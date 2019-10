Ο αναπτυξιακός ρόλος του κλάδου των logistics στην τοπική αγορά

Του Αντώνη Αντωνιάδη

Το logistics αφορά όλη την αλυσίδα διακίνησης ενός προϊόντος, από τη στιγμή που αυτό είναι πρώτη ύλη έως τη στιγμή που μπαίνει στο τελικό σημείο πώλησης, είτε αυτό είναι κατάστημα λιανικής, είτε σπίτι.

Στο άρθρο αυτό, γίνεται μία προσπάθεια να γίνουν κατανοητές στο ευρύ κοινό οι πραγματικές προοπτικές του κλάδου για τη χώρα μας, με άμεσο αντίκτυπο στην ευημερία της κοινωνίας.

Ιδιαιτερότητες της Ελλάδας που επηρεάζουν το κόστος logistics

* Ορεινή – νησιωτική χώρα - μεγάλο κόστος διανομής σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη

* Ελλιπής σιδηροδρομική υποδομή

* Ανυπαρξία Logistics parks, όπου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με πρόγραμμα και στρατηγική νέες logistics εγκαταστάσεις

Logistics park Θριασίου πεδίου

* Στο θριάσιο πεδίο σχεδιάζεται εδώ και πολλά χρόνια, η ανάπτυξη ενός logistics park συνολικού στεγασμένου εμβαδού περί τα 240.000τ.μ.

* Η συγκέντρωση αποθηκευτικών χώρων σε σημεία με οδική & σιδηροδρομική σύνδεση και πολλές φορές υδάτινη (ποτάμι) και αεροπορική είναι κανόνας σε όλη την Ευρώπη και εταιρείες όπως panattonieurope.com, gazeley.com, prologis.com λάμπουν δια της απουσίας τους από την ελληνική αγορά. Μία επίσκεψη στις ιστοσελίδες τους, θα σας πείσει.

* Όταν και εφόσον κατασκευασθεί το logistics park, οι εταιρείες που θα το χρησιμοποιήσουν δεν θα είναι νέες, απλώς θα μετακομίσουν από πολλές μικρές και λιγότερο ποιοτικές αποθήκες σε νέους ορθά σχεδιασμένους και κατασκευασμένους χώρους όπου θα έχουν μεγάλες οικονομίες κλίμακας. Ο εξορθολογισμός αυτός, σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει νέες δουλειές ή νέο μεταφορικό έργο. Είναι ουτοπία να λέμε κάτι τέτοιο.

Άρα, πώς θα προσελκύσουμε περισσότερο έργο, περισσότερο τζίρο και περισσότερες δουλειές στον κλάδο των logistics;

Η Ελλάδα είναι μία πολύ μικρή αγορά και αντίστοιχα μικρές είναι οι απαιτήσεις των εταιρειών σε υποδομές logistics (αποθήκες, φορτηγά, προσωπικό).

Βρίσκεται όμως σε κομβικό σημείο στη Ν.Α. Ευρώπη (S.E.E. South Eastern Europe) και διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό.

Οι Έλληνες logisticians από το επίπεδο του απλού αποθηκάριου έως τον manager, έχουν αναγκασθεί λόγω της μικρής αγοράς και της κρίσης που βιώνουμε, να κάνουν όλο και πιο αποδοτικά τη δουλειά τους, με χαμηλότερο κόστος και ευχαριστημένους πελάτες.

Τα εξειδικευμένα software, ανεπτυγμένα στην Ελλάδα, από Έλληνες μηχανικούς είναι άριστα.

Η τεχνογνωσία αυτή κάνει τους Έλληνες logisticians περιζήτητους και είναι πολλοί εκείνοι που έχουν απορροφηθεί από τις εταιρείες τους σε ευρωπαϊκές θέσεις σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων

4 άξονες

1. Δημιουργία περιφερειακών κέντρων διανομής για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Πρέπει να πείσουμε ως χώρα τις μεγάλες εταιρείες να φτιάξουν τα περιφερειακά κέντρα διανομών τους για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ελλάδα αφού είναι πύλη των εισαγόμενων -κυρίως από Ασία- εμπορευμάτων τους.

Εδώ εντάσσονται και τα πλάνα των διαχειριστών των δύο λιμανιών της χώρας για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (ανασυναρμολόγηση, συσκευασία κ.α.)

Η υλοποίηση τέτοιων επενδύσεων θα φέρει πολλαπλά οφέλη για την Ελλάδα που πραγματικά θα επηρεάσουν την οικονομία γιατί:

- μιλάμε για επενδύσεις εντάσεως εργασίας και άρα μεγάλο αριθμό προσλήψεων. Δεν θα πρόκειται μόνο πια για τη μεταφορά ενός container, αλλά για την παραλαβή, έλεγχο, αποθήκευση, εκτέλεση παραγγελιών, φόρτωση κάτι που χρειάζεται πολύ προσωπικό

- θα υπάρξει ανάπτυξη στις κατασκευές (νέα κτίρια)

- θα υπάρξει ανάπτυξη στις μεταφορές (από - προς τα λιμάνια, προς τους τελικούς προορισμούς)

- στον εξοπλισμό (κλαρκ, ράφια, scanners κ.α.)

- στα λογισμικά





2. Στροφή στο outsourcing, δηλαδή ανάθεση των δραστηριοτήτων logistics εμπορικών εταιρειών σε τρίτους (3rd party logistics providers)

Στην Ελλάδα το ποσοστό εταιρειών που κάνουν μόνες τους το logistics είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Δεδομένου όμως ότι η ανάθεση της δραστηριότητας σε μία οργανωμένη εταιρεία 3pl προσφέρει οικονομίες κλίμακας και μεταβλητά έξοδα (πληρώνεις μόνο ανάλογα με τις πωλήσεις σου και τα αποθέματά σου), όλο και περισσότερες εταιρείες εξετάζουν πλέον την πιθανότητα να κάνουν outsourcing.

Πέρα από το -άμεσο- οικονομικό όφελος, αυτό που θα κερδίσει η εταιρεία δίνοντας σε τρίτον (ειδικό) το logistics της είναι ότι θα επικεντρωθεί σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά: να σχεδιάζει, να παράγει και να πουλά τα προϊόντα της.

Άρα, μακροπρόθεσμα θα αυξήσει τους τζίρους της και άρα θα συνεισφέρει περισσότερο στο ΑΕΠ της χώρας. Είναι υποχρέωση των logisticians να στρέψουν τους επιχειρηματίες σε αυτήν την κατεύθυνση.

3. Άμεση εφαρμογή των νόμων, αυστηροποίηση των ελέγχων στο μεταφορικό έργο

Η εφαρμογή των νόμων (ωράρια, υποχρεωτικές στάσεις, υπέρβαρα, κατάσταση φορτηγών, καυσαέρια) στη μεταφορά στην Ελλάδα θα δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις

- Αύξηση των κομίστρων

- Ανανέωση του κυκλοφορούντος στόλου. Απαίτηση για μεγάλες επενδύσεις σε οχήματα.

- Αύξηση θέσεων εργασίας για οδηγούς" A fifth of driver positions unfilled in the European road transport sector (URI 20.03.19)”

Και είναι προαπαιτούμενη για:

- τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

- την ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνισμού (οι περισσότερες σοβαρές μεταφορικές εταιρείες είναι τυπικές και σύννομες και άρα έχουν μεγαλύτερο κόστος από τις μη τυπικές)

- τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης

Η αύξηση του μεταφορικού κόστους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί "αναπτυξιακή" και θα συμπαρασύρει το κόστος logistics. Η αύξηση θα ισοσταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από τους άξονες 1,2 & 4. Και μία χώρα για να είναι ανταγωνιστική πρέπει να έχει ΧΑΜΗΛΟ κόστος logistics (σήμερα 9%).

Ο στόχος δεν πρέπει να είναι η αύξηση του ποσοστού αυτού, αλλά η αύξηση του ΑΕΠ και άρα η μείωση του ποσοστού.

4. Συνέργειες μεταξύ ανταγωνιστικών -θεωρητικά- εταιρειών, πρόσληψη ειδικευμένων επιστημόνων για την ορθολογικοποίηση του μεταφορικού έργου

Τα όσα αναφέρονται παραπάνω, αποτελούν τομές στη λειτουργία του κλάδου στη χώρα και πρέπει να συνοδευτούν από ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ και συνεχή ορθολογικοποίηση παντού.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργασθούν εταιρείες με όμοιο αντικείμενο για την κοινή χρήση logistics υποδομών, οργανωμένα όμως. Γιατί αυτή τη στιγμή το κάνουν ήδη (τα εμπορεύματά τους ταξιδεύουν σε γειτονικά containers στο ίδιο πλοίο, σε διπλανές παλέτες στο φορτηγό που πάει στα νησιά κ.ο.κ.)

Θα απαιτηθεί επίσης η πρόσληψη πολλών νέων εξειδικευμένων επιστημόνων (θα μπορούσαν να επιστρέψουν κάποιοι από τους ξενιτεμένους μας) για τη συνεχή ανάλυση των νέων δεδομένων και τη δημιουργία προτάσεων για συνεχή βελτίωση.

* Ο κ. Αντώνης Σ. Αντωνιάδης είναι ιδιοκτήτης συμβουλευτικής εταιρείας με εξειδίκευση στα logistics. Έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχ/κός στο ΕΜΠ