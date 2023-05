7 βραβεύσεις για τα METRO Cash & Carry στα Loyalty Awards 2023

Με 3 Gold, 2 Silver και 2 Bronze βραβεύσεις, η No1 αλυσίδα χονδρικού εμπορίου, τα METRO Cash & Carry ξεχώρισαν στις απονομές των Loyalty Awards 2023, ενός θεσμού που αναδεικνύει για 6η χρονιά την αριστεία και την καινοτομία στα προγράμματα επιβράβευσης των εταιρειών.

Η κάθε μία από τις 7 σημαντικές διακρίσεις της αλυσίδας METRO Cash & Carry, επιβεβαιώνει, την επιμονή της εταιρείας προς την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, την καινοτομία και την καλύτερη εμπειρία των επαγγελματιών πελατών της, οι οποίοι την στηρίζουν εδώ και σχεδόν 50 χρόνια .

Συγκεκριμένα οι βραβεύσεις που απέσπασαν τα METRO Cash & Carry ήταν οι εξής:

- Gold βραβείο στην κατηγορία "Best B2B Initiative" για το πρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης HO.RE.CA. "Πετυχαίνουμε Μαζί με τα METRO Cash & Carry".

- Gold βραβείο στην κατηγορία "Best in E-commerce" για το eshop METRO Cash & Carry την πιο ολοκληρωμένη e-εμπειρία για κάθε επαγγελματία.

- Gold βραβείο στην κατηγορία "Best in Omnichannel" για το eshop METRO Cash & Carry και την 360ο εμπειρία για κάθε επαγγελματία.

- Silver βραβείο στην κατηγορία "Best Use of Gamification" για το "Focus Bonus", το πρόγραμμα που γίνεται παιχνίδι στα μάτια του πελάτη.

- Silver βραβείο στην κατηγορία "Best Use of CRM" για το eshop METRO Cash & Carry, ο πελάτης στο επίκεντρο της πιστότητας και του performance.

- Bronze βραβείο στην κατηγορία "Best Use of Social Media" για το "Πετυχαίνουμε Μαζί", το πρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης που γίνεται on demand.

- Bronze βραβείο στην κατηγορία "Best Promo Campaign / Contest" για το πρόγραμμα "Άγιος Βασίλης μόνο για επαγγελματίες" στο eshop METRO Cash & Carry.

Τα βραβεία αυτά ενθαρρύνουν και αναγνωρίζουν τη διαχρονική δέσμευση των METRO Cash & Carry, για τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προγραμμάτων, πάντα προς όφελος των επαγγελματιών πελατών και συνεργατών τους.