Το σοκ του ιού και το στενό μονοπάτι της νομισματικής πολιτικής

Έτσι, ο κορονοϊός μολύνει την οικονομία

Η εξάπλωση του κορονοϊού μοιάζει όλο και περισσότερο και έχει κηρυχθεί πλέον μια πανδημία. Σε πολλές χώρες, ο συνδυασμός περιοριστικών μέτρων, η διακοπή της παραγωγής και ο αυθόρμητος πανικός των καταναλωτών παραλύει την οικονομική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία θα είναι σίγουρα πολύ σοβαρά.

Αντιμετωπίζουμε, πρώτα απ' όλα, ένα αρνητικό σοκ από την προσφορά, που προκύπτει από τη μείωση της προσφοράς εργασίας (οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στην εργασία και οι εγκαταστάσεις παραγωγής επιβραδύνουν τις δραστηριότητες τους). Αλλά σε μια διεθνώς κάθετα ολοκληρωμένη οικονομία οι επιπτώσεις μεταξύ των χωρών και μεταξύ των τομέων μπορεί να είναι οξείες. Για παράδειγμα, στη σοβαρά πληγείσα από τον ιό Ιταλία, η MTA στο Codogno, στη Λομβαρδία, παράγει μικρο-ηλεκτρονικά εξαρτήματα για αυτοκίνητα, κρίσιμα για την αλυσίδα παραγωγής της FCA, της BMW και της Renault. Το κλείσιμο των εργοστασίων στη Λομβαρδία, προφανώς μόνο ένας μικρός κρίκος στην αλυσίδα, προκαλεί διακοπή της παραγωγής σε πολλά εργοστάσια στην αλυσίδα παραγωγής αυτών των εταιρειών.

Δεδομένης της δομής παραγωγής της, η ιταλική οικονομία είναι ιδιαίτερα εύθραυστη σε αυτό το σενάριο. Σε ηγετικούς τομείς όπως η μηχανική κατασκευών, ο τουρισμός ή η τροφοδοσία, είναι αδύνατο να αντισταθμιστεί η μείωση της προσφοράς εργασίας και λιγότερη παραγωγή μέσω έξυπνης εργασίας. Η τελευταία είναι μια μορφή οργάνωσης της εργασίας που μπορεί (εν μέρει) να αντικαταστήσει την παραδοσιακή εργασία στον τομέα των υπηρεσιών ή στην υψηλή τεχνολογία, όπου οι παραγωγικές εισροές που συνδέονται με την καινοτομία και τη γνώση είναι κυρίαρχες. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να αντικατασταθεί το προσωπικό των σούπερ μάρκετ ή οι εργαζόμενοι στη γραμμή συναρμολόγησης της MTA.

Ακόμη και στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, από την άλλη πλευρά, η έξυπνη εργασία δεν μπορεί να αποτελέσει τέλειο υποκατάστατο για την εργασία που βασίζεται στη φυσική εγγύτητα. Εδώ η φυσική εγγύτητα των ανθρώπων είναι μια κρίσιμη κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την παραγωγή ιδεών. Με το πέρασμα του χρόνου, ο περιορισμός της συχνότητας συνεύρεσης θα έχει αρνητική επίδραση στην παραγωγικότητα, δηλαδή στην αποτελεσματικότητα με την οποία το κεφάλαιο και η εργασία συνδυάζονται, ενισχύοντας το αρνητικό σοκ στην πλευρά της προσφοράς.

Η ιδιαιτερότητα του κορονoϊού, ωστόσο, είναι ο συνδυασμός ενός σοκ στην πλευρά της προσφοράς με μια αύξηση της αβεβαιότητας. Και αυτό είναι εκείνο το συγκεκριμένο είδος αβεβαιότητας που σχετίζεται με περιορισμένες γνώσεις, έτσι ώστε να είναι αδύνατο να περιγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση ή τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτή η αβεβαιότητα παραλύει τη ζήτηση, ωθεί στην αναβολή την κατανάλωση και ενισχύει την προληπτική αποταμίευση. Ορισμένοι τομείς επηρεάζονται ιδιαίτερα. Ας σκεφτούμε τον τουρισμό, το λιανικό εμπόριο, τις μεταφορές, τη μαζική ψυχαγωγία (κινηματογράφος, συναυλίες, εκδηλώσεις). Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει η τεχνολογία για να αντιμετωπίσει την αντίδραση της ζήτησης των καταναλωτών ενόψει της αβεβαιότητας. Η οποία για την οικονομία είναι κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο καταστροφικό από το απλό "Κίνδυνος".

Δεν γνωρίζουμε αν η επιδημία θα τελειώσει με το καλοκαίρι. Αυτή είναι η πιο σημαντική πηγή αβεβαιότητας. Η Κίνα και όλες οι άλλες πληγείσες χώρες είναι ευάλωτες στο δεύτερο κύμα λοιμώξεων. Θα έχουμε μια ύφεση; Ναι φυσικά. Η ερώτηση δεν είναι αν ή πότε, αλλά, για πόσο καιρό και πόσο βαθιά; Η μέση ύφεση διαρκεί τέσσερα τρίμηνα. Αυτή θα έχει μια πλευρά προσφοράς και μια διεθνή συνιστώσα και θα είναι μακρύτερη και βαθύτερη. Αν υπάρξει οικονομική κρίση, θα είναι πολύ μακρύτερη και βαθύτερη, ίσως συγκρίσιμη με τη Μεγάλη Ύφεση, ενδεχομένως χειρότερη. Ο αμερικανικός ενεργειακός τομέας είναι ευάλωτος, λόγω της μεγάλης επιρροής του και πλήττεται από το εντελώς απροσδόκητο πετρελαϊκό σοκ. Η Σαουδική Αραβία έχει ένα οριακό κόστος εξόρυξης περίπου 10$ ανά βαρέλι. Ο ενεργειακός τομέας των ΗΠΑ χρειάζεται μια τιμή πάνω από 40$ για να επιβιώσει. Ξέρουμε ότι η διοχέτευση ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος είχε προβλήματα τους τελευταίους μήνες. Η ρευστότητα θα στεγνώσει, ξαφνικά, μόλις προκύψει μια σαφέστερη εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων του σοκ. Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ περιπλέκουν τη χάραξη πολιτικής και συνθέτουν αβεβαιότητα. Ας ελπίσουμε ότι θα πειθαρχήσει επίσης στην υιοθετουμένη απάντηση πολιτικής καθώς τα αποτελέσματα θα γίνονται γνωστά κατά τη διάρκεια εξέλιξης των γεγονότων.

Το δίλημμα της κεντρικής τράπεζας

Υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις απαντήσεις που μπορεί να δώσει η νομισματική πολιτική στην πλέον αναπόφευκτη ύφεση. Το σενάριο λέγεται ότι είναι ιδιαίτερα λεπτό για τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες βρίσκονται σχεδόν παντού κοντά ή κάτω, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο μηδενικό όριο των επιτοκίων (zero low bound). Συνεπώς, με τα χέρια δεμένα.

Προκειμένου να κατανοήσουμε τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει η κεντρική τράπεζα, είναι σημαντικό να ποσοτικοποιηθεί η συνιστώσα προσφοράς σε σύγκριση με τη ζήτηση του σοκ. Ένα σοκ προσφοράς μειώνει την παραγωγή και τις επενδύσεις, αλλά τείνει να ασκήσει ανοδικές επιδράσεις στις τιμές (δηλαδή πληθωριστικές). Η αύξηση του πληθωρισμού, παράδοξα, καθιστά τον περιορισμό του μηδενικού επιτοκίου λιγότερο αυστηρό επειδή σπρώχνει τα πραγματικά επιτόκια, θέτοντας σε κίνηση μια επεκτατική νομισματική πολιτική χωρίς η κεντρική τράπεζα να πρέπει να μειώσει τα ονομαστικά επιτόκια.

Όταν οι ονομαστικές τιμές είναι κολλημένες στο μηδέν (ή περιορισμένες ακριβώς κάτω), οι διαταραχές της ζήτησης είναι προβληματικές, επειδή μετακινούν την οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή προς τα κάτω. Η πτώση του πληθωρισμού, με μηδενικά ονομαστικά επιτόκια, αυξάνει τα πραγματικά επιτόκια, καθιστώντας την ανταπόκριση της νομισματικής πολιτικής ακουσίως περιοριστική.

Έτσι, αφενός, εάν ο κορονοϊός "καταστρέφει τις διεθνείς αλυσίδες αξίας", υπάρχουν ελάχιστα που η νομισματική πολιτική μπορεί να κάνει. Τα χαμηλότερα επιτόκια δεν θα φέρουν τους ανθρώπους πίσω στη δουλειά τους στη MTA του Codogno ή στα κινεζικά εργοστάσια προς επανενεργοποίηση της παραγωγής των εξαρτημάτων του iPhone. Αλλά τουλάχιστον, στο σενάριο του σοκ της προσφοράς, η νομισματική πολιτική δεσμευμένη από μηδενικά επιτόκια δεν τείνει αυτόματα να επιδεινώσει την κατάσταση.

Το πραγματικό δίλημμα για τη νομισματική πολιτική απορρέει από τη συρρίκνωση της ζήτησης που προκαλείται από την αβεβαιότητα, η οποία είναι δύσκολο να θεραπευτεί με χαμηλότερα επιτόκια. Ο κίνδυνος είναι η παράλυση της οικονομίας λόγω παγώματος της αγοράς πιστώσεων και από την εξασφάλιση ρευστότητας: επιχειρήσεις που αγωνίζονται να αποπληρώσουν τα δάνεια επειδή έπρεπε να αναστείλουν την παραγωγή και δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωριστεί (προσφορά) ή γρήγορα βλέπουν πτώση στις παραγγελίες και κρατήσεις (πλευρά ζήτησης). Με τη σειρά του, αυτό το ντόμινο τείνει να αντανακλαστεί στο πιστωτικό σύστημα, σε ένα σενάριο χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Εάν το οικονομικό σύστημα, εγκλωβισμένο στη μέγγενη της πρόσφυσης της προσφοράς και της ζήτησης που συμβαίνει, τείνει να παραλύσει, είναι η νομισματική πολιτική που πρέπει να σκεφτεί τα μέσα που εγγυώνται τη λειτουργικότητα. Το ύψος των επιτοκίων έχει ελάχιστη σημασία. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τις τράπεζες για περισσότερη ρευστότητα, αλλά να τις περιορίσουμε στη χορήγηση δανείων σε εκείνες τις αποτελεσματικές επιχειρήσεις, που, όμως, ρισκάρουν στην αθέτηση των υποχρεώσεων τους για λόγους ανεξάρτητους από την παραγωγικότητά τους. Η ΕΚΤ έχει δημιουργήσει προηγούμενο σχολείο για τα μέτρα αυτά και θα πρέπει να επωφεληθεί από το συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σενάριο, ωστόσο, υποδηλώνει ότι το σοκ του κορονοϊού είναι κάτι περισσότερο από κάτι προσωρινό: ένα πραγματικό σοκ της "απο-παγκοσμιοποίησης". Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί όχι στην πλευρά της προσφοράς (οι αλυσίδες αξίας μπορεί να αποκατασταθούν), αλλά από την πλευρά των προτιμήσεων των ατόμων, που θα μπορούσαν να αντιληφθούν διαφορετικά τους κινδύνους συνδέονται με τη φυσική εγγύτητα που συνδέεται με πολλές οικονομικές δραστηριότητες. Η λιγότερη φυσική εγγύτητα θα σημαίνει λιγότερη παραγωγικότητα, ένας επιπλέον παράγοντας ικανός να αυξήσει τα σημάδια της κοσμικής στασιμότητας(secular stagnation) στις προηγμένες οικονομίες.

Δύο ζωτικά σύνολα μέτρων προς άμεση υιοθέτηση.

Να γίνει ό, τι χρειάζεται, για να υπάρξει περιορισμός τη ροής των λοιμώξεων, ώστε το σύστημα υγείας να μην είναι υπερφορτωμένο.

Να γίνει ό, τι χρειάζεται και προετοιμασία δημοσιονομικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μεταβιβάσεων και ασφαλιστικών ταμείων προς τις τράπεζες.



