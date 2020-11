Του Δρ. Ευάγγελου Στεργιούλη

Οι πρόσφατες υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που εξιχνιάσθηκαν από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου μιας ειδεχθούς μορφής εγκληματικότητας, το μέγεθος της οποίας είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω της ιδιάζουσας φύσης της, ωστόσο η απειλή της διαβρώνει αθόρυβα και συστηματικά το ηθικό και αξιακό πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας.

Η έκταση αυτής της απειλής αναδεικνύεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας εκ των μεγαλυτέρων ερευνών στην ιστορία των αστυνομικών χρονικών κατά της παιδικής πορνογραφίας. Τον Μάιο του 2017, το FBI σε συνεργασία με πολλές ευρωπαϊκές αστυνομίες, εξάρθρωσε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα οργανωμένης παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο μετά από πολύχρονη έρευνα. Συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι του ιστότοπου Playpen που λειτουργούσε στο σκοτεινό διαδίκτυο (Dark Web) με περισσότερους από 150.000 χρήστες ανά τον κόσμο. Οι διαχειριστές του ιστότοπου καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης, ενώ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες συνελήφθησαν συνολικά 368 ύποπτοι. Ο ιστότοπος Playpen ήταν τεχνικά δομημένος με τέτοιο τρόπο ώστε επέτρεπε στους χρήστες του να έχουν εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υλικού παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ένα τμήμα του επικεντρώνονταν αποκλειστικά σε νήπια, ένα άλλο στην αιμομιξία και πολλά άλλα σε διάφορα φετίχ με παιδιά. (Europol, "Major online child sexual abuse operation”, Media Release, 5.5.2017).

Από τη δεκαετία του ’90, όταν άρχισε να αναπτύσσεται η τεχνολογία του διαδικτύου, η παιδική πορνογραφία εξελίχθηκε σε μία επικερδέστατη βιομηχανία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο κυβερνοχώρος κατακλύστηκε με σύγχρονα και κρυπτογραφημένα sites, προκειμένου να διασφαλίσουν τόσο το παράνομο και αποτρόπαιο περιεχόμενο τους όσο και την προστασία των πελατών τους. Στις μέρες μας, αυτή η βιομηχανία έχει ξεπεράσει κάθε όριο και είναι αδύνατον να υπολογισθεί επακριβώς τόσο ο συνολικός αριθμός των ιστότοπων παιδικής πορνογραφίας όσο και των υπέρογκων κερδών που αποφέρουν σε καθημερινή βάση. Διεθνείς οργανισμοί υπολογίζουν τα κέρδη της παιδικής πορνογραφίας να ανέρχονται μέχρι και είκοσι δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως (United Nations Office on Drugs and Crime, "The globalization of crime”, 2010, σελ. 216).

Σήμερα, το διαδίκτυο και οι αναρίθμητες εφαρμογές επικοινωνίας είναι προσβάσιμες για κάθε παιδί ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και οικονομικού επιπέδου. Και τούτο δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για τους παιδόφιλους, οι οποίοι μέσω ψεύτικων προφίλ προσπαθούν να αποκτήσουν επικοινωνία προκειμένου να επιτύχουν τις αρρωστημένες προθέσεις τους. Δυστυχώς, η κατάσταση επιδεινώθηκε με την εμφάνιση της πανδημίας, δεδομένου ότι τα παιδιά υποχρεώνονται να παραμένουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους, κάνοντας έτσι μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου και των ποικίλλων εφαρμογών επικοινωνίας με αποτέλεσμα να εκτίθενται και σε μεγαλύτερους κινδύνους.

Ο διεθνής και ευρωπαϊκός χώρος βρίθουν διαφόρων πρωτοβουλιών και δράσεων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, ωστόσο το πρόβλημα δεν φαίνεται να περιορίζεται, αλλά αντιθέτως να επιδεινώνεται. Και όπως είναι φυσικό, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ένα εγκληματικό φαινόμενο επηρεάζει αργά ή γρήγορα όλες τις κοινωνίες ανεξαιρέτως. Έτσι, και η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με την έξαρση της παιδικής πορνογραφίας.

Στο παρελθόν, σε μία κατά βάση παραδοσιακή ελληνική κοινωνία, η παιδική πορνογραφία ίσως να αποτελούσε ταμπού για να εισαχθεί στη σχολική κοινότητα ως θέμα προς συζήτηση μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Στις μέρες μας όμως αυτή η συζήτηση επιβάλλεται εκ των πραγμάτων, διότι οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες είναι ραγδαίες.

Σε επίπεδο πρόληψης, λοιπόν, το σχολικό περιβάλλον είναι ένα ιδανικό πλαίσιο για συζήτηση και ανάλυση όλων των εκφάνσεων της παιδικής πορνογραφίας. Βεβαίως, η εισαγωγή τέτοιων θεματικών ενοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα, προϋποθέτει και την εκ των προτέρων ειδική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Έστω υπόψη ότι η έλλειψη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των παιδιών επισημαίνεται σε σχετική έρευνα της Europol και συνιστάται η εισαγωγή ειδικών προγραμμάτων στα σχολικά προγράμματα σπουδών (Europol, "Online sexual coercion and extortion as a form of crime affecting children", 2017, σελ.6).

Είναι, τέλος, επιτακτική η ανάγκη όπως πέρα από μέτρα καταστολής και θέσπιση αυστηρών ποινικών κυρώσεων, η πολιτεία να αναλάβει και ενημερωτικές δράσεις σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και με κοινωνικά μηνύματα μέσω των ΜΜΕ ο ρόλος των οποίων μπορεί να αποβεί καθοριστικός, δεδομένου ότι η καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα κυρίως σε επίπεδο πρόληψης.-

*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ε.α. Υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπηρέτησε στην έδρα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας-Europol στη Χάγη και διετέλεσε προϊστάμενος των Εθνικών Υπηρεσιών Interpol και Europol της Ελλάδας. Έχει διδάξει στις Ακαδημίες της Ελληνικής και Κυπριακής Αστυνομίας, καθώς και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.