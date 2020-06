Ανάπτυξη με αποκλεισμό ελληνικών επιχειρήσεων;

Του Θοδωρή Γιάνναρου

Στην εποχή μας – την εποχή των πολλαπλών κρίσεων- κάποιοι συνεχίζουν στο ίδιο τροπάριο! "Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα…”

Οι γνωστοί/άγνωστοι έχουν καταφέρει με έναν πολύ εύσχημο τρόπο να "εισχωρήσουν" και στον τομέα του φωτισμού! Τι κι αν η Πολιτεία και οι αρμόδιες Αρχές του τόπου παλεύουν να περιορίσουν τα περιστατικά... έντεχνης διαπλοκής και φωτογραφικών παραγράφων σε τεύχη δημοπράτησης δημοσίων έργων και να απολυμάνουν τον Δημόσιο Τομέα... Κάποιοι συνεχίζουν με την παλιά καλή συνταγή, εν αγνοία των θεσμών του τόπου.

Για να δούμε όμως τα πράγματα λίγο πιο ενδελεχώς! Για να τα πάρουμε με τη σειρά μπας και βγει κάποια άκρη! Όλα φαίνονται νόμιμα και σωστά από πλευράς ηθικής και δεοντολογίας - είναι όμως;

Όπως είναι γνωστό, σήμερα, ή μάλλον εδώ και κάποιους μήνες, αντικαθίστανται οι συμβατικές και ενεργοβόρες λάμπες που μπορεί να περιέχουν και τοξικά για το περιβάλλον αέρια, με φωτιστικά LED για καλύτερο φωτισμό, εξοικονόμηση ενέργειας που είναι το παγκόσμιο ζητούμενο, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων. Εκτιμάται ότι την επόμενη 5ετία, θα αλλάξει το 90% των συμβατικών λαμπτήρων με τη νέα τεχνολογία LED που μόνο πλεονεκτήματα έχει για όλους, αλλά κυρίως για το περιβάλλον. Αντιλαμβάνεται και ο πιο αδαής, πως μάλλον... τα λεφτά είναι πολλά!

Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο έχουν θεσπιστεί Εθνικές ΤΕχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), και συγκεκριμένα η ΕΤΕΠ 1501-05-07-02-00, "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα”, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4607 Β/13.12.2019 και καθορίζει τις υποχρεωτικές προδιαγραφές των φωτιστικών και των λαμπτήρων, που θα χρησιμοποιούνται από εδώ και στο εξής, για τον δημόσιο φωτισμό και στις δεσμεύσεις της σύμβασης, που ο ΔΕΔΔΗΕ έστειλε στους ΟΤΑ, κατ' εφαρμογή τής ως άνω ΕΤΕΠ, αναφέρονται με σαφήνεια τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προς τα οποία οφείλουν υποχρεωτικά να συμμορφωθούν όλα τα σχετικά με τον οδοφωτισμό LED φωτιστικά σώματα, καθώς και οι λαμπτήρες LED.

Κάθε Ευρωπαϊκό πρότυπο εκπονείται από συγκεκριμένους Ευρωπαϊκούς φορείς και έχει έναν μοναδικό κωδικό αναφοράς, ο οποίος υποχρεωτικά περιέχει τα γράμματα ΕΝ, όπως αναφέρεται και στο σέρβερ της Ε.Ε.

"Each European Standard is identified by a unique reference code which contains the letters 'EN'. A European Standard is a standard that has been adopted by one of the three recognized European Standardization Organizations (ESOs): CEN, CENELEC or ETSI".

Αυτά τα πρότυπα είναι τα μόνα που υποχρεωτικά πρέπει να εμπεριέχονται "ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ” στις διακηρύξεις των δημόσιων διαγωνισμών και η απόδειξη συμμόρφωσης των υπό προμήθεια προϊόντων με αυτά προκύπτει από σχετική δήλωση του κατασκευαστή του κάθε προϊόντος και από τον Τεχνικό Φάκελο που αφορά σε αυτό και στον οποίο περιέχονται, μεταξύ άλλων, και τα αντίστοιχα CE του κάθε επιμέρους υλικού του προϊόντος, ειδικότερα εάν αυτό παράγεται από τρίτο κατασκευαστή.

Οι Αναθέτουσες Αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να υπάρχουν στον Τεχνικό Φάκελο που θα υποβληθεί μετρήσεις συμμόρφωσης με τα κατά περίπτωση ΕΝ, οι οποίες να έχουν γίνει από πιστοποιημένα από τα αρμόδια Εθνικά Συστήματα Διαπίστευσης χωρών, που συμμετέτουν διαπιστευμένα μόνον εργαστήρια.

Ας έρθουμε όμως στο "διά ταύτα”.

Το πιστοποιητικό ENEC που φαρδιά πλατιά βρίσκεται σε περίοπτη θέση στα "πρέπει” των διακηρύξεων, δεν είναι κάποιο ευρωπαϊκό πρότυπο, δεν περιέχει τους χαρακτήρες ΕΝ, δεν αναφέρεται στον ιστότοπο της Ε.Ε., ως τέτοιο, και δεν περιλαμβάνεται στην ΕΤΕΠ 1501-05-07-02-00, "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Αντιθέτως, το πιστοποιητικό ENEC είναι μια βεβαίωση τρίτου φορέα και μάλιστα ιδιωτικού, που σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή ή Εθνική νομοθεσία, άρα δεν μπορεί έχει και ανάλογη ισχύ, και ο κατασκευαστής του υπό προμήθεια προϊόντος δεν απαιτείται να συμμορφώνεται με τα ΕΝ που αναφέρονται στις απαιτήσεις αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας που χορηγεί τα διαφιλονικούμενα πιστοποιητικά.

Παρά ταύτα, σε πάμπολλες διακηρύξεις δημοσίων φορέων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με πρόσφατο παράδειγμα διακήρυξη η οποία είναι αναρτημένη φαρδιά πλατιά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έχουσα προϋπολογισμό 37.000.000,00 ευρώ, προβλέπεται η ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ κατάθεση πιστοποιητικού "ENEC” και μάλιστα της έκδοσης... PLUS +, την οποία, επί του παρόντος, είναι γνωστό στους κύκλους της αγοράς ότι διαθέτει μόνο "μία” και "μοναδική” εταιρεία η οποία, επιπροσθέτως, δεν παράγει κανένα από τα προϊόντα της στην Ελλάδα.

Αξίζει να επισημανθεί το ότι στη συγκεκριμένη διακήρυξη δεν γίνεται καμία αναφορά στην ισχύουσα ΕΤΕΠ 1501-05-07-02-00, "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα" την οποία μάλλον θέλουν ν’ αγνοούν οι συντάκτες της.

Το δεδομένο αυτό, πέραν των ηθικών προεκτάσων για τις δημόσιες συμβάσεις και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, μεγιστοποιεί εν τέλει και την απώλεια αφού τα 37.000.000,00 ευρώ θα "ταξιδέψουν” εκτός χώρας επιβαρύνοντας το ισοζύγιο πληρωμών και αποστερώντας την εθνική οικονομία από τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της ανάπτυξης εγχώριας παραγωγής με εξωστρεφή προσανατολισμό.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι λαμπτήρες LED "Εγχώριας” παραγωγής η οποία όχι μόνο δεν ενισχύεται αλλά μάλλον καταδικάζεται στην αφάνεια από τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες τελικά στέλνουν αρνητικά μηνύματα προς κάθε εν δυνάμει επενδυτή, σε οποιονδήποτε τομέα στη χώρα, αφού οι ίδιοι οι δημόσιοι φορείς, οι οποίοι τον καλούν να το τολμήσει, έμμεσα και άμεσα φροντίζουν να τον αποτρέπουν.

Τέτοιες ενέργειες είναι σε βάρος της χώρας και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλους και κυρίως από το κράτος και τους φορείς του, ειδικά τώρα μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση και με τη νέα κυβέρνηση που διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση πως οι εποχές των φωτογραφικών διακηρύξεων και των έντεχνων παρατυπιών έχουν λάβει οριστικό τέλος... και η χώρα προχωρά μπροστά!

*Ο κ. Θοδωρής Γιάνναρος είναι Μοριακός Βιολόγος-Γενετιστής

email: theogiannaros@gmail.com, Twitter: @theogiannaros1, FaceBook: Theo Giannaros