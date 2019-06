ΕΕ: μία ηθική δύναμη;

Του Γιάννη Μαστρογεωργίου

Μην πάει το μυαλό σας στα γνωστά περί οικονομικής αλληλεγγύης, πρόσφυγες κλπ.

Η ΕΕ στα θέματα δικαιωμάτων, αρχών και αξιών ήταν πάντα στην πρωτοπορία. Νέες προκλήσεις όμως προκύπτουν και νέες απαντήσεις πρέπει να δοθούν.

Η χρήση και η εξέλιξη της ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ζωή μας, αποκτά καθημερινά όλο και περισσότερο χώρο στον δημόσιο διάλογο επιστημόνων, θεσμών, επιχειρήσεων.

Στον οικονομικό ανταγωνισμό επένδυσης στην καινοτομία χρήσης ΑΙ η ΕΕ είναι – και θα παραμείνει – πολύ πίσω από την Κίνα και τις ΗΠΑ. Στα ταλέντα το ίδιο. Μένει όμως, λόγω της μακραίωνης προϊστορίας της Ηπείρου μας, ένας χώρος που μπορεί να είναι προνομιακός.

Και αυτός είναι: η Ηθική και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Υπάρχουν κανόνες ορθής χρήσης; Ποιος τους φτιάχνει; Ποιος τους εγκρίνει; Ποιος τους ελέγχει; Είναι δικοί μας μόνο ή όλων; Και αν είναι όλων πώς συμφωνήσαμε σε αυτούς; Υπάρχει ένας πχ ΟΗΕ της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Η μακραίωνη ιστορία μας μέσα από πολέμους, αιματοχυσίες, καταστροφές και θριάμβους, μάς έχει – ως Ευρωπαίους – μάθει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί. Να εξετάζουμε περισσότερο τις συνέπειες και να διαφέρουμε από άλλους πολιτισμούς.

Στις ΗΠΑ όλα είναι εφικτά. Στην Ασία τίποτε δεν πρέπει να στέκεται εμπόδιο όταν οι συνθήκες διαμορφώνονται κατάλληλα.

Η "ρομαντική" φιλοδοξία της Ευρώπης σήμερα, είναι να οδηγήσει ή τουλάχιστον να ανταγωνιστεί τους διεθνείς ανταγωνιστές της, σε ορισμένες πτυχές της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και να αξιοποιήσει πλήρως την τρέχουσα ερευνητική της αριστεία σε συγκεκριμένους τομείς της AI. Ο τομέας στον οποίο η Ευρώπη θα μπορούσε πραγματικά να καλύψει ένα χάσμα και να προσπαθήσει να ηγηθεί του υπόλοιπου κόσμου, είναι η ευθυγράμμιση της ΑΙ (και όλων των Τεχνολογιών Πληροφορικής ) με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, όπως οι SDG του ΟΗΕ (στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη).

Δεδομένου ότι η Ευρώπη έχει δεσμευτεί ήδη το 2016 να ενσωματώσει τα SDG σε όλες τις πτυχές της πολιτικής της ΕΕ (όπως προαναφέρθηκε), είναι καιρός να ασχοληθούμε με όσα οι ηγέτες της ΕΕ έχουν κηρύξει και να ξεκινήσει η ουσιαστική προσπάθεια χαρτογράφησης του τρόπου με τον οποίο όλες οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη και τον Κόσμο να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του 2030.

Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνάδει επίσης με την εξωτερική δράση της ΕΕ: ​​η παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, καθορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση της εξωτερικής λεγόμενης πολιτικής της Ένωσης και προσδιορίζει σαφείς στόχους έως το 2030. Τονίζει τη σημασία μιας συνολικής προσέγγισης στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ και την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για την αύξηση της επιρροής της ΕΕ στην αντιμετώπιση και πρόληψη βίαιων συγκρούσεων και κρίσεων, καθώς και στη βελτίωση της συνοχής μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη προ διετίας, αποτέλεσε ένα κοινό όραμα και πλαίσιο δράσης για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη, πλαισιωμένο από τα πέντε βασικά θέματα της Ατζέντας του 2030: άνθρωποι, πλανήτης, ευημερία, ειρήνη και εταιρική σχέση. Το κείμενο δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε διατομεακούς παράγοντες ανάπτυξης, όπως η ισότητα των φύλων, η νεολαία, η αειφόρος ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή, οι επενδύσεις, η μετανάστευση και επιδιώκει να κινητοποιήσει όλα τα μέσα υλοποίησης: επενδύσεις και εγχώριους πόρους, πολιτικές ανάπτυξης κλπ.

Παρά την τολμηρή αυτή δέσμευση, δεν υπήρξε πραγματική ενσωμάτωση των SDG μέχρι στιγμής και κυρίως δεν υπήρξε ουσιαστική χαρτογράφηση του τι μπορεί να κάνει η ψηφιακή τεχνολογία για τα SDG.

Ο σύνδεσμος μεταξύ AI και SDG χαρακτηρίζεται από την εμβληματική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ για την AI, αλλά εκτός αυτού, κανένα άλλο έγγραφο της ΕΕ δεν προσπάθησε να προσεγγίσει την AI ως μέσο για τους στόχους του 2030.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πρωτοβουλία "AI for good" παραμένει μάλλον απομονωμένη και υπάρχει ένα χάσμα το οποίο θα μπορούσε να καλύψει μια έντονη προσπάθεια σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό θα ήταν δυνητικά επωφελές από την άποψη της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και επίσης ως μια νέα αφήγηση για την ΕΕ.

Η ιδανική ρύθμιση διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να καταστήσει την Ευρώπη πρωταθλήτρια του "AI for good" και "AI for SDGs" και είναι παράλληλα η αναγκαία και προφανώς ικανή συνθήκη για την ΕΕ της επόμενης εποχής. Μία ΕΕ κοντά στις ανησυχίες των νέων. Το όφελος τεράστιο. Άυλο και απτό.

Εν πρώτοις, οι επιστήμες του μέλλοντος θα μπολιαστούν με το ηθικό υπόβαθρο της Ένωσης κα θα δημιουργήσουν το εύφορο έδαφος για καινοτομία, σπουδές μέλλοντος, βιομηχανική πολιτική και έρευνα που θα προσεγγίσει ερευνητές και φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, η επένδυση της ΕΕ στην ηθική πλευρά της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα συμβάλλει στο νέο αφήγημα της ΕΕ των παγκόσμιων αρχών και αξιών. Μπορεί γεωγραφικά η ΕΕ να ολοκληρώνεται σε κάποιο σημείο, αλλά αξιακά έχει παγκόσμια διάσταση.

Η Λευκή Βίβλος της ΕΕ που δημοσιεύθηκε πέρυσι για την ηθική διάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Η μελλοντική πορεία της ΕΕ θα κριθεί στο αν και κατά πόσο θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του μέλλοντος ή όχι.

Στην Ελλάδα δυστυχώς η συζήτηση αυτή είναι …στο πουθενά. Ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει βάλει στο μείγμα του πολιτικού του λόγου την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις άπειρες δυνατότητες που έχει για τη χώρα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ελπίδα είναι και ως επόμενος Πρωθυπουργός να υλοποιήσει το σχέδιο για την ψηφιακή οικονομία, την παραγωγή και την επένδυση στις αντίστοιχες σπουδές.

* Ο κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής