H Novartis Hellas επίσημος χορηγός του Spetsathlon 2022 με την καμπάνια ευαισθητοποίησης για το μελάνωμα "Baware"

Η Novartis Hellas θα είναι επίσημος υποστηρικτής του αθλητικού θεσμού Spetsathlon που θα λάβει χώρα στις Σπέτσες στις 13-15 Μαΐου 2022 με την καμπάνια ευαισθητοποίησης για το μελάνωμα "Baware". Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.) και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών "Κ.Ε.Φ.Ι." Αθηνών.

Η καμπάνια "Baware" στοχεύει στην ενημέρωση αναφορικά με το μελάνωμα και απευθύνεται τόσο σε κοινό υψηλού κινδύνου, όπως επαγγέλματα με υψηλή έκθεση στον ήλιο, όσο και σε κοινά με ενδιαφέρον σε αθλήματα που απαιτούν υπερέκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως η κολύμβηση, η ποδηλασία και το τρέξιμο. Σκοπός μέσα από την καμπάνια είναι να αυξηθεί η ενημέρωση απέναντι στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

Το μελάνωμα είναι σχεδόν πάντα ιάσιμο όταν η διάγνωση του γίνεται νωρίς, γεγονός που κάνει την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση την καλύτερη θεραπεία. Η άσκηση βελτιώνει την φυσική κατάσταση και την ποιότητα ζωής, τόσο των υγιών ατόμων όσο και των ασθενών1. Οι ασκούμενοι πολλές φορές εκτίθενται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία, η οποία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη του μελανώματος, ενός τύπου καρκίνου του δέρματος2.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο Spetsathlon η Novartis Hellas θα προσφέρει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες και στο κοινό να επισκεφθούν το περίπτερο της εκστρατείας Baware και να ενημερωθούν με αντίστοιχο υλικό για τους τρόπους πρόληψης, αλλά και την σωστή και έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος καταρρίπτοντας τους μύθους γύρω από την νόσο.

Το Spetsathlon είναι μια αθλητική διοργάνωση που ξεκίνησε το 2011 και σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια από τις κορυφαίες διοργανώσεις τρίαθλου στη χώρα, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές αλλά και συμμετέχοντες από πολλές χώρες του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα το φετινό Spetsathlon, θα λάβει χώρα το τριήμερο 13-14-15 Μαΐου και αναμένεται να ξεπεράσει τις 1.000 συμμετοχές από τριαθλητές, επαγγελματίες ή μη, από όλο τον κόσμο.

Η κα Λευκοθέα Σταθέλου, Πνευμονολόγος, Medical Head, Oncology Franchise της Novartis Hellas δήλωσε: "Η Novartis Hellas παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα. Yποστηρίζοντας τον θεσμό του Spetsathlon μέσω της καμπάνιας Baware, αναδεικνύουμε την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του μελανώματος σε έναν πληθυσμό με υπερέκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία".

