν, ἀλλ᾽ ἐντεῦθεν αἱ μάχαι καὶ τὰ ἐγκλήματα, ὅταν ἢ μὴ ἴσα ἴσοι ἢ μὴ ἴσοι ἴσα ἔχωσι καὶ νέμωνται". Δηλαδή, "αυτό θα πει ότι αν τα πρόσωπα δεν είναι ίσα μεταξύ τους δεν θα λάβουν ίσα μερίδια, περαιτέρω όμως, έριδες γεννώνται και αντεγκλήσεις όταν οι ίσοι δεν λαμβάνουν τα ίσα, οι δε μη ίσοι λαμβάνουν τα ίσα και τα νέμονται".

Την ίδια αρχή έχει διατυπώσει εξίσου επιγραμματικά ένας μεγάλος διανοητής του 20ου αιώνα. Είναι ο Felix Frankfurter (1882-1965), ένας από τους σημαντικότερους δικαστές που πέρασαν από το Ακυρωτικό Δικαστήριο των ΗΠΑ. Γράφει ο Frankfurter: "Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα από την εξίσωση των ανίσων".(There is no greater inequality than the equal treatment of unequals.)

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Αζέρος Πρόεδρος ούτε από Ηθικά Νικομάχεια ξέρει, ούτε από τις αρετές, όπως τις περιέγραψε ο Αριστοτέλης και ιδιαίτερα εκείνην της δικαιοσύνης. Γι’ αυτό και δήλωσε ότι υποστηρίζει και θα υποστηρίζει πάντα την Τουρκία και γι’ αυτό πρόσφατα ανταμείφθηκε. Οι υπόλοιποι; Το ΝΑΤΟ; Ο ΟΗΕ και οι Γενικοί Γραμματείς του; Μπορείς να είσαι δίκαιος κρατώντας ίσες αποστάσεις και εξισώνοντας τον θύτη με το θύμα; Και τότε πως μιλούν για διεθνές δίκαιο, εξευτελίζοντας τις έννοιες; Πώς και πού θα βρεις το δίκιο σου; Και οι συνεταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Σαράντα έξη χρόνια μετά την εισβολή στην Κύπρο είναι η πρώτη φορά που ευρωπαίος ηγέτης εκφράζει και αποδίδει ρεαλιστικά το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Είναι ο πρόεδρος Εμ. Μακρόν και κατά δεύτερο λόγο ο Καγκελάριος Σ. Κουρτς. Οι υπόλοιποι ή έχουν ψηφοφόρους Τούρκους ή έχουν επενδύσει στην Τουρκία ή εξάγουν προϊόντα στην Τουρκία ή οι Τράπεζές τους έχουν μεγάλη έκθεση στις τουρκικές τράπεζες ή έχουν συμφέροντα στη Λιβύη. Υπάρχουν και άλλοι που πιστεύουν (;) ότι μπορούν να πείσουν τους Τούρκους να πάνε σε διάλογο. Τι διάλογο δηλαδή; Από κοινού προσφυγή στη Χάγη ουσιαστικά. Ήταν θλιβερή η εικόνα κάποιων από τους έξη στη Σύνοδο της Κορσικής, που "μασούσαν" τα λόγια τους σε σχέση με όσα συνέβαιναν και συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο και συνιστούσαν διάλογο.Θλιβερό και το άδειασμα της κυρίας Α. Μέρκελ από τον Τούρκο Πρόεδρο.Τα είπε όλα ο Αριστοτέλης, μόνο που ξέχασε τα συμφέροντα.

Δεν μπορεί βέβαια κανείς να αμφισβητήσει ότι ακόμη και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της Ελλάδος και της Κύπρου. Το πόσο ειλικρινής είναι αυτή η θέση θα φανεί πολύ σύντομα.

Σε κάθε Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Πρόεδροι της Επιτροπής, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι αρχηγοί κρατών, προσερχόμενοι ή αποχωρούντες κάνουν δηλώσεις. Λένε του κόσμου τα πράγματα, αλλά σταθερά και πάντοτε θα πουν την ίδια λέξη: Αλληλεγγύη. Τίθεται όμως ένα πελώριο ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει αλληλεγγύη αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη; Πώς εκφράστηκε και πώς εκφράζεται η αλληλεγγύη των Ευρωπαίων εταίρων στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, που δέχεται απειλές από την Τουρκία; Πιστεύει κανείς σοβαρά ότι με τις συνομιλίες που η κα Μέρκελ προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να προωθήσει εκφράζεται η αλληλεγγύη; Ή μήπως η αλληλεγγύη των εταίρων μας εκφράζεται με την πώληση όπλων στην Τουρκία που απειλεί καθημερινά Ελλάδα και Κύπρο. Και ποια είναι η αλληλεγγύη προς την Κύπρο, που τουρκικά γεωτρύπανα επιχειρούν στην ΑΟΖ της Δημοκρατίας που έχει προσδιοριστεί από κοινού με τα γειτονικά κράτη; Δηλαδή τί άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία στην ΑΟΖ της Κύπρου για να αντιδράσει η Ευρώπη; Δεν βλέπει το άδικο; Το βλέπει, αλλά προηγείται το συμφέρον. Λύσσαξαν να επιβάλουν κυρώσεις στη Λευκορωσία, κάνοντας πως δεν βλέπουν τα γεωτρύπανα. Ας σταματήσουν τουλάχιστον να μιλούν για αλληλεγγύη.Δεν μπορεί έμπρακτα να εκδηλωθεί αλληλεγγύη εάν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και δεν νοείται δικαιοσύνη με ίσες αποστάσεις από τον θύτη και το θύμα. Εκτός εάν στην Ε.Ε. εκδίδονται και πιστοποιητικά κρατών ήσσονος κυριαρχίας.

Πέρασαν 46 χρόνια από τα γεγονότα της Κύπρου και τη διατάραξη των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία και όχι μόνο δεν βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά οξύνεται. Και θα οξύνεται γιατί δεν θα υπάρχει Τούρκος ηγέτης που θα αποστεί στόχων που έθεσαν οι προηγούμενοι. Οι σύμμαχοι σφυρίζουν αδιάφορα. Οι εταίροι στην Ε.Ε. κοιτάζουν τα συμφέροντά τους. Κανένας δεν πρόκειται να μας συμπαρασταθεί σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης. Όλο και περισσότεροι αναλυτές, διεθνολόγοι, στρατιωτικοί αναλυτές αλλά και επιφανείς Έλληνες τονίζουν την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των αμυντικών συστημάτων της χώρας, για να έχουμε ειρήνη. Είναι όμως αρκετές οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού; Μήπως χρειάζονται επιπλέον πόροι και πως θα βρεθούν; Αυτό είναι το θέμα. Ήδη κάποιοι κατακρίνουν τις πρόσφατες εξαγγελίες για απόκτηση αεροπλάνων και φρεγατών, θεωρώντας ότι μόνο οι πλούσιοι πρέπει να συμβάλουν, λες και η πατρίδα ανήκει μόνο στους πλούσιους.

Εάν όμως 500.000 Ελληνοκύπριοι συγκέντρωσαν χρήματα στη δεκαετία του 1990, δηλαδή 15 χρόνια μετά την εισβολή, για να αγοράσουν τους ρωσικούς πυραύλους S 300, δεν επιτρέπεται σε μας που είμαστε 11 εκατ. άνθρωποι να μη συγκεντρώνουμε 1-1,5 δισ. το χρόνο. Πώς συγκεντρώθηκαν χρήματα; Η Κυπριακή Βουλή, το 1975, με ομοφωνία όλων των κομμάτων ψήφισε νόμο με τον οποίο θεσπίστηκε η εισφορά για την άμυνα.

Ας κάνουμε και εμείς το ίδιο. Όλα τα κόμματα της Βουλής, όλα, να ψηφίσουν Νόμο με τον οποίο θα θεσπιστεί η εισφορά για την άμυνα. Το Ταμείο που θα ιδρυθεί θα ελέγχεται από όλα τα κόμματα και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων θα εισηγείται τους απαραίτητους εξοπλισμούς. Πηγές επί των οποίων θα επιβάλλεται η εισφορά υπάρχουν πολλές, τα κόμματα μπορούν πολύ εύκολα να τις εντοπίσουν, φτάνει να συγκεντρώνεται ένα ποσό 1-1,5 δις ετησίως. Θα υπάρξουν αντιδράσεις από κάποιους, που έμαθαν πάντοτε να αντιδρούν. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και θέλει να μη βλέπει κάθε βράδυ τις απειλές και τους εκβιασμούς των γειτόνων. Ούτε να βλέπει τους αξιωματούχους της Τουρκίας να κάνουν στα Βαρώσια το επαίσχυντο και κάκιστης αισθητικής πικ νικ της ντροπής. Οι Τούρκοι, για να δώσουν τόνο μεγαλοψυχίας στο πικ νικ στην Αμμόχωστο, προσέγγισαν Ελληνοκύπριους που διατηρούν περιουσίες στα Βαρώσια και τους πρότειναν να παραστούν στην εκδήλωση για να παραλάβουν τα κλειδιά των σπιτιών τους από τα χέρια του Τούρκου Προέδρου!! Και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, μέσω εκπροσώπου του, κάλεσε "τα μέρη να αποφύγουν μονομερείς ενέργειες …", κάνοντας πως δεν είδε και δεν άκουσε για την παραβίαση των ψηφισμάτων του Οργανισμού του οποίου ηγείται.Γιατί καλεί και τα δύο μέρη; Ένας μόνο παραβίασε τα ψηφίσματα και προέβη σε μονομερείς ενέργειες. Δεν το βλέπει;

*Ο Ν. Κέζος είναι Γεωτεχνικός, με σπουδές και στα Οικονομικά. Διετέλεσε Δ/ντής Στρατηγικής της Αγροτικής Τράπεζας